మనం గెలిచాం, ఓ ఆట ఆడుదాం అని TVK పార్టీ వాళ్లు అనుకున్నా వదిలిపెట్టను: సీఎం విజయ్
తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రిగా సి. జోసఫ్ విజయ్ ప్రమాణ స్వీకారం చేసారు. ఈ సందర్భంగా విజయ్ ప్రజలను ఉద్దేశించి ఉద్వేగపూరితమైన ప్రసంగం చేసారు. ఆయన మాటల్లోనే... నేను నటుడిగా ఎదగకమునుపు ఎన్నో కష్టాలు అనుభవించాను. ఆకలి బాధలు అంటే ఏమిటో నాకు తెలుసు. అందుకే ప్రజలకు అవసరమైన కనీస అవసరాలు ఏమిటో వాటినే నా మేనిఫెస్టోలో పెట్టాను. మీ విజయ్ కు మీ డబ్బులు తినాల్సిన అవసరం లేదు. కేవలం మీకు సేవ చేసేందుకు మాత్రమే వచ్చాను. సినిమాల్లో నన్ను ఉన్నత స్థానంలో నిలబెట్టారు. తమ్ముడూ.. రాజకీయాల్లోకి రమ్మని నన్ను గెలిపించారు. మీ అందరికీ కృతజ్ఞతలు. అలాగే ప్రభుత్వానికి మద్దతు ఇచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికీ పేరుపేరునా ధన్యవాదాలు.
నేనేమీ దేవదూతను కాదు. ఒక సాధారణ మనిషిని. మీలో ఒకడిని. ఈ ప్రభుత్వం మీదే. ఈ వేదిక మీద నుంచి చెబుతున్నాను. విజయ్ తప్పు చేయడు. ఐతే తప్పు చేసిన వాడిని వదిలిపెట్టడు. అది వేరే పార్టీ అయినా, నా సొంత పార్టీ వాళ్లయినా. ఎన్నికల్లో గెలిచాము కదా.. ఓ ఆట ఆడుదామని టీవీకే పార్టీకి చెందినవాళ్లు అనుకుంటే విజయ్ దగ్గర చెల్లదు. వారి పరిధులు ఏమిటీ ఖచ్చితంగా వివరిస్తాను. టీవీకే ప్రభుత్వంలో రెండుమూడు పవర్ కేంద్రాలు వుండవు. ఒకే ఒక్క పవర్ సెంటర్ అదే విజయ్. నిరంతరం ప్రజా సేవలోనే వుంటాను.
గత ప్రభుత్వం 10 లక్షల కోట్లు అప్పు చేసి ఖజానా ఖాళీ చేసి వెళ్లిపోయింది. ఇప్పుడే ముఖ్యమంత్రిని అయ్యాను. లోపలికి వెళ్లాక తెలుస్తుంది. ఇంకా ఎంతెంత చేసారో.. నేను ఏమేమి చేయగలనో. అందుకే నాకు కాస్త సమయం ఇవ్వండి. మీకు ఇచ్చిన హామీలన్నీ ఒకదాని వెంట ఒకటి నెరవేరుస్తానంటూ చెప్పారు విజయ్.