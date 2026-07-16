సంబంధిత వార్తలు
- Rashmika Mandanna: ఫేషియల్ ట్రీట్మెంట్ చేసుకున్న రష్మిక మందన్న
- రూ.5 లక్షలకు 111 ప్రశ్నలు విక్రయం.... : గుర్తించిన సీబీఐ
- బెంగుళూరు : ఇంట్లోనే అనస్థీషియా వైద్యుడు హత్య.. భార్యపైనే సందేహం
- భర్త ICUలో వుంటే వెకిలిగా నవ్వుతూ రీల్స్ చేసిన భార్య, వీడియో వైరల్
- ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్కు చార్జ్ చేస్తుండగా మంటలు... ఇద్దరు మృతి
ఆరోగ్యం క్షీణిస్తున్న వాంగ్చుక్ నిరాహారదీక్ష
పర్యావరణ ఉద్యమకారుడు సోనమ్ వాంగ్చుక్ రెండు వారాలుగాపైగా ఢిల్లీలోని జంతర్మంతర్ వద్ద నిరాహార దీక్ష చేస్తున్నారు. ప్రవేశ పరీక్షల నిర్వహణలో లోపాలకు బాధ్యత వహిస్తూ కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేయాలనే డిమాండ్తో గత నెలాఖరులో దీక్ష ప్రారంభించగా ప్రస్తుతం ఆయన ఆరోగ్యం క్షీణిస్తోంది.
దాంతో ఢిల్లీ హైకోర్టు జోక్యం చేసుకుంది. ఆయన ప్రాణాలు కాపాడేందుకు ప్రభుత్వ వైద్యుడి పర్యవేక్షణలో ఎటువంటి వైద్య చికిత్సలైనా అందించాలని గురువారం కేంద్రాన్ని ఆదేశించింది. 'ప్రతిపౌరుడి ప్రాణం అమూల్యమైంది. అలాంటి ప్రాణాలు కాపాడటానికి ప్రభుత్వాలు అన్ని ప్రయత్నాలు చేయాలి' అని న్యాయస్థానం పేర్కొంది.
మరో 48 గంటలు ఈ నిరాహారదీక్ష ఇలాగే కొనసాగితే 59 ఏళ్ల వాంగ్చుక్ ప్రాణాలకు ప్రమాదం వాటిల్లొచ్చంటూ బుధవారం హైకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలైంది. వాంగ్చుక్ గురించి ప్రభుత్వం ఏమాత్రం పట్టించుకోవడం లేదని ఆందోళన వ్యక్తం చేసిన పిటిషనర్.. ఆయనకు బలవంతంగా ఆహారం అందించేలా ఆదేశాలు ఇవ్వాలని న్యాయస్థానాన్ని కోరారు. ఈ పిటిషన్పై విచారణ జరిపిన కోర్టు.. తాజా ఆదేశాలు జారీ చేసింది.
19 రోజులుగా వాంగ్చుక్ దీక్ష చేస్తున్నారు. ఇన్ని రోజులుగా ఆహారం తీసుకోకపోవడంతో ఆయన 9 కేజీల వరకు బరువు తగ్గారని వైద్యనిపుణులు చెప్తున్నారు. తాజాగా తన మద్దతుదారులను ఉద్దేశించి ఆయన ఒక వీడియో విడుదల చేశారు. ‘‘నా ఆరోగ్యం క్షీణించిన మాట వాస్తవమే.
కానీ అత్యంత ప్రమాదకర స్థితికేం దిగజారలేదు. నిరాహార దీక్ష విరమించాలని నన్ను అడగానికి బదులు జులై 20న ‘చలో సంసద్’ పేరిట పార్లమెంట్ వరకు నిర్వహించే శాంతియుత మార్చ్లో భాగంగా కావాలి’’ అని మద్దతుదారులను ఆయన కోరారు.
Fauji Update: ఫౌజీ తిరుగుబాటు ప్రారంభమయింది, రిలీజ్ పై క్లారిటీ ఇచ్చేసిన ప్రభాస్
రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్, ఇమాన్వి, మిథున్ చక్రవర్తి జయప్రద అనుపమ్ ఖేర్ తదితరులు నటిస్తున్న చిత్రం ఫౌజీ. చారిత్రాత్మక నేపథ్యంగా రూపొందుతోన్న ఈ చిత్రం గురించి మేకర్స్ తాజా అప్ డేట్ ఇచ్చేశారు. దర్శకుడు హను రాఘవపూడి తెరకెక్కిస్తున్న ఈ చిత్రం గురించి రకరకాలుగా వార్తలు వినిపస్తున్న నేపథ్యంలో నేడు దర్శక నిర్మాతలు, హీరో క్లారిటీ ఇస్తూ పోస్టర్ కూడా విడుదల చేశారు.
