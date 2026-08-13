Engaged Couple: ఎంగేజ్మెంట్ అయ్యింది.. ఇంతలో ఏమైందో ఏమో కానీ..?
ఎంగేజ్మెంట్ అయ్యింది.. ఇంతలో ఏమైందో ఏమో కానీ.. ఆ జంట తిరిగిరాని లోకాలకు వెళ్లిపోయింది. బ్యాంకులో పనిచేస్తున్న ఒక యువతి (25), ఆమె కాబోయే భర్త కొన్ని గంటల వ్యవధిలో కేరళ, కర్ణాటకలలో మరణించి కనిపించారని పోలీసులు గురువారం తెలిపారు.
కాసరగోడ్లోని పూచక్కాడ్కు చెందిన పి. అనుశ్రీ, కన్నూర్లోని ఇరిట్టికి చెందిన వి. అమల్ (26)లకు ఇటీవల నిశ్చితార్థం జరిగింది. డిసెంబర్లో వారి వివాహం జరగాల్సి ఉంది. అనుశ్రీ కర్ణాటకలోని బ్యాంకు శాఖలో పనిచేస్తుండగా, అమల్ ఎర్నాకులంలో విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు.
కర్ణాటకలోని హున్సూర్లో అనుశ్రీ తన నివాసంలో మరణించి ఉండగా, అమల్ ఇక్కడి ఒక హోటల్ గదిలో మరణించి ఉన్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు. స్థానిక బ్యాంకు శాఖలో పనిచేస్తున్న అమల్, నగరంలో తన స్నేహితులతో కలిసి ఉంటున్నారని ఎర్నాకుళం నార్త్ పోలీసులు పేర్కొన్నారు.
అనుశ్రీ మరణం గురించి తెలిసిన తర్వాత, అమల్ బుధవారం ఒక లాడ్జిలో గది తీసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకుని ఉంటారని పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు. అక్కడ ఎటువంటి ఆత్మహత్య లేఖ లభించలేదని, సమగ్ర విచారణ తర్వాతే మరణాలకు గల ఖచ్చితమైన కారణాలు, పరిస్థితులు తెలుస్తాయని పోలీసులు చెప్పారు.
అతని మొబైల్ ఫోన్ను కూడా మరింత పరిశీలన చేయనున్నట్లు వారు తెలిపారు. పోస్టుమార్టం అనంతరం అనుశ్రీ మృతదేహాన్ని కాసరగోడ్లోని ఆమె ఇంటికి తరలించి, బుధవారం సాయంత్రం అంత్యక్రియలు నిర్వహించినట్లు సమాచారం. అమల్ మృతదేహానికి గురువారం పోస్టుమార్టం నిర్వహించనున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు.