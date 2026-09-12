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  4. Elderly Woman Killed in Truck Attack Over Land Dispute in Maharashtra Village
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Saturday, 12 September 2026 (09:42 IST)

Truck Attack: భూవివాదం.. ఇంటిపై బొలెరో పికప్ వాహనం ఢీకొట్టి.. వృద్ధురాలిని చంపేశారు.. (video)

Elderly Woman
Written By: సెల్వి
Updated: Sat, 12 Sep 2026 (09:42 IST)
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Elderly Woman
భూవివాదానికి సంబంధించిన గొడవలో ఓ వృద్ధురాలు మరణించిన ఘటన మహారాష్ట్రలో చోటుచేసుకుంది. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. మహారాష్ట్రలోని అకోలా జిల్లా, బర్షిటాక్లి తాలూకాలోని జంవాసు గ్రామంలో శుక్రవారం నాడు భూ వివాదానికి సంబంధించిన గొడవలో, ఒక బొలెరో పికప్ వాహనాన్ని ఇంటిపైకి పలుమార్లు ఢీకొట్టడంతో 75 ఏళ్ల వృద్ధురాలు మరణించగా, మరో ఇద్దరు లేదా ముగ్గురు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు.
 
ప్రాథమిక సమాచారం ప్రకారం, ఆ వాహనాన్ని ఇంటిపైకి నాలుగు లేదా ఐదు సార్లు ఢీకొట్టడం వల్ల ఇల్లు కూలిపోయింది. ఈ ఘటనలో మరణించిన వ్యక్తిని సోనాబాయి మఖరామ్ జాదవ్ (75)గా గుర్తించారు. ఈ ఘటన జరిగినప్పుడు ఆమె ఇంట్లోనే ఉన్నట్లు సమాచారం.
 
ఈ ఘటనలో మరో ఇద్దరు లేదా ముగ్గురు వ్యక్తులు తీవ్రంగా గాయపడ్డారని తెలిసింది. గాయపడిన వారిని చికిత్స కోసం తరలించారు. ఈ ఘటన గ్రామంలో తీవ్ర కలకలం రేపింది. ఇందుకు, ప్రస్తుతం నడుస్తున్న భూ వివాదానికి సంబంధం ఉండవచ్చని అనుమానిస్తున్నారు. పోలీసులు ఈ ఘటనకు సంబంధించిన పరిస్థితులపై దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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