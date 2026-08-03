సహజీవనంలో ఉండే మహిళలకు కూడా గృహహింస చట్టం : సుప్రీంకోర్టు
సహజీవనంలో ఉండే మహిళలకు కూడా గృహహింస చట్టం వర్తిస్తుందని సుప్రీంకోర్టు స్పష్టం చేసింది. సహజీవనంలో ఉండే మహిళలకు కూడా గృహ హింస, వరకట్న వేధింపుల నిరోధక చట్టం (సెక్షన్ 498A) వర్తిస్తుందని జస్టిస్ సంజయ్ కరోల్, జస్టిస్ ఎన్.కోటీశ్వర్ సింగ్లతో కూడిన సుప్రీంకోర్టు ధర్మాసనం స్పష్టం చేసింది. వివాహం చేసుకోకపోయినా, పెళ్లి లాంటి బంధంతో కలిసి ఉండే మహిళలపై జరిగే హింస కూడా తీవ్రమైనదేనని ఈ సందర్భంగా సర్వోన్నత న్యాయస్థానం స్పష్టం చేసింది.
గృహ హింస నుంచి రక్షణ కల్పించడంలో చట్టబద్ధంగా వివాహం చేసుకున్న మహిళకు, సహజీవనం చేస్తూ వివాహం తరహా సంబంధంలో ఉన్న మహిళకు మధ్య వ్యత్యాసం చూపడం సరికాదని అభిప్రాయపడింది. ఇది రాజ్యంగ విరుద్ధమని, అంతేకుండా దేశంలోని ప్రతి వ్యక్తికి చట్టం సమాన రక్షణ కల్పిస్తుందన్న ఆర్టికల్ 14ను ఉల్లంఘించడమే అవుతుందని పేర్కొంది. అయితే, వివాహం చేసుకునే ఉద్దేశంతో సహజీవనం చేసే వారికి మాత్రమే ఈ తీర్పు వర్తిస్తుందని స్పష్టం చేసింది.