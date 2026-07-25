జంతర్ మంతర్ వద్ద నిరసనకారుల ఓవరాక్షన్.. పిజ్జా డెలివరీ బాయ్పై అటాక్.. ఫ్రీ ఫుడ్ కోసం ఇలా.. ? (Video)
దేశ రాజధాని ఢిల్లీలోని చారిత్రక జంతర్ మంతర్ వేదికగా గళం విప్పిన జెన్జీ ఆందోళనలు దేశవ్యాప్తంగా తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారాయి. నీట్ పరీక్షల్లో జరిగిన అక్రమాలు, ప్రశ్నాపత్రాల లీకేజీలకు వ్యతిరేకంగా వేలాది మంది విద్యార్థులు, యువకులు రోడ్లపైకి వచ్చి తీవ్ర స్థాయిలో నిరసనలు తెలుపుతున్నారు.
pizza delivery boy
నీట్, ఇతర జాతీయ స్థాయి పరీక్షల నిర్వహణలో జరిగిన అక్రమాలకు బాధ్యత వహిస్తూ కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ తక్షణమే రాజీనామా చేయాలని వారు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. పోలీసులు వాటర్ క్యానన్లు, టియర్ గ్యాస్ ప్రయోగించినప్పటికీ యువత వెనకడుగు వేయలేదు.
నిరసనల్లో వ్యంగ్య ధోరణితో పాటు పాటలు పాడుతూ, నృత్యాలు చేస్తూ తమ ఆగ్రహాన్ని వినూత్న రీతిలో వ్యక్తం చేస్తున్నారు. విద్యార్థులపై పోలీసుల లాఠీచార్జీని ఖండిస్తూ కాంగ్రెస్, టీఎంసీ వంటి పలు ప్రతిపక్ష పార్టీలు తమ మద్దతును ప్రకటించాయి.
ఈ నేపథ్యంలో జంతర్ మంతర్ వద్ద నిరసనకారులు ఓవర్ యాక్షన్ చేస్తున్న వీడియోలు కూడా నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి. తాజాగా జంతర్ మంతర్ వద్ద పిజ్జా డెలివరీ చేయడానికి వచ్చిన డొమినోస్ డెలివరీ బాయ్ను సీజేపీ నిరసనకారులు చుట్టుముట్టి కొట్టారు. ఆ అమాయకపు కుర్రాడు నిరసనకారుల మధ్య నలిగిపోయాడు. ఇంకా ఏడ్చేలా ముఖం పెట్టాడు. అతని బైక్లో పిజ్జాలన్నీ ఎత్తుకెళ్లి.. వాహనంపై కూడా దాడి చేశారు.
తన కుటుంబాన్ని పోషించుకోవడానికి అతను కష్టపడుతున్నాడు. అయినా సరే, ఈ నిరసనకారులు అతన్ని కొడుతుండటం వీడియోలో కనిపించింది.
తమ జీవితంలో ఎప్పుడూ ఆహారాన్ని చూడనట్లుగా వారు ఆ ఆహారాన్ని దోచుకుంటున్నారు. ఉచిత ఆహారం ఇవ్వడం ఆపేస్తే, ఈ గుంపులో 95శాతం మంది గంటలోపే అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోతారని నెటిజన్లు అంటున్నారు.
pizza delivery boy
ఫ్రీ ఫుడ్ కోసం నిరసన కారులు అలా కొట్టుకోవడం నీచంగా అనిపిస్తుంది. జంతర్ మంతర్ వద్ద నిరసనకారులు ఓవరాక్షన్ చేస్తున్నారని నెటిజన్లు మండిపడుతున్నారు. నిరసన శాంతియుతంగా వుండాలని ఇలాంటి కార్యకలాపాలు సరి కాదని వారు ఫైర్ అవుతున్నారు.
???? Domino's pizza delivery boy got mobbed and beaten by CJP protesters when he came to deliver pizza at Jantar Mantar. Just look at the innocent boy. He was about to cry.— TEJASH ???? (@Tejashyy) July 24, 2026
Look at even his bike's condition. It's not even running properly, but he is still working hard to feed his… pic.twitter.com/nDVIFQbhGk