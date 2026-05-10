ఆదివారం, 10 మే 2026
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: ఆదివారం, 10 మే 2026 (13:04 IST)

మనం గెలిచాం, ఓ ఆట ఆడుదాం అని TVK పార్టీ వాళ్లు అనుకున్నా వదిలిపెట్టను: సీఎం విజయ్

తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రిగా సి. జోసఫ్ విజయ్ ప్రమాణ స్వీకారం చేసారు. ఈ సందర్భంగా విజయ్ ప్రజలను ఉద్దేశించి ఉద్వేగపూరితమైన ప్రసంగం చేసారు. ఆయన మాటల్లోనే... నేను నటుడిగా ఎదగకమునుపు ఎన్నో కష్టాలు అనుభవించాను. ఆకలి బాధలు అంటే ఏమిటో నాకు తెలుసు. అందుకే ప్రజలకు అవసరమైన కనీస అవసరాలు ఏమిటో వాటినే నా మేనిఫెస్టోలో పెట్టాను. మీ విజయ్ కు మీ డబ్బులు తినాల్సిన అవసరం లేదు. కేవలం మీకు సేవ చేసేందుకు మాత్రమే వచ్చాను. సినిమాల్లో నన్ను ఉన్నత స్థానంలో నిలబెట్టారు. తమ్ముడూ.. రాజకీయాల్లోకి రమ్మని నన్ను గెలిపించారు. మీ అందరికీ కృతజ్ఞతలు. అలాగే ప్రభుత్వానికి మద్దతు ఇచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికీ పేరుపేరునా ధన్యవాదాలు.
 
నేనేమీ దేవదూతను కాదు. ఒక సాధారణ మనిషిని. మీలో ఒకడిని. ఈ ప్రభుత్వం మీదే. ఈ వేదిక మీద నుంచి చెబుతున్నాను. విజయ్ తప్పు చేయడు. ఐతే తప్పు చేసిన వాడిని వదిలిపెట్టడు. అది వేరే పార్టీ అయినా, నా సొంత పార్టీ వాళ్లయినా. ఎన్నికల్లో గెలిచాము కదా.. ఓ ఆట ఆడుదామని టీవీకే పార్టీకి చెందినవాళ్లు అనుకుంటే విజయ్ దగ్గర చెల్లదు. వారి పరిధులు ఏమిటీ ఖచ్చితంగా వివరిస్తాను. టీవీకే ప్రభుత్వంలో రెండుమూడు పవర్ కేంద్రాలు వుండవు. ఒకే ఒక్క పవర్ సెంటర్ అదే విజయ్. నిరంతరం ప్రజా సేవలోనే వుంటాను.
 
గత ప్రభుత్వం 10 లక్షల కోట్లు అప్పు చేసి ఖజానా ఖాళీ చేసి వెళ్లిపోయింది. ఇప్పుడే ముఖ్యమంత్రిని అయ్యాను. లోపలికి వెళ్లాక తెలుస్తుంది. ఇంకా ఎంతెంత చేసారో.. నేను ఏమేమి చేయగలనో. అందుకే నాకు కాస్త సమయం ఇవ్వండి. మీకు ఇచ్చిన హామీలన్నీ ఒకదాని వెంట ఒకటి నెరవేరుస్తానంటూ చెప్పారు విజయ్.

హీరో విజయ్ దేవరకొండ భారీ పాన్ ఇండియా లైనప్ లో వైరా క్రియేషన్స్ బ్యానర్ పై ప్రొడ్యూసర్ ప్రదీప్ ఉప్పలపాటి నిర్మాణంలో దర్శకుడు శౌర్యువ్ రూపొందిస్తున్న మూవీ అందరి దృష్టినీ ఆకర్షిస్తోంది. ఈ హ్యూజ్ గ్లోబల్ ప్రాజెక్ట్ ఇటీవలే ఘనంగా ప్రారంభమైంది. టాప్ ఇంటర్నేషల్ టెక్నీషియన్స్ ఈ మూవీకి వర్క్ చేస్తుండటం విశేషం. ఈ రోజు విజయ్ దేవరకొండ పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఈ సినిమా నుంచి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ బర్త్ డే పోస్టర్ రిలీజ్ చేశారు.

సూర్య తన మాగ్నమోపస్ మాస్ కమర్షియల్ ఎంటర్‌టైనర్ 'వీరభద్రుడు' చిత్రాన్ని దర్శకుడు ఆర్జే బాలాజీ తమిళంలో తెరకెక్కించారు. ఈ మోస్ట్ ఎవైటెడ్ మూవీని అనేక విజయవంతమైన చిత్రాలను నిర్మించడం ద్వారా పేరును తెచ్చుకున్న నిర్మాణ సంస్థ డ్రీమ్ వారియర్ పిక్చర్స్ ఈ చిత్రాన్ని భారీ స్థాయిలో నిర్మిస్తోంది. ఈ చిత్రం ప్రతిష్టాత్మక అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ ద్వారా ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణలో గ్రాండ్ గా రిలీజ్ కానుంది.

రాబోయే బాలీవుడ్ కామెడీ చిత్రం 'హై జవానీ తో ఇష్క్ హోనా హై' నుండి వచ్చిన రొమాంటిక్ పాట 'తేరా హో జావున్' మే 8న విడుదలైంది. ఈ పాటలో పూజా హెగ్డే మరియు వరుణ్ ధావన్ మెటాలిక్ చైన్‌లు, బికినీలు, మరియు డెనిమ్ షార్ట్‌ల వంటి సరదా బీచ్ దుస్తులలో కనిపించారు. స్టెబిన్ బెన్ మరియు జోనితా గాంధీ పాడిన ఈ పాటలోని ఆకట్టుకునే హుక్ మరియు ఉత్కంఠభరితమైన విజువల్స్, హెగ్డే యొక్క వంపుసొంపులు, శక్తి మరియు బోల్డ్ లుక్స్ గురించి అభిమానులను ప్రశంసల వర్షం కురిపిస్తున్నాయి.

విజయ్ దేవరకొండ, రశ్మిక మందన్న జంటగా నటిస్తున్న భారీ పాన్ ఇండియా మూవీ "రణబాలి". ఈ సినిమాకు రాహుల్ సంకృత్యన్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. టీ సిరీస్ సమర్పణలో మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ బ్యానర్ పై "రణబాలి" సినిమాను ప్