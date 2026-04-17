800 అడుగులో లోయలో పడిన టూరిస్ట్ వ్యాను - 10 మంది మృతి
తమిళనాడు రాష్ట్రంలోని కోయంబత్తూరు జిల్లా పొల్లాచ్చి సమీపంలోని వాల్పారై ఘాట్ రోడ్డులో నియంత్రణ కోల్పోయి రక్షణ గోడను ఓ టూరిస్ట్ వ్యాను ఢీకొట్టింది. ఈ ప్రమాదంలో పది మంది పర్యాటకులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. మృతులంతా కేరళకు చెందిన పర్యాటకులే. మరికొందరు గాయపడ్డారు.
కేరళ రాష్ట్రంలోని మల్లపురం ప్రాంతానికి చెందిన 16 మంది పర్యాటకులు ఒక వ్యానులో కోయంబత్తూరు జిల్లాలోని పర్యాటక ప్రాంతాలను తిలకించేందుకు ఈ నెల 15వ తేదీన వెళ్లారు. వీరు శుక్రవారం వాల్పారైలోని కొండ పర్యాటక అందాలను తిలకించి పొల్లాచ్చి మీదుగా కేరళకు బయలుదేరారు. అయితే, వాల్పారే ఘాట్ రోడ్డులో 13వ మలుపు వద్ద వాహనం నియంత్రణ కోల్పోయింది.
దీంతో వ్యాను 800 లోతులో ఉన్న 11వ మలుపు వద్ద బోల్తాపడింది. ఈ ప్రమాదంలో వ్యానులో ఉన్న 16 మందిలో పది మంది అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోయారు. మిగిలినవారు గాయపడ్డారు వీరిని పొల్లాచ్చి ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తరలించారు. ఈ ప్రమాదంలో వ్యాను పూర్తిగా నుజ్జు నుజ్జు అయింది.