తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఫలితాల్లో విజిల్ - విజయ్ ఇంటికి ఐపీఎస్ - ఐఏఎస్ల క్యూ (వీడియో)
తమిళనాడు రాష్ట్ర అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాలు సోమవారం వెలువడుతున్నాయి. ఈ ఫలితాల్లో హీరో విజయ్ సారథ్యంలోని టీవీకే ఒక ప్రభంజనంలా దూసుకెళుతోంది. మొత్తం 234 స్థానాలకుగాను టీవీకే ఏకంగా 107 స్థానాల్లో ఆధిక్యంలో కొనసాగుతోంది. అధికార డీఎంకే 62, విపక్ష అన్నాడీఎంకేలు 65 స్థానాల్లో ఆధిక్యంలో కొనసాగుతున్నాయి.
ఈ ట్రెండ్ ఫలితాలతో టీవీకేకు గెలుపు అవకాశాలు మెరుగ్గా కనిపిస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఆ పార్టీ అధినేత విజయ్ ఇంటి వద్ద అధికారులు భద్రత పెంచారు. ప్రస్తుతం విజయ్ పార్టీ 107 స్థానాల్లో అధిక్యంలో హవా కొనసాగిస్తోంది. ఈనేపథ్యంలో విజయ్ ఇంటి వద్దకు అభిమానులు, పార్టీ కార్యకర్తలు భారీగా వచ్చే అవకాశం ఉండడంతో అధికారులు అప్రమత్తమయ్యారు. ఎలాంటి తొక్కిసలాటలు జరగకుండా ముందు జాగ్రత్త చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. ఇతర వాహనాలను ఆయన ఇంటివైపు వెళ్లకుండా చర్యలు తీసుకుంటున్నారు.
ముఖ్యంగా రాష్ట్ర డీజీపీతో రాథోడ్తో పాటు.. ఇతర పోలీస్ ఉన్నతాధికారులు, ఐఏఎస్ అధికారులు విజయ్ ఇంటికి వెళ్లేందుకు అపాయింట్మెంట్ కోరారు. రాష్ట్ర డీజీపీకి సోమవారం మధ్యాహ్నం 2.30గంటలకు విజయ్ అపాయింట్మెంట్ ఇచ్చారు. అలాగే, ఇతర ప్రభుత్వ ఉన్నతాధికారులు కూడా విజయం ఇంటికి క్యూకడుతున్నారు.
తమిళనాడులోని మొత్తం 234 స్థానాలకు తాజా ఎన్నికల కమిషన్ ట్రెండ్స్ ప్రకారం విజయ్ నేతృత్వంలోని తొలిసారి ఎన్నికల బరిలోకి దిగిన టీవీకే అనూహ్యరీతిలో రాణిస్తోంది. విజయ్ రాజకీయాల్లోకి ప్రవేశించిన తర్వాత పోటీ చేసిన మొదటి ఎన్నికల్లోనే ఈ స్థాయి ఆధిక్యాన్ని ప్రదర్శించడం ఇప్పుడు రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది.