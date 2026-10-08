శాంతికామకుడిని... నోబెల్ శాంతి బహుమతి నాకే రావాలి : డోనాల్డ్ ట్రంప్
తాను శాంతికామకుడని, ప్రపంచ శాంతి కోసం కృషి చేస్తున్నాను అందువల్ల ఈ దఫా శాంతి బహుమతి తనకే ఇవ్వాలని అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ తనకున్న నోబెల్ ఆకాంక్షను బయటపెట్టారు. పైగా, తానేమీ గొప్పలు చెప్పుకోవడం లేదని, ఇప్పటివరకు ఎనిమిది యుద్ధాలు ఆపానంటూ సొంత డబ్బా కొట్టుకుంటున్నారు. ఇంకోవైపు, ఇరాన్తో యుద్ధం చేస్తోన్న డోనాల్డ్ ట్రంప్.. శాంతి బహుమతి ప్రకటన వేళ హడావుడి చేయడం చర్చనీయాంశంగా మారింది.
'ఇంకెవరూ చేయలేని పనులు నేను చేశాను. నేను గొప్పలు చెప్పడం లేదు. వాస్తవాలు మాత్రమే మాట్లాడుతున్నాను. ఏ అధ్యక్షుడు కూడా ఇన్ని యుద్ధాలకు పరిష్కారం చూపించి ఉండకపోవచ్చు. నేను 8 యుద్ధాలు ఆపాను. నోబెల్ శాంతి బహుమతి పొందేందుకు నేను అర్హుడిని. కానీ అది నాకు వస్తుందనే నమ్మకం మాత్రం తక్కువే. వారి (నోబెల్ కమిటీని ఉద్దేశిస్తూ) నిర్ణయం ఏంటో నాకు తెలియదు. నాలాంటి వారికి ఈ పురస్కారం ఇవ్వకపోవడమే వారికి అలవాటుగా కనిపిస్తోంది' అని ట్రంప్ వ్యాఖ్యలు చేశారు.
నోబెల్ శాంతి బహుమతిని ఏటా నార్వేజియన్ నోబెల్ కమిటీ ప్రదానం చేస్తోంది. 2026 ఏడాదికిగానూ ఈ పురస్కారాన్ని అక్టోబరు 9న ప్రకటించనున్నారు. గతేడాది కూడా నోబెల్పై ట్రంప్ ఎన్నో ఆశలు పెట్టుకున్నారు. కానీ వెనెజువెలా విపక్ష నేత మరియా కొరీనా మచాడోకు అది దక్కడంతో ఆయనకు నిరాశ తప్పలేదు. ఈ ఏడాది నామినేషన్లలో ట్రంప్ పేరు ఉండొచ్చని గతంలోనే ప్రచారం జరిగింది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ ప్రతిష్ఠాత్మక పురస్కారం ఎవరిని వరిస్తుందో అన్నది ఆసక్తికరంగా మారింది.