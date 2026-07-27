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  4. Elephant slams man to the ground and tramples him to death as he approaches to feed it jaggery, Video viral
Written By ఐవీఆర్
Last Updated : Monday, 27 July 2026 (18:08 IST)

ఏనుగుకు బెల్లం పెట్టేందుకు వెళ్లిన వ్యక్తిని నేలకేసి కొట్టి తొక్కి చంపేసింది, వీడియో

Elephant slams man to the ground and tramples him
Written By: ఐవీఆర్
Updated: Mon, 27 Jul 2026 (18:08 IST)
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జంతువులతో చాలా జాగ్రత్తగా వుండాలి. అవేమీ చేయవులే అనుకుని వాటికి సమీపంగా వెళ్తే అవి ఏ క్షణంలో ఎలా స్పందిస్తాయో ఎవ్వరూ పసిగట్టలేరు. మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని ఇండోర్ నగరంలో ఓ వ్యక్తి ఏనుగుకి బెల్లం పెట్టేందుకు వెళితే అతడినే తొక్కి చంపేసింది ఆ జంతువు.
 
ఏనుగు కనబడగానే కొంతమంది ఆసక్తితో దానివద్దకు వెళ్లి ఫోటోలు దిగుతుంటారు. మరికొందరు పుణ్యం వస్తుందని దానికి ఆహారం పెడుతుంటారు. అలాగే అనుకుని విజయ్ అనే ఆటో డ్రైవర్ బెల్లం ముక్క తినిపించాలని ఏనుగు వద్దకు వెళ్లాడు. తినిపించడంలో ఏం తేడా చేసాడో ఏమోగానీ ఒక్కసారిగా ఏనుగు తీవ్ర ఆగ్రహంతో అతడిపై దాడి చేసింది తొండంతో అతడిని పైకెత్తి నేలకేసి కొట్టి కాలితో తొక్కేసింది. తీవ్ర గాయాలపాలైన అతడిని స్థానికులు సమీప ఆసుపత్రికి తరలించారు. చికిత్స పొందుతూ అతడు మరణించాడు.
 
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ఐవీఆర్
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