Mangli :హుషార్ పిట్టలు నుంచి మంగ్లీ ఆలపించిన హుషార్ గీతం టోంగా.. టోంగా
అన్షు, వాసవి గణేషన్ జంటగా రూపొందుతోన్న చిత్రం 'హుషారు పిట్టలు'. పద్మ అమ్మ, బీవీజీ స్టూడియెస్ సమర్పణలో రుద్ర క్రాంతి పిక్చర్స్ పతాకంపై వెంకట్ యాదవ్ నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రానికి బిక్షు దర్శకుడు. చిత్రీకరణ పూర్తిచేసుకున్న ఈ చిత్రాన్ని ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థలు ఏషియన్ సురేష్ ఫిలింస్ సంస్థలు విడుదల చేస్తున్నాయి.
KA13 : హీరో, రచయిత, దర్శకుడిగా మూడు కీలక బాధ్యతల తో KA13 బిహైండ్-ది-సీన్స్
'క', 'కె-ర్యాంప్' వరుస విజయాలతో హీరో కిరణ్ అబ్బవరం, ప్రస్తుతం #KA13తో బిజీగా ఉన్నారు. 'SR కళ్యాణమండపం'తో కథా రచయితగా తన ప్రతిభను నిరూపించుకున్న ఆయన, ఈ చిత్రానికి కథ, స్క్రీన్ప్లే, దర్శకత్వం, హీరోగా అన్ని బాధ్యతలను స్వయంగా స్వీకరించారు. ప్రముఖ ఓవర్సీస్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ సుధాకర్ చాగంటి 'జాయ్ ఫిల్మ్స్' బ్యానర్పై నిర్మాతగా పరిచయమవుతూ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తుండగా, సురేష్ ఎర్ర సహ-నిర్మాతగా వ్యవహరిస్తున్నారు. దీనికి సంబంధించిన అనౌన్స్మెంట్ పోస్టర్ "Ek Dum Bindass Pakaane Waale" అనే ఆసక్తికరమైన ట్యాగ్లైన్తో ఇప్పటికే అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది.
Akhil :అయ్యగారే నం.1 అన్న ఫ్యాన్ వల్లే పేరొచ్చింది - లెనిన్ ఐదు రోజుల కలెక్షన్స్
‘అయ్యగారే నం.1’ డైలాగ్తో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయిన నాగరాజు.. గుంటూరులో జరిగిన ‘లెనిన్’ ఈవెంట్లో తన అభిమాన నటుడు అఖిల్ను కలుసుకున్నారు. అఖిల్ కాళ్లపై పడి నాగరాజు భావోద్వేగానికి గురికాగా..అఖిల్ అతడిని ఆలింగనం చేసుకున్నారు. "నీ వల్లే నాకు ఆ పేరొచ్చింది.. ఇంకో హిట్ కొడదాం" అంటూ అఖిల్ తన అభిమానిలో ఉత్సాహం నింపారు.
Ruthvik: అబ్బాయిగా, అమ్మాయిగానూ నటించా, ఆ సినిమా చూసి నాట్యం నేర్చుకున్నా : రుత్విక్
రుత్విక్, విశాఖ ధిమాన్ జంటగా నటించిన 'రాజా ది రాజా' చిత్రం థియేటర్లలో విడుదలకు సిద్ధమవుతోంది. అనిల్ బోయిడపు దర్శకత్వంలో రూపొందిన ఈ పీరియాడిక్ రొమాంటిక్ ఎంటర్టైనర్, ప్రేమ, వినోదం, యూత్ కు సంబంధించిన భావోద్వేగాల కలయికతో ఆకట్టుకోనుంది. బృందావన్ క్రియేషన్స్ బ్యానర్పై కె. నిహారిక దాసరి నిర్మించిన ఈ చిత్రాన్ని కె. శ్రీలత రెడ్డి సమర్పిస్తున్నారు. మైత్రీ మూవీ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ద్వారా సినిమా భారీ స్థాయిలో జూలై 17న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఈ సందర్భంగా హీరో రుత్విక్ విలేకరుల సమావేశంలో సినిమా విశేషాలు పంచుకున్నారు.