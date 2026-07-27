ఏనుగుకు బెల్లం పెట్టేందుకు వెళ్లిన వ్యక్తిని నేలకేసి కొట్టి తొక్కి చంపేసింది, వీడియో
జంతువులతో చాలా జాగ్రత్తగా వుండాలి. అవేమీ చేయవులే అనుకుని వాటికి సమీపంగా వెళ్తే అవి ఏ క్షణంలో ఎలా స్పందిస్తాయో ఎవ్వరూ పసిగట్టలేరు. మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని ఇండోర్ నగరంలో ఓ వ్యక్తి ఏనుగుకి బెల్లం పెట్టేందుకు వెళితే అతడినే తొక్కి చంపేసింది ఆ జంతువు.
ఏనుగు కనబడగానే కొంతమంది ఆసక్తితో దానివద్దకు వెళ్లి ఫోటోలు దిగుతుంటారు. మరికొందరు పుణ్యం వస్తుందని దానికి ఆహారం పెడుతుంటారు. అలాగే అనుకుని విజయ్ అనే ఆటో డ్రైవర్ బెల్లం ముక్క తినిపించాలని ఏనుగు వద్దకు వెళ్లాడు. తినిపించడంలో ఏం తేడా చేసాడో ఏమోగానీ ఒక్కసారిగా ఏనుగు తీవ్ర ఆగ్రహంతో అతడిపై దాడి చేసింది తొండంతో అతడిని పైకెత్తి నేలకేసి కొట్టి కాలితో తొక్కేసింది. తీవ్ర గాయాలపాలైన అతడిని స్థానికులు సమీప ఆసుపత్రికి తరలించారు. చికిత్స పొందుతూ అతడు మరణించాడు.
ఏనుగుకు బెల్లం.. కోపంలో తొక్కి చంపేసింది— BigTV APP (@BigtvApp) July 27, 2026
మధ్యప్రదేశ్లోని ఇండోర్లో దారుణ ఘటన వెలుగు చూసింది. ఊరేగింపుగా వెళ్తున్న ఏనుగుకు బెల్లం తినిపించేందుకు ప్రయత్నించిన విజయ్ అనే ఆటో డ్రైవర్పై అది తీవ్ర ఆగ్రహంతో దాడి చేసింది. తొండంతో ఎత్తి నేలకేసి కొట్టి, కాలితో తొక్కేసింది. తీవ్ర… pic.twitter.com/GNrqcHwssf