భర్తకు కిడ్నీ దానం చేయాలట.. భార్యాభర్తల మధ్య నిద్రపోతున్న అత్త .. ఫోటోలు తీసే మామ!
ఆధునికత పెరిగిన.. ఏఐ వచ్చినా వరకట్నం కేసులు మాత్రం తగ్గట్లేదు. లక్నోలో ఒక దిగ్భ్రాంతికరమైన వరకట్నం వేధింపుల కేసు వెలుగులోకి వచ్చింది. కఠినమైన చట్టాలు ఉన్నప్పటికీ, ఇలాంటి కేసులు వెలుగులోకి వస్తూనే ఉన్నాయి. ఒక మహిళ తన భర్త నిశాంత్ కుమార్, అతని కుటుంబంపై ఫిర్యాదు చేసింది.
పెళ్లికి తర్వాతే తన భర్తకు కిడ్నీ సమస్య వుందని తెలిసిందని.. అతని చికిత్స కోసం రూ.30 లక్షలు ఇవ్వాలని గానీ, లేదా ఆమె తన కిడ్నీని దానం చేయాలని భర్త కుటుంబం డిమాండ్ చేసినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి.
పెళ్ళి సమయంలో తన కుటుంబం ఇప్పటికే రూ.8 లక్షల వరకట్నంతో పాటు ఒక ఎస్యూవీని కూడా ఇచ్చిందని ఆ మహిళ పేర్కొంది. అయినప్పటికీ, అత్తమామలు ఇంకా ఎక్కువ డిమాండ్ చేస్తూ, ఆమెపైనా, ఆమె తల్లిదండ్రులపైనా అదనపు ఒత్తిడి తెచ్చారు.
తన భర్తకు పెళ్లిపై ఆసక్తి లేదని, శారీరక సంబంధానికి దూరంగా ఉన్నాడని కూడా బాధితురాలు ఫిర్యాదులో ఆరోపించింది. ఇంకా ఆందోళనకర విషయం ఏంటంటే.. తన అత్త తరచుగా వారిద్దరి మధ్య నిద్రించేదని... మామగారు వారి గదిలోకి ప్రవేశించి అనుమతి లేకుండా ఫోటోలు తీసేవారని ఆమె ఆరోపించింది.
ఒత్తిడి, వేధింపులు పెరగడంతో, ఆ మహిళ ఇల్లు వదిలి కాన్పూర్లోని తన తల్లిదండ్రుల వద్దకు తిరిగి వెళ్లిపోయింది. ఆ తర్వాత, చట్టపరమైన చర్యలు, న్యాయం కోరుతూ ఆమె తన భర్త, అత్తమామలపై కేసు పెట్టింది. దీనిపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.