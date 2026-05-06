ఛత్తీస్గఢ్ మొదలు హర్యానా, మహారాష్ట్ర, ఢిల్లీ, బెంగాల్ వరకు సర్వత్రా కమల వికాసంలో కనిపించిన షా చాణక్య నీతి
ఒకప్పుడు యావత్ దేశానికి దిశానిర్దేశం చేసిన బెంగాల్ గత కొన్ని దశాబ్దాలుగా హింస, ప్రతీకారాల హోరు మాత్రమే వినిపించే ఒక చీకటి రాజకీయ కారిడార్లోకి నెట్టివేయబడింది. దాదాపు 35 సంవత్సరాల పాటు, కమ్యూనిస్ట్ రెడ్ కారిడార్ బెంగాల్ పారిశ్రామిక అభివృద్ధిని బలహీనపరిస్తే, గత 15 సంవత్సరాలుగా అఖిల భారత తృణమూల్ కాంగ్రెస్ పాలన దానిని అవినీతి, అస్తవ్యస్తత అనే బురదలోకి మరింతగా లాగింది. బెంగాల్ యువత ఉపాధి కోసం తమ సొంత భూములను విడిచి వెళ్ళవలసి వచ్చింది. మహిళలపై ఆకృత్యాలు, పరిపాలనా నిర్లక్ష్యం వంటివి బెంగాల్ స్ఫూర్తిని దెబ్బతీశాయి.
కానీ, భారత రాజకీయాల ఆధునిక చాణక్యుడుగా పిలువబడే అమిత్ షా, నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో అడుగుపెట్టిన వేళనే, కేవలం అధికార మార్పును మాత్రమే బెంగాల్ కోరుకోవడం లేదని, కోల్పోయిన తమ గుర్తింపును తిరిగి పొందాలని చూస్తోందని గ్రహించారు. అధికార మార్పిడి కోసం ఢిల్లీలోని ఏసీ గదులను వదిలి, బెంగాల్ వీధులను తన స్థావరంగా చేసుకున్నారు.
బెంగాల్లో భారతీయ జనతా పార్టీ ఎదుగుదల ఒక్కరోజు అద్భుతం కాదు, అది అమిత్ షా నేతృత్వంలో దశాబ్దకాలం పాటు చేసిన పట్టుదల ఫలితం. మనం చరిత్ర పుటలను తిరగేస్తే, 2016 అసెంబ్లీ ఎన్నికలలో బీజేపీ కేవలం 3 సీట్లతో సరిపెట్టుకోవలసి వచ్చింది. కానీ షా వదులుకోలేదు; ఆయన శూన్యంలో కూడా అవకాశాలను గుర్తించడం ప్రారంభించారు. 2021 ఎన్నికల నాటికి, బీజేపీ బలం 3 నుండి 77 సీట్లకు పెరిగితే, ఇప్పుడు, 207 సీట్ల భారీ సంఖ్యను సాధించడం అనేది షా యొక్క సంస్థాగత నైపుణ్యానికి నిదర్శనం.
ఈ ఎన్నికల పోరాటంలో అత్యంత ఆసక్తికరమైన, చారిత్రాత్మక ఘట్టాలలో ఒకటి భవానీపూర్లోని పోటీ. మమతా బెనర్జీకి అభేద్యమైన కంచుకోటగా పరిగణించబడే ఈ ప్రాంతంలో ఆమె ఓటమి, సరైన వ్యూహం, ప్రేరణ పొందిన కార్యకర్తల మద్దతు ఉంటే పటిష్టమైన కోటలను సైతం జయించవచ్చని షా నిరూపించారు.
2026లో బెంగాల్ బీజేపీ గూటిలో ఉంటుంది అన్న అమిత్ షా జోస్యం, కేవలం ఒక ప్రకటనగా మిగిలిపోలేదు; అది క్షేత్రస్థాయి వాస్తవంగా మారింది. మోదీ మ్యాజిక్ ప్రజల హృదయాలను తాకగా, షా ఫ్యాక్టర్ ఆ మద్దతును ఓట్లుగా మార్చింది. దాదాపు ఐదు దశాబ్దాల రాజకీయ అంధకారం తర్వాత, బెంగాల్పై కాషాయ సూర్యోదయం అయింది. ఈ విజయం కేవలం ఒక రాజకీయ పార్టీది మాత్రమే కాదు, దోపిడీకి గురైన తల్లులు, సోదరీమణులది, ఎంతోకాలంగా ఆకాంక్షలు అణచివేయబడిన యువతది కూడా. బెంగాల్ ఇప్పుడు మరోసారి సోనార్ బంగ్లాగా మారే దిశగా నూతన ప్రయాణాన్ని ప్రారంభిస్తోంది.