బుధవారం, 6 మే 2026
  • Follow us
  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. జాతీయ వార్తలు
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: బుధవారం, 6 మే 2026 (19:21 IST)

ఛత్తీస్‌గఢ్ మొదలు హర్యానా, మహారాష్ట్ర, ఢిల్లీ, బెంగాల్ వరకు సర్వత్రా కమల వికాసంలో కనిపించిన షా చాణక్య నీతి

Amit Shah
ఒకప్పుడు యావత్ దేశానికి దిశానిర్దేశం చేసిన బెంగాల్ గత కొన్ని దశాబ్దాలుగా హింస, ప్రతీకారాల హోరు మాత్రమే వినిపించే ఒక చీకటి రాజకీయ కారిడార్‌లోకి నెట్టివేయబడింది. దాదాపు 35 సంవత్సరాల పాటు, కమ్యూనిస్ట్ రెడ్ కారిడార్ బెంగాల్ పారిశ్రామిక అభివృద్ధిని బలహీనపరిస్తే, గత 15 సంవత్సరాలుగా అఖిల భారత తృణమూల్ కాంగ్రెస్ పాలన దానిని అవినీతి, అస్తవ్యస్తత అనే బురదలోకి మరింతగా లాగింది. బెంగాల్ యువత ఉపాధి కోసం తమ సొంత భూములను విడిచి వెళ్ళవలసి వచ్చింది. మహిళలపై ఆకృత్యాలు, పరిపాలనా నిర్లక్ష్యం వంటివి బెంగాల్ స్ఫూర్తిని దెబ్బతీశాయి.
 
కానీ, భారత రాజకీయాల ఆధునిక చాణక్యుడుగా పిలువబడే అమిత్ షా, నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో అడుగుపెట్టిన వేళనే, కేవలం అధికార మార్పును మాత్రమే బెంగాల్ కోరుకోవడం లేదని, కోల్పోయిన తమ గుర్తింపును తిరిగి పొందాలని చూస్తోందని గ్రహించారు. అధికార మార్పిడి కోసం ఢిల్లీలోని ఏసీ గదులను వదిలి, బెంగాల్ వీధులను తన స్థావరంగా చేసుకున్నారు. 
 
బెంగాల్‌లో భారతీయ జనతా పార్టీ ఎదుగుదల ఒక్కరోజు అద్భుతం కాదు, అది అమిత్ షా నేతృత్వంలో దశాబ్దకాలం పాటు చేసిన పట్టుదల ఫలితం. మనం చరిత్ర పుటలను తిరగేస్తే, 2016 అసెంబ్లీ ఎన్నికలలో బీజేపీ కేవలం 3 సీట్లతో సరిపెట్టుకోవలసి వచ్చింది. కానీ షా వదులుకోలేదు; ఆయన శూన్యంలో కూడా అవకాశాలను గుర్తించడం ప్రారంభించారు. 2021 ఎన్నికల నాటికి, బీజేపీ బలం 3 నుండి 77 సీట్లకు పెరిగితే, ఇప్పుడు, 207 సీట్ల భారీ సంఖ్యను సాధించడం అనేది షా యొక్క సంస్థాగత నైపుణ్యానికి నిదర్శనం. 
 
ఈ ఎన్నికల పోరాటంలో అత్యంత ఆసక్తికరమైన, చారిత్రాత్మక ఘట్టాలలో ఒకటి భవానీపూర్‌లోని పోటీ. మమతా బెనర్జీకి అభేద్యమైన కంచుకోటగా పరిగణించబడే ఈ ప్రాంతంలో ఆమె ఓటమి, సరైన వ్యూహం, ప్రేరణ పొందిన కార్యకర్తల మద్దతు ఉంటే పటిష్టమైన కోటలను సైతం జయించవచ్చని షా నిరూపించారు.
 
2026లో బెంగాల్ బీజేపీ గూటిలో ఉంటుంది అన్న అమిత్ షా జోస్యం, కేవలం ఒక ప్రకటనగా మిగిలిపోలేదు; అది క్షేత్రస్థాయి వాస్తవంగా మారింది. మోదీ మ్యాజిక్ ప్రజల హృదయాలను తాకగా, షా ఫ్యాక్టర్ ఆ మద్దతును ఓట్లుగా మార్చింది. దాదాపు ఐదు దశాబ్దాల రాజకీయ అంధకారం తర్వాత, బెంగాల్‌పై కాషాయ సూర్యోదయం అయింది. ఈ విజయం కేవలం ఒక రాజకీయ పార్టీది మాత్రమే కాదు, దోపిడీకి గురైన తల్లులు, సోదరీమణులది, ఎంతోకాలంగా ఆకాంక్షలు అణచివేయబడిన యువతది కూడా. బెంగాల్ ఇప్పుడు మరోసారి సోనార్ బంగ్లాగా మారే దిశగా నూతన ప్రయాణాన్ని ప్రారంభిస్తోంది.

TVK విజయ్ ఎలాంటివారో చెప్పిన నటి శ్రియ

TVK విజయ్ ఎలాంటివారో చెప్పిన నటి శ్రియదక్షిణాది ఒకప్పటి స్టార్ హీరోయిన్ శ్రియ తమిళనాడు రాష్ట్రానికి కాబోయే ముఖ్యమంత్రి TVK విజయ్ గురించి పలు ఆసక్తికర విషయాలను చెప్పుకొచ్చారు. ఆమె పేర్కొంటూ... విజయ్ తో సినిమా షూటింగ్ సమయంలో ఎన్నో విషయాలను గమనించాను. ఆయన ఎంతో కష్టజీవి. అన్నిటికీ మించి తన అభిమానుల కోసం, ప్రజల కోసం ఎప్పటి నుంచో సామాజికంగా చేస్తూనే వస్తున్నారు. ఒక రోజు మండువేసవి సమయంలో చిత్రం షూటింగ్ జరుగుతోంది. నేను కారవాన్లో వున్నా. ఆ సమయంలో విజయ్ ను చూసేందుకు, ఫోటోలు దిగేందుకు కొంతమంది అభిమానులు వచ్చారు.

Nithin: నితిన్, రితికా నాయక్ జోడీగా సితార ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ చిత్రం పూజతో ప్రారంభం

Nithin: నితిన్, రితికా నాయక్ జోడీగా సితార ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ చిత్రం పూజతో ప్రారంభంనితిన్ కథానాయకుడిగా రితికా నాయక్ కథానాయికగా నటిస్తున్న చిత్రం సితార ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ సాంప్రదాయ పూజా కార్యక్రమంతో అధికారికంగా ప్రారంభించింది. దర్శకులు నారి సిరిసవాడ, సోమశేఖర్ టి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. సురేష్ బొబ్బిలి సంగీతం అందిస్తున్న ఈ చిత్రానికి ఛాయాగ్రాహకుడిగా అనిత్ మదాడి, కళా దర్శకుడిగా జానీ షేక్ వ్యవహరిస్తున్నారు. ప్రతిభావంతులైన సాంకేతిక బృందం తమ నైపుణ్యంతో దృశ్యపరంగా ఆకట్టుకునేలా ఈ చిత్రాన్ని రూపొందించనున్నారు.

MAA: మా (మూవీ ఆర్టిస్ట్స్ అసోసియేషన్) ను దుర్వినియోగం చేసేవారికి హెచ్చరిక

MAA: మా (మూవీ ఆర్టిస్ట్స్ అసోసియేషన్) ను దుర్వినియోగం చేసేవారికి హెచ్చరికమా (మూవీ ఆర్టిస్ట్స్ అసోసియేషన్) నుండి అధికారిక ప్రకటన నేడు విడుదలైంది. సినీ పరిశ్రమలోని సభ్యులందరికీ మరియు సాధారణ ప్రజలకు మేము తెలియజేయునది ఏమనగా, తెలంగాణ మరియు ఆంధ్రప్రదేశ్ అనే రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలలోని కళాకారులకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న ఏకైక అధికారిక గుర్తింపు పొందిన సంఘం మా (మూవీ ఆర్టిస్ట్స్ అసోసియేషన్).

శ్రీదేవితో పెళ్లి చేయాలనుకున్నారు.. జీవిత మాట విని షాక్ అయ్యాను.. రాజశేఖర్

శ్రీదేవితో పెళ్లి చేయాలనుకున్నారు.. జీవిత మాట విని షాక్ అయ్యాను.. రాజశేఖర్సీనియర్ నటుడు రాజశేఖర్ తాజా ఇంటర్వ్యూలో తన పెళ్లికి ముందు జరిగిన ఆసక్తికర విషయాలను పంచుకున్నారు. రాజశేఖర్, జీవిత ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్న సంగతి తెలిసిందే. అయితే పెళ్లి కంటే ముందు ఆయన ఇంట్లో వేరే సంబంధం గురించి మాట్లాడారని తెలిపారు. ఆ సమయంలో శ్రీదేవితో పెళ్లి చేయాలని కుటుంబ సభ్యులు నిశ్చయించారని చెప్పారు. ఇద్దరూ ఒకే కులానికి చెందినవారు కావడంతో ఆమెనే పెళ్లి చేసుకోవాలని ఇంట్లో ఒత్తిడి చేసారట. ఈ విషయం జీవితకు చెప్పినప్పుడు, "మీరు వేరే పెళ్లి చేసుకుంటే మీ ఇష్టం, కానీ నేను మాత్రం జీవితాంతం పెళ్లి చేసుకోను" అని ఆమె చెప్పిందట.

Susmita: పెద్ది కార్ ని పరిశీలించి ప్రమోషన్ టీమ్ ను అభినందించిన సుస్మిత కొణిదెల

Susmita: పెద్ది కార్ ని పరిశీలించి ప్రమోషన్ టీమ్ ను అభినందించిన సుస్మిత కొణిదెలవినూత్నమైన ప్రచార చిత్రాలతో, గ్రౌండ్ లెవల్ ప్రమోషన్లతో ఈ సినిమాపై ఇండస్ట్రీ వర్గాల్లో మరియు ప్రేక్షకుల్లో విపరీతమైన క్యూరియాసిటీ నెలకొంది. గత మూడు నెలలుగా ఒన్ సీ మీడియా మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ దుర్గాప్రసాద్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న *పెద్ది* ప్రమోషన్లు సినిమా రేంజ్ ను ఎక్కడికో తీసుకెళ్లాయి. ఈ వినూత్న ప్రచార కార్యక్రమాలు ఇప్పుడు మెగా క్యాంప్‌ను సైతం ఆకర్షించాయి.

Watch More Videos

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com