EC: బీహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలు.. ఈవీఎంలలో అభ్యర్థుల రంగుల ఫోటోలు
బీహార్లో అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు ముందు, ఓటర్లకు స్పష్టతను పెంచడానికి ఎన్నికల కమిషన్ బుధవారం ఈవీఎం బ్యాలెట్ పత్రాల రూపకల్పన, ముద్రణకు సంబంధించిన కొత్త మార్గదర్శకాలను జారీ చేసింది. ఇక నుంచి, ఈవీఎంలలో అభ్యర్థుల రంగు ఛాయాచిత్రాలు ఉంటాయి. సీరియల్ నంబర్ కూడా యంత్రాలపై ప్రముఖంగా ప్రదర్శించబడుతుంది.
2015 నుండి, ఈవీఎంలలోని బ్యాలెట్ పత్రాలలో ఓటర్లు గుర్తించడం కష్టంగా భావిస్తున్న అభ్యర్థుల బ్లాక్ అండ్ వైట్ ఫోటోలు వున్నాయి. అనేక మంది అభ్యర్థులు ఒకే పేరును పంచుకున్న లేదా సారూప్యమైన పేర్లు ఉన్న నియోజకవర్గాలలో గందరగోళాన్ని నివారించడానికి ఛాయాచిత్రాలను ఉపయోగించే పద్ధతి ప్రారంభించబడింది.
ఫోటో స్థలంలో మూడింట మూడు వంతులు ఆక్రమించే అభ్యర్థుల రంగు ఛాయాచిత్రాలను చేర్చాలని పోల్ బాడీ నిర్ణయించింది .తద్వారా వారు స్పష్టంగా కనిపిస్తారు.
ఎన్నికల ప్రక్రియలను మెరుగుపరచడానికి, ఓటర్ల సౌలభ్యాన్ని పెంచడానికి గత 6 నెలల్లో తీసుకున్న 28 ఇతర నిర్ణయాలకు అనుగుణంగా ఈ చొరవ ఉందని ఈసీ విడుదల చేసిన ఒక ప్రకటనలో పేర్కొంది.