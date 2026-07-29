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  4. Even after ten years of marriage, the wife remained obsessed with her lover; her husband arranged marriage with her lover
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: Wednesday, 29 July 2026 (11:47 IST)

పెళ్లయి పదేళ్లయినా ప్రియుడి ధ్యాసలోనే భార్య, ప్రియుడికిచ్చి పెళ్లి చేసాడు

Victim
Written By: ఐవీఆర్
Updated: Wed, 29 Jul 2026 (11:50 IST)
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బీహార్ రాష్ట్రంలోని సమస్తిపూర్‌లో ఓ భర్త తన భార్య మనోవేదనను చూసి ఆమె సంతోషం కోసం ఓ నిర్ణయం తీసుకున్నాడు. తనతో వివాహమై పదేళ్లు గడిచినా తన భార్య మరో వ్యక్తి ధ్యాసలో వుండిపోవడాన్ని గమనించాడు. ఈ క్రమంలో ఓరోజు ఆమెకి ప్రియుడు ఫోన్ చేయడంతో ఎంతో ఉత్సాహంగా అతడు చెప్పిన చోటుకి వెళ్లింది ఆమె. భర్త కూడా ఆమెను దొంగచాటుగా అనుసరించాడు. చివరికి తన భార్య ఆమె ప్రియుడితో ఏకాంతంగా గడపడాన్ని చూసాడు.

ఐతే భార్యను పల్లెత్తుమాట కూడా అనకుండా గ్రామపెద్దల వద్ద పంచాయతీ పెట్టాడు. తన భార్యకు తనతో కాపురం చేయడం ఇష్టం లేదనీ, ఆమె ప్రియుడితో వుండాలని కోరుకుంటుందని చెప్పాడు. అందువల్ల తన భార్యను ఆమె ప్రియుడికిచ్చి వివాహం జరిపించాల్సిందిగా కోరాడు. స్వయంగా భర్తే ఈ ప్రతిపాదన చేయడం, అందుకు కుటుంబ సభ్యులు కూడా సమ్మతించడంతో ఆమెను ప్రియుడికిచ్చి వివాహం జరిపించేసారు.
 
మీ కుమార్తె చావును కళ్లారా చూడండంటూ అత్తమామలకు అల్లుడు వీడియో కాల్
కట్టుకున్న భార్యను అత్యంత దారుణంగా ఉరి వేసి, ఆమె ప్రాణాల కోసం కొట్టుమిట్టాడుతుంటే ఆ ఘోరమైన దృశ్యాలను అత్తమామలకు వీడియో కాల్ చేసి చూపించాడు ఓ రాక్షస అల్లుడు. ఈ దారుణ ఘటన కర్నాటక లోని బాగల్‌కోట్‌లో జరిగింది. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి. బాగల్‌కోట్‌కు చెందిన 23 ఏళ్ల భాగ్యశ్రీ, ప్రవీణ్ దంపతులు. ఐతే కొన్ని నెలలుగా ప్రవీణ్ తన భార్యపై అనుమానం పెంచుకున్నాడు. ఎవరితో నవ్వుతూ మాట్లాడినా అనుమానంగా చూసేవాడు. వాడితో నవ్వుతూ ఎందుకు మాట్లాడుతున్నావు, వాడితో నీకు ఏంటి సంబంధం అంటూ వేధిస్తుండేవాడు.
 
భర్త వేధింపులు తాళలేక భాగ్యశ్రీ రెండు నెలల క్రితం తన పుట్టింటికి వెళ్లిపోయింది. ఐతే గత ఆదివారం నాడు అత్తవారింటికి వెళ్లి తను మారిపోయాననీ, మంచిగా చూసుకుంటానంటూ భాగ్యశ్రీ కాళ్లావేళ్లాపడి బ్రతిమాలాడు. అత్తమామలు కూడా అతడి మాటలను విశ్వసించారు. దాంతో భర్త వెంట వచ్చేసింది భాగ్యశ్రీ. ఐతే ఇంటికి వచ్చీరాగానే మళ్లీ ఆమెతో గొడవపెట్టుకున్నాడు. ఫలానా వాడితో నీకు లింకు వుందంటూ భార్యతో వాగ్వాదానికి దిగాడు. అతడి మాటలకు భాగ్యశ్రీ ఎదురుచెప్పడంతో ఆమెను కర్రతో తీవ్రంగా దాడి చేసి గాయపరిచాడు.
 
అనంతరం బెడ్రూంలోకి ఆమెను లాక్కెళ్లి ఆమె దుప్పట్టాను తీసుకుని ఫ్యానుకి ఉరి వేసాడు. ఆమె ప్రాణాల కోసం కొట్టుకుంటుంటే అత్తామామలకు వీడియో కాల్ చేసి... నీ కుమార్తె చావును లైవ్ లో చూడండి అంటూ రాక్షసుడిలా ప్రవర్తించాడు. తమ కళ్లెదుటే కూతురు ప్రాణాలు పోవడం చూసి గుండెలవెసేలా రోదించారు ఆ తల్లిదండ్రులు. ఈ ఘాతుకానికి సంబంధించి విషయం తెలుసుకుని పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. కేసు నమోదు చేసుకుని నిందితుడైన భాగ్యశ్రీ భర్తను అరెస్టు చేసారు.
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ఐవీఆర్
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