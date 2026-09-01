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  4. El Niño-Hit AP Records 45 PC Deficit Rainfall by End of Aug. 31
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Tuesday, 1 September 2026 (10:37 IST)

El Nino: ఆగస్టు చివరి నాటికి దేశవ్యాప్తంగా 14 శాతం వర్షలోటు

El Nino
Written By: సెల్వి
Updated: Tue, 1 Sep 2026 (10:37 IST)
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El Nino
ఎల్ నినో ప్రభావంతో ఉన్న ఆంధ్రప్రదేశ్, నైరుతి రుతుపవనాల కాలంలో మొదటి మూడు త్రైమాసికాలు ముగిసే సమయానికి (ఆగస్టు 31 నాటికి) 45 శాతం వర్షపాత లోటును నమోదు చేసింది. ఈ సంచిత లోటు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వ్యవసాయం, తాగునీటి సరఫరాపై ప్రభావం చూపింది.
 
దీని దృష్ట్యా, సెప్టెంబరులో వర్షాలు కురిసే అవకాశాలు తక్కువగా ఉన్నాయని రైతులు భావిస్తున్నారు. జూన్ 1 నుండి లెక్కించిన రాష్ట్ర వర్షపాత లోటు జూలై చివరి నాటికి 38 శాతంగా ఉండగా, ఆగస్టు చివరి నాటికి దాదాపు 45 శాతానికి పెరిగింది. జూన్ 1-ఆగస్టు 31 మధ్య (నైరుతి రుతుపవనాల మూడు నెలల కాలంలో), సాధారణ వర్షపాతం 369.5 మి.మీ కాగా, రాష్ట్రంలో 204.3 మి.మీ వర్షపాతం నమోదైంది. అంటే మొత్తం మీద సుమారు 45 శాతం లోటు ఏర్పడింది.
 
 ఆగస్టు చివరి నాటికి దేశవ్యాప్తంగా సంచిత రుతుపవన వర్షపాత లోటు 14 శాతంగా ఉంది. ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలోని 28 జిల్లాల్లోనూ వర్షపాత లోటు ఉంది. ఇందులో 25 జిల్లాలు లోటు వర్గంలో ఉండగా, అన్నమయ్య, ప్రకాశం, బాపట్ల జిల్లాలు తీవ్ర లోటు పరిస్థితులను ఎదుర్కొంటున్నాయి.
 
అసమాన రుతుపవనాల ప్రభావం ఖరీఫ్ సాగు విస్తీర్ణంపై కూడా పడింది. ఖరీఫ్ సీజన్‌లో మొత్తం 25.63 లక్షల హెక్టార్ల సాగు లక్ష్యానికి గాను, ఇప్పటివరకు 20.35 లక్షల హెక్టార్లలో విత్తన ప్రక్రియ పూర్తయింది. పశ్చిమ గోదావరి, కోనసీమ, తూర్పు గోదావరి, కృష్ణ, కాకినాడ, ఏలూరు జిల్లాల్లో 90 నుండి 95 శాతం వరకు విత్తన ప్రక్రియ పూర్తయింది. 
 
ఈ ఏడాది అసమాన, తక్కువ వర్షపాతానికి 'ఎల్ నినో' ప్రధాన కారణమని వాతావరణ శాఖ అధికారులు తెలిపారు. రుతుపవనాల కాలంలో ఇప్పటివరకు అత్యంత తక్కువ వర్షపాతం నమోదైన నెలగా నిలిచిన ఆగస్టులో, రాష్ట్రంలో వర్షపాత పరిస్థితులు గణనీయంగా క్షీణించడానికి ఇది దోహదపడింది.
 
భారత వాతావరణ శాఖ గణాంకాల ప్రకారం, ఆగస్టు చివరి నాటికి రాయలసీమ ప్రాంతంలోని అన్నమయ్య జిల్లాలో అత్యధికంగా 69 శాతం వర్షపాత లోటు నమోదైంది. ఆ తర్వాతి స్థానాల్లో బాపట్ల, ప్రకాశం జిల్లాలు ఉన్నాయి. రాష్ట్రంలో డాక్టర్ బి.ఆర్. అంబేద్కర్ కోనసీమ, అనంతపురం జిల్లాలు అత్యల్పంగా 24 శాతం వర్షపాత లోటును నమోదు చేశాయి.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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