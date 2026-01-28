మధ్యప్రదేశ్లో పెరిగిపోతున్న ఆ సంస్కృతి.. ట్రాప్ చేయడానికి రెడీగా వున్న కేటుగాళ్లు
మధ్యప్రదేశ్లో కొత్త మోస ధోరణి పుట్టుకొస్తోంది. డేటింగ్, బార్ స్కామ్ల ద్వారా వ్యాపారవేత్తలు, యువకులను లక్ష్యంగా చేసుకుంటున్నారు. బాధితులను ట్రాప్ చేయడానికి మోసగాళ్ళు లెక్కించిన పద్ధతులను ఉపయోగిస్తున్నారు. ప్రజలను మోసం చేయడానికి ఇది సులభమైన, ఖచ్చితమైన మార్గంగా మారింది. చాలా సందర్భాలలో, పురుషులను ఆకర్షించడానికి ఒక స్త్రీని ఎరగా ఉపయోగిస్తారు.
మద్యం మత్తు తరచుగా ఈ సంఘటనలలో కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. స్వీయ నియంత్రణ కోల్పోవడం, బలహీనతల కారణంగా నేరాలు పెరిగిపోయాయి. బార్లు, ఇలాంటి ప్రదేశాలు అటువంటి మోసాలకు అధిక ప్రమాద ప్రాంతాలుగా మారుతాయి. పురుషులు ఈ ఉచ్చులలో పడే సందర్భాలు ఉన్నాయి.
కొన్ని సందర్భాల్లో, మహిళలు కూడా బాధితులుగా మారతారు. క్షణంలో తీసుకునే భావోద్వేగ నిర్ణయాలు తరచుగా నష్టాలకు దారితీస్తాయి. అటువంటి మోసాలను ప్రోత్సహించే లేదా మద్దతు ఇచ్చే బార్లపై కఠినమైన చర్యలు అవసరం. లైసెన్స్లను సంకోచం లేకుండా రద్దు చేయాలి. ప్రజలను రక్షించడానికి లాభం కోసం మాత్రమే ఉన్న సంస్థలను మూసివేయాలనే డిమాండ్ పెరిగిపోతుంది.