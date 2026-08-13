  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. జాతీయ వార్తలు
  4. Engaged Couple Found Dead Hours Apart in Kerala, Karnataka
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Thursday, 13 August 2026 (14:36 IST)

Engaged Couple: ఎంగేజ్‌మెంట్ అయ్యింది.. ఇంతలో ఏమైందో ఏమో కానీ..?

Lovers
Written By: సెల్వి
Updated: Thu, 13 Aug 2026 (14:36 IST)
google-news
ఎంగేజ్‌మెంట్ అయ్యింది.. ఇంతలో ఏమైందో ఏమో కానీ.. ఆ జంట తిరిగిరాని లోకాలకు వెళ్లిపోయింది. బ్యాంకులో పనిచేస్తున్న ఒక యువతి (25), ఆమె కాబోయే భర్త కొన్ని గంటల వ్యవధిలో కేరళ, కర్ణాటకలలో మరణించి కనిపించారని పోలీసులు గురువారం తెలిపారు. 
 
కాసరగోడ్‌లోని పూచక్కాడ్‌కు చెందిన పి. అనుశ్రీ, కన్నూర్‌లోని ఇరిట్టికి చెందిన వి. అమల్ (26)లకు ఇటీవల నిశ్చితార్థం జరిగింది. డిసెంబర్‌లో వారి వివాహం జరగాల్సి ఉంది. అనుశ్రీ కర్ణాటకలోని బ్యాంకు శాఖలో పనిచేస్తుండగా, అమల్ ఎర్నాకులంలో విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. 
 
కర్ణాటకలోని హున్సూర్‌లో అనుశ్రీ తన నివాసంలో మరణించి ఉండగా, అమల్ ఇక్కడి ఒక హోటల్ గదిలో మరణించి ఉన్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు. స్థానిక బ్యాంకు శాఖలో పనిచేస్తున్న అమల్, నగరంలో తన స్నేహితులతో కలిసి ఉంటున్నారని ఎర్నాకుళం నార్త్ పోలీసులు పేర్కొన్నారు. 
 
అనుశ్రీ మరణం గురించి తెలిసిన తర్వాత, అమల్ బుధవారం ఒక లాడ్జిలో గది తీసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకుని ఉంటారని పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు. అక్కడ ఎటువంటి ఆత్మహత్య లేఖ లభించలేదని, సమగ్ర విచారణ తర్వాతే మరణాలకు గల ఖచ్చితమైన కారణాలు, పరిస్థితులు తెలుస్తాయని పోలీసులు చెప్పారు. 
 
అతని మొబైల్ ఫోన్‌ను కూడా మరింత పరిశీలన చేయనున్నట్లు వారు తెలిపారు. పోస్టుమార్టం అనంతరం అనుశ్రీ మృతదేహాన్ని కాసరగోడ్‌లోని ఆమె ఇంటికి తరలించి, బుధవారం సాయంత్రం అంత్యక్రియలు నిర్వహించినట్లు సమాచారం. అమల్ మృతదేహానికి గురువారం పోస్టుమార్టం నిర్వహించనున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
తర్వాతి కథనం
ఇక్కడికొచ్చి పిల్లల్ని కని అమెరికన్ సిటిజన్లను చేద్దామనా? 600 మంది గర్భిణీల వీసాలు రద్దు

హైదరాబాద్‌ను ఉర్రూతలూగించనున్న రాయల్ స్టాగ్ బూమ్ బాక్స్

హైదరాబాద్‌ను ఉర్రూతలూగించనున్న రాయల్ స్టాగ్ బూమ్ బాక్స్ఫ్రెంచ్ మోంటానా, ఎల్.వి. రేవంత్, నిఖిత గాంధీ, డిజే సాహిల్ గులాటి, పాయల్ ధరేలతో హైదరాబాద్‌ను ఉర్రూతలూగించనున్నది రాయల్ స్టాగ్ బూమ్ బాక్స్. 2026 ఆగస్ట్ 22న గచ్చిబౌలి స్టేడియంలో సంగీతం, గేమింగ్, అద్భుతమైన అనుభవాలను ఒకచోట చేర్చుతూ, లివింగ్ ఇట్ లార్జ్ భావనకు నిజమైన నిదర్శనం. రాయల్ స్టాగ్ బూమ్ బాక్స్- జనరేషన్ లార్జ్ యొక్క ఒరిజినల్ సౌండ్- హైదరాబాద్‌కు వచ్చింది. బాలీవుడ్‌కి చెందిన గుర్తుండిపోయే పాటలను హిప్-హాప్ యొక్క అత్యంత ఉల్లాసోత్సాహంతో కలిపింది. వేదిక మాత్రమే కాకుండా, ఈ ఉత్సవం గేమింగ్, సమకాలీన పాప్ సంస్కృతిలో లీనమయ్యే ప్రదేశంగా కూడా మారుతుంది. ఇవి ప్రత్యక్ష వినోదాన్ని పునర్నిర్వచించాయి.

