పిజ్జా షాపులో యువతీ యువకులు.. హిందూ సంఘం సభ్యుల వేధింపులు.. రెండో అంతస్తు నుంచి...
ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని షాజహాన్ పూర్లో దారుణం జరిగింది. పిజ్జా షాపులో ఓ యువతీ యువకులు ఉన్నారు. వారిని హిందూ సంఘ నేతలు చుట్టుముట్టారు. దీంతో ఆ యువతీ యవకులు భయపడిపోయి రెండో అంతస్తు నుంచి కిందకు దూకేశారు. ఈ ఘటనలో ఇద్దరికీ తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. దీనిపై స్థానిక పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి విచారణ జరుపుతున్నారు.
షాజన్పూర్లో నైతిక పోలీసింగ్ పేరుతో కొందరు యువకులు అతి చేష్టలకు పాల్పడుతూ చ్చారు. ఈ క్రమంలో స్థానిక పిజ్జా సెంటరులో ఉన్న ఒక యువకుడు, యువతిని చూసిన చూసిన వారు ఓ హిందూ సంస్థకు చెందిన సభ్యులు చుట్టుముట్టి, అడ్డుకుని ప్రశ్నలతో వేధించడం మొదలుపెట్టారు. ఇలా వారి మధ్య వాగ్వాదం జరుగుతుండగానే తీవ్ర భయాందోళనకు గురైన ఆ యువతీ యువకులు తమ పరువు పోతుందన్న భయం లేదా తమపై దాడి చేస్తాన్న భయంతో కిటికీలోనుంచి కిందకు దూకేశారు.
భవనంపై నుంచి కింద పడటంతో ఆ జంటకు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. దీనిపై సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు వెంటనే ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని ఆస్పత్రికి తరలించారు. ప్రస్తుతం వారి పరిస్థితి విషమంగా ఉన్నట్టు సమాచారం. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియోలు సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్ కావడంతో పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు.