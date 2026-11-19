పీఎఫ్ ఖాతాదారులకు శుభవార్త : 90 శాతం విత్డ్రాకు ఓకే
ఉద్యోగుల భవిష్య నిధి సంస్థ ఈపీఎఫ్ఓ తమ చందాదారులకు ఊరటనిచ్చే ఓ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. 55 యేళ్లలోపు వయసున్న సభ్యులు తమ పీఎఫ్ నిధి నుంచి విత్ డ్రా చేసుకునే పరిమితిని గతంలో ఉన్న 75 శాతం నుంచి ఏకంగా 90 శాతానికి పెంచుతూ ఈపీఎఫ్ఓ సెంట్రల్ బోర్డు గురువారం ఆమోదం తెలిపింది. అంటే ఇకపై ఖాతాదారులు తమ పీఎఫ్ బ్యాలెన్స్లో కేవలం 10 శాతం మాత్రమే నిల్వ ఉంచితే సరిపోతుంది. అత్యవసర పరిస్థితుల్లో సభ్యులు తమ పొదుపు మొత్తాన్ని సులభంగా పొందేందుకు ఈ సంస్కరణ ఎంతగానో దోహదపడనుంది.
దీంతోపాటు ఉద్యోగం కోల్పోయిన వారికి కూడా ఈపీఎఫ్ఓ పెద్ద ఊరట కల్పించింది. గతంలో ఉద్యోగం పోయిన తర్వాత పీఎఫ్ సొమ్మును విత్ డార్ చేసుకునేందుకు 12 నెలల నిరీక్షణ సమయం ఉండగా, దాన్ని ఇపుడు కేవలం 2 నెలలకు కుదించింది. దీనివల్ల ఉపాధి కోల్పోయిన వారు ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో ఉన్నపుడు తమ డబ్బును త్వరితగతిన పొందే వెసులుబాటు లభిస్తుంది.
మరో కీలక ముందడుగుగా, మ్యూచువల్ ఫండ్లలో ఉండే తరహాలోనే సిస్టమాటిక్ విత్ డ్రాయల్ ప్లాన్ విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టే ప్రతిపాదనకు బోర్డు ఆమోదముద్ర వేసింది. పదవీ విరమణ పొందిన సభ్యులు తమ మొత్తం పీఎఫ్ నిధిని ఒకేసారి వెనక్కి తీసుకోకుండా ప్రతి నెల వాయిదాల రూపంలో పెన్షన్ తరహాలో క్రమపద్ధతిలో పొందేందుకు ఇది వీలు కల్పిస్తుంది. మిగిలిన మొత్తంపై ఈపీఎఫ్ఓ ద్వారా అధిక వడ్డీ నిరంతరాయంగా లభిస్తూనే ఉంటుంది. ఒకవేళ లబ్దిదారుడు మరణిస్తే నామినీ ఆ బ్యాలెన్స్ను ఒకేసారి ఉపసంహరించుకోవడం లేదా నెల నెలా చెల్లింపులను కొనసాగించే అవకాశాన్ని కల్పించారు.