Rahul Sipligunj Case: రాహుల్ సిప్లగింజ్ కేసు.. ఒకవేళ ఆమె రాకపోతే...?

Rahul Sipligunj Case: రాహుల్ సిప్లగింజ్ కేసు.. ఒకవేళ ఆమె రాకపోతే...?ప్రముఖ గాయకుడు రాహుల్ సిప్లిగంజ్‌కు సంబంధించిన కేసులో ఒక కొత్త మలుపు చోటుచేసుకుంది. తదుపరి విచారణ కోసం ఫిర్యాదుదారు పోలీస్ స్టేషన్‌కు రావడం లేదని పోలీసులు పేర్కొన్నారు. ఈ కేసును దర్యాప్తు చేస్తున్న మహిళా పోలీస్ ఏసీపీ బి.ఆర్. అంబేద్కర్ శుక్రవారం మాట్లాడుతూ, తాను స్వయంగా ఫిర్యాదుదారుకు పలుమార్లు ఫోన్ చేసినప్పటికీ ఆమె రాలేదని తెలిపారు.

దేవ కట్టా సమర్పణలో రా, రస్టిక్, రొమాంటిక్ కామెడీ చిత్రం జో జో’

దేవ కట్టా సమర్పణలో రా, రస్టిక్, రొమాంటిక్ కామెడీ చిత్రం జో జో’దర్శకుడు దేవ కట్టా ఇప్పుడు పూర్తిగా భిన్నమైన జోనర్లోకి అడుగుపెడుతున్నారు. ఆయన సమర్పణలో రూపొందనున్న రా, రస్టిక్, రొమాంటిక్ కామెడీ చిత్రం ‘జో జో’. జొన్నగిరిలోని అల్ట్రా రూరల్ డైమండ్ ఫీల్డ్స్‌ నేపథ్యంలో ఈ సినిమా సాగుతుంది. ‘మయసభ’ కిరణ్ జయ్ కుమార్ ఈ చిత్రానికి కథ అందించడంతో పాటు దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు.

నేను రెడీ నుంచి హవీష్, కావ్య థాపర్ పై మస్తుగుందిరా యవ్వారం సాంగ్

నేను రెడీ నుంచి హవీష్, కావ్య థాపర్ పై మస్తుగుందిరా యవ్వారం సాంగ్హీరో హవీష్ ‘నేను రెడీ’ ప్రమోషనల్ కంటెంట్‌తో ఆసక్తిని పెంచుతోంది. ఇప్పటికే విడుదలైన టీజర్‌కు ప్రేక్షకుల నుంచి మంచి స్పందన వచ్చింది. కమర్షియల్ ఎంటర్‌టైనర్స్‌ను తెరకెక్కించే దర్శకుడు త్రినాథ్ రావు నక్కిన ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. హార్నిక్స్ ఇండియా ఎల్‌ఎల్‌పీ బ్యానర్‌పై కోనేరు సత్యనారాయణ, నిఖిల కోనేరు నిర్మిస్తున్నారు. కావ్య థాపర్ హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది.

అమీర్ లోగ్ చాలా రియలిస్టిక్‌గా, రా గా అనిపిస్తోంది : సాయి మార్తాండ్

అమీర్ లోగ్ చాలా రియలిస్టిక్‌గా, రా గా అనిపిస్తోంది : సాయి మార్తాండ్మాధవి రెడ్డి సోమ నిర్మించిన ‘అమీర్ లోగ్’ మూవీకి రమణా రెడ్డి సోమ దర్శకత్వం వహించారు. ఈ సినిమాకి మనోహర్ రెడ్డి మంచురి సహ నిర్మాతగా వ్యవహరించారు. ఈ చిత్రంలో MC హరి, మనోజ్, శశిధర్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించగా.. వేధా జలంధర్, రావణ్ నిట్టూరు, విశ్వేందర్ రెడ్డి, సాయి యోగి కీలక పాత్రలు పోషించారు. రానా దగ్గుబాటి సంస్థ 'స్పిరిట్ మీడియా' ఈ మూవీని తెలుగులో ఆగస్ట్ 21న గ్రాండ్‌గా రిలీజ్ చేయబోతోంది. ఈ క్రమంలో ప్రమోషన్ కార్యక్రమాల్లో భాగంగా గురువారం నాడు ట్రైలర్‌ను విడుదల చేశారు.