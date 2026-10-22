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  4. Driving licence rules: MoRTH proposes 75% pass mark, fee waivers for select online services
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Thursday, 22 October 2026 (20:11 IST)

ఇకపై డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ పొందాలంటే పాస్ మార్కులు సాధించాల్సిందే...

taxi car driving
Written By: ఠాగూర్
Updated: Thu, 22 Oct 2026 (20:11 IST)
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డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ పొందేందుకు సరికొత్త నిబంధన అమల్లోకి రానుంది. సురక్షిత డ్రైవింగ్‌పై అవగాహన కోసం నిర్వహించే ఆన్‌లైన్ అసెస్‌మెంట్ టెస్టులో పాస్ మార్కులను 60 నుంచి 75 శాతానికి పెంచింది. అలాగే, డ్రైవింగ్‌పై అవగాహన కోసం నిర్వహించే ఈ ట్యుటోరియల్‌ కనీసం 30 నిమిషాల పాటు సాగాలని పేర్కొంది. ఈ మేరకు కేంద్ర రోడ్డు రవాణా, రహదారుల మంత్రిత్వ శాఖ ముసాయిదా నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది. భాగస్వామ్యపక్షాల నుంచి 30 రోజుల పాటు అభ్యంతరాలు స్వీకరించనున్నారు. ఫీడ్‌బ్యాక్‌ ఆధారంగా తుది నోటిఫికేషన్ విడుదల చేస్తారు.
 
కొత్త ప్రతిపాదనల ప్రకారం.. పేరు, చిరునామా వివరాల మార్పు కోసం వచ్చే దరఖాస్తులను అధికారులు 15 రోజుల్లోగా ఆమోదించడం లేదా తిరస్కరించడం చేయాలి. ఒకవేళ తిరస్కరిస్తే తగిన కారణం తెలుపాల్సి ఉంటుంది. చిరునామా మార్పు దరఖాస్తుపై 30 రోజుల్లోగా ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకోకపోతే ఆమోదం పొందినట్లుగా పరిగణిస్తారు. ఆధార్ అథంటికేషన్‌ ద్వారా ఆన్‌లైన్‌లో పొందే కొన్ని డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ సేవలకు ఫీజు మినహాయింపు ఇవ్వాలని భావిస్తున్నారు. పేరు, చిరునామా వంటి వ్యక్తిగత వివరాల మార్పులకూ  ఛార్జీలు తొలగించనున్నారు.
 
గుర్తింపు, వయసు, చిరునామా ధ్రువీకరణ కోసం ఆధార్, పాస్‌పోర్ట్, ఓటర్ ఐడీ, జనన ధ్రువీకరణ పత్రాలు, ఎడ్యుకేషన్‌ సర్టిఫికెట్లు, ఇ-రేషన్‌ కార్డు, గడిచిన 3 నెలల్లోపు వచ్చిన విద్యుత్, గ్యాస్ బిల్లులను అనుమతిస్తారు. చిరునామా ధ్రువీకరణ పత్రాల జాబితా నుంచి ఎల్‌ఐసీ పాలసీలను తొలగించాలని ముసాయిదా పేర్కొంది. అలాగే, కొత్తగా జారీ చేసే డ్రైవింగ్‌ లైసెన్సులు, రెన్యువల్‌ లైసెన్సులను లేమినేటెడ్‌ లేదా పీవీసీ కార్డు రూపంలో జారీ చేయాలని ముసాయిదాలో కేంద్రం పేర్కొంది.
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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