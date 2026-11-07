రాహుల్ ఎదిగినా... కాంగ్రెస్ బలం తగ్గింది: వరుస ఎన్నికల ఓటములపై అమిత్షా విమర్శలు
కాంగ్రెస్ పార్టీలో రాహుల్గాంధీ పదవులు పెరుగుతున్న కొద్దీ ఆ పార్టీ బలం తగ్గుతూ వచ్చిందని కేంద్ర హోం శాఖ మంత్రి అమిత్షా విమర్శించారు. 2007లో రాహుల్గాంధీ కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యదర్శిగా బాధ్యతలు చేపట్టినప్పుడు ఆ పార్టీకి దేశవ్యాప్తంగా సుమారు 1,200 మంది ఎమ్మెల్యేలు ఉండేవారని, ఆయన ఉపాధ్యక్షుడయ్యే నాటికి ఆ సంఖ్య 900కు తగ్గిందన్నారు. పార్టీ అధ్యక్షుడైన సమయంలో 700కు, 2022లో భారత్ జోడో యాత్ర చేపట్టే నాటికి సుమారు 600కు పడిపోయిందని పేర్కొన్నారు. హరియాణా, మహారాష్ట్ర, ఢిల్లీ సహా పలు రాష్ట్రాల్లో కాంగ్రెస్ వరుసగా ఎన్నికల్లో ఓటమి పాలైందని విమర్శించారు.
హరియాణాలోని కర్నాల్లో ‘సేవ్ డెమోక్రసీ, రిమూవ్ అనార్కీ’ పేరుతో నిర్వహించిన పాదయాత్ర ముగింపు కార్యక్రమంలో అమిత్షా మాట్లాడారు. పార్లమెంటు చర్చలు, వాదోపవాదాల కోసం ఉద్దేశించిన వేదిక అని, అక్కడ నిరసనలు, ఆందోళనలు చేయడం సరికాదని అన్నారు. ఎన్నికల్లో గెలిచినప్పుడు ప్రజల తీర్పును అంగీకరించే కాంగ్రెస్, ఓడిపోయినప్పుడు మాత్రం ఈవీఎంలను, ఎన్నికల సంఘాన్ని తప్పుపడుతోందని విమర్శించారు.
ఏ అంశంపైనైనా రాహుల్గాంధీ తనతో చర్చకు రావాలని సవాల్ విసిరిన అమిత్షా, రాహుల్గాంధీ ఏ కూడలిని, ఏ ప్రాంతాన్ని ఎంచుకున్నా చర్చకు సిద్ధమన్నారు. ఆయనతో చర్చించడానికి బీజేపీ యువమోర్చా అధ్యక్షుడు ఒక్కరే సరిపోతారని వ్యాఖ్యానించారు. సమస్యలు తీవ్రమైనవి అయితే, రాహుల్ గాంధీ పార్లమెంటుకు వచ్చి చర్చలో పాల్గొనాలని సూచించారు.
ఓటర్ల జాబితా ప్రక్షాళన, ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ(ఎస్ఐఆర్) ప్రక్రియపై ప్రజల్లో అవగాహన కల్పించాలని బీజేపీ కార్యకర్తలకు అమిత్షా పిలుపునిచ్చారు. గ్రామాలు, పట్టణాల్లో ఇంటింటికీ వెళ్లి ఈ ప్రక్రియ ఉద్దేశాన్ని వివరించాలని సూచించారు. అక్రమంగా దేశంలోకి ప్రవేశించిన వారిని గుర్తించడం, ఓటర్ల జాబితా నుంచి తొలగించడం, దేశం నుంచి పంపించేయడం (డిటెక్ట్, డిలీట్, డిపోర్ట్) తమ ప్రభుత్వ సంకల్పమని చెప్పారు. చొరబాటుదారులకు రక్షణ కల్పించేందుకే కాంగ్రెస్ ఆందోళనలు, ర్యాలీలు నిర్వహిస్తోందని ఆరోపించారు. పొలాలు, పంట చేల నుంచి వీధుల వరకు ప్రతి చోటా కాంగ్రెస్ ప్రచారాన్ని బీజేపీ కార్యకర్తలు తిప్పికొట్టాలని పిలుపునిచ్చారు.