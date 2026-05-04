ఈపీఎస్- విజయ్ చేతులు కలిపితే.. డీఎంకే కథ కంచికే?
తమిళనాడులో వెలువడుతున్న ఎన్నికల ఫలితాలు ఆ రాష్ట్ర రాజకీయ వర్గాల్లో కొత్త ఒరవడిని సృష్టిస్తోంది. ఎడప్పాడి కె. పళనిస్వామి, నటుడు విజయ్ నేతృత్వంలోని ప్రతిపక్ష శక్తులన్నీ ఏకమైతే, ఎం.కె.స్టాలిన్ను అధికారానికి దూరం చేసేంతటి స్థాయికి చేరగలదా అనేది తెలియాల్సి వుంది.
ప్రస్తుతానికి ఓట్ల గణాంకాలు ఇంకా మారుతూనే ఉన్నప్పటికీ, అనేకమంది అంచనా వేసిన దానికంటే ఈ పోటీ చాలా హోరాహోరీగా సాగుతోందని ప్రాథమిక ఓట్ల లెక్కింపు సూచిస్తోంది. అధికారంలో ఉన్న ద్రవిడ మున్నేట్ర కళగం (డీఎంకే) ఇప్పటికీ పలు కీలక నియోజకవర్గాల్లో తన పట్టును నిలుపుకున్నట్లు కనిపిస్తున్నప్పటికీ, ప్రతిపక్ష కూటమికి చెందిన ఓట్ల వాటా ముఖ్యంగా అన్నాడీఎంకే, విజయ్ రాజకీయ పార్టీ వంటి కొత్తగా ఉద్భవిస్తున్న శక్తుల సంయుక్త ఓట్ల వాటా.. ప్రస్తుతం అందరి దృష్టిని ఆకర్షించడం ప్రారంభించింది.
అధికార వ్యతిరేక ఓట్లు సమర్థవంతంగా ఏకీకృతం కాగలవా? చారిత్రాత్మకంగా, విచ్ఛిన్నమైన ప్రతిపక్షం తరచుగా అధికారంలో ఉన్నవారికి ప్రయోజనకరంగా పనిచేసింది. అయితే, ఈపీఎస్, విజయ్ మధ్య అధికారికంగా గానీ లేదా అనధికారికంగా గానీ ఒక అవగాహన కుదిరితే, అది ఎన్నికల పోరాట క్షేత్రాన్ని అర్థవంతమైన రీతిలో పునర్నిర్మించగలదు.
పళనిస్వామికి, 2021లో ఎదురైన ఎదురుదెబ్బ తర్వాత ఏఐఏడీఎంకేను ఒక బలమైన పోటీదారుగా పునరుద్ధరించడానికి అటువంటి పొత్తు ఒక అవకాశాన్ని సూచిస్తుంది. రాజకీయ రంగ ప్రవేశం గణనీయమైన ఉత్సుకతను రేకెత్తించిన విజయ్కు, ఒక స్థిరపడిన పార్టీ నిర్మాణంతో పొత్తు పెట్టుకోవడం విస్తృత పరిధిని, సంస్థాగత బలాన్ని రెండింటినీ అందించగలదు.
తమిళనాడులో రాజకీయ పొత్తులు ఎన్నికల గణితంతో పాటు భావజాలం, వారసత్వం ద్వారా కూడా రూపుదిద్దుకుంటాయి. ఏఐఏడీఎంకే స్థానం, విజయ్ మారుతున్న రాజకీయ గుర్తింపు, జాతీయ పార్టీలతో సహా ఇతర పార్టీల నుండి వచ్చే ప్రతిస్పందన వంటి అంశాలన్నీ అటువంటి భాగస్వామ్యం సాధ్యమవుతుందా లేదా అనే దానిపై ప్రభావం చూపుతాయి.
స్టాలిన్ డీఎంకేలకు, విడిపోయిన ప్రతిపక్ష రంగం కంటే ఐక్య ప్రతిపక్ష కూటమి ఆవిర్భావం మరింత సంక్లిష్టమైన సవాలును విసురుతుంది. పార్టీ ప్రచారం ప్రధానంగా పరిపాలన, సంక్షేమ పథకాలు, నాయకత్వ కొనసాగింపుపై ఆధారపడింది.