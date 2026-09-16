డీఆర్డీవో రీసెర్చ్ సెంటర్ ఇమారత్ డైరెక్టరుగా నాగార్జున వర్శిటీ పూర్వవిద్యార్థి
భారత రక్షణ పరిశోధన, అభివృద్ధి సంస్థ (డీఆర్డీవో)కు చెందిన ప్రతిష్టాత్మక ప్రయోగశాల 'రీసెర్చ్ సెంటర్ ఇమారత్' (ఆర్బీఐ) నూతన డైరెక్టరుగా ప్రముఖ శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ పి.శ్రీహరి బాధ్యతలు స్వీకరించారు. హైదరాబాద్ నగరంలోని ఈ ప్రఖ్యాత సంస్థలో మంగళవారం ఆయన బాధ్యతలు చేపట్టారు. క్షిపణి వ్యవస్థలు, ఏవియానిక్స్ రంగాల్లో ఆర్సీఐ దేశంలోనే అత్యంత కీలకమైన పరిశోధనా కేంద్రంగా గుర్తింపు పొందింది.
1992లో డీఆర్డీవోలో శాస్త్రవేత్తగా తన ప్రస్థానాన్ని ప్రారంభించిన డాక్టర్ శ్రీహరి, మూడు దశాబ్దాలకు పైగా సంస్థలో వివిధ ఉన్నత స్థాయి బాధ్యతలు నిర్వర్తించారు. ప్రస్తుత నియామకానికి ముందు ఆయన భారత బాలిస్టిక్ మిస్సైల్ డిఫెన్స్ (బీఎండీ) కార్యక్రమానికి ప్రోగ్రామ్ డైరెక్టరుగా వ్యవహరించారు. దేశ క్షిపణి రక్షణ వ్యవస్థలో భాగంగా ఇంటరెసెప్టార్ క్షిపణుల కోసం 'డైవర్ట్ అండ్ ఆటిట్యూడ్ కంట్రోల్ సిస్టమ్' అభివృద్ధిలో ఆయన కీలక పాత్ర
పోషించారు.
2019లో భారత్ అంతరిక్షంలోని ఉపగ్రహాన్ని విజయవంతంగా కూల్చివేసి చరిత్ర సృష్టించిన 'మిషన్ శక్తి' (యాంటీ శాటిలైట్ టెస్ట్) కోర్ టీమ్లో శ్రీహరి కీలక సభ్యుడిగా ఉన్నారు. అలాగే, భారత వాయుసేన కోసం ఇజ్రాయెల్తో కలిసి సంయుక్తంగా చేపట్టిన ఎంఆర్ శామ్ క్షిపణి ప్రాజెక్టుకు డైరెక్టరుగా కూడా ఆయన సేవలందించారు.
నాగార్జున విశ్వవిద్యాలయం నుంచి బీటెక్, ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం నుంచి పీహెచ్డీ పూర్తి చేసిన డాక్టర్ శ్రీహరి.. రక్షణ రంగంలో చేసిన విశేష కృషికి గాను 'అగ్ని అవార్డ్ ఫర్ ఎక్సలెన్స్', 'సైంటిస్ట్ ఆఫ్ ది ఇయర్' వంటి పలు ప్రతిష్టాత్మక పురస్కారాలను అందుకున్నారు.