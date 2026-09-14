అస్సోంలో ఫుట్బాల్ ఆడిన అడవి ఏనుగు - వీడియో వైరల్
ఈశాన్య భారత రాష్ట్రమైన అస్సోంలో ఓ ఆసక్తికర ఘటన జరిగింది. ఓ అడవి ఏనుగు ఫుట్బాల్ ఆడింది. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఒకటి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది. పిల్లలు ఫుట్బాల్ ఆడుతుండగా, మైదానంలో వచ్చిన అడవి ఏనుగు... బంతిని కాలితో తన్నుతూ అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది.
అస్సోంలోని గోలాఘాట్ జిల్లాలో ఉన్న నుమాలిగఢ్ బోగిధాల ప్రాంతంలో ఈ ఆసక్తికర దృశ్యం కెమెరా కంటికి చిక్కంది. పచ్చని మైదానంలోకి వచ్చిన ఏనుగు... అక్కడ ఉన్న ఫుట్బాల్ను చూసింది. అంతే.. బంతిని ఒక్కసారిగా కాలితో తన్నుతూ ఇటూ ఇటూ తిరిగింది.
ఏనుగు బంతిని తన్నిన తీరు అక్కడున్న వారిని ఆకట్టుకుంది. ఓసారి ముందుకు తన్నడం, మరోమారు దాని వెంట వెళ్లడం, ఇలా కాసేపు గజరాజు ఫుట్బాల్ క్రీడలో నిమగ్నమైపోయింది. దాన్ని చూసిన స్థానికులు తమ మొబైల్ ఫోన్లలో చిత్రీకరించి సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేయడంతో అది వైరల్ అయింది.
Assam - A wild elephant was filmed kicking a football at Bagidhala tea estate in Numaligarh while children watched from a safe distance.The boys had been playing when the animal walked onto the ground. They left the ball and ran. The elephant then kicked the ball around the empty… pic.twitter.com/CWQDQKf9mQ— NextMinute News (@nextminutenews7) September 13, 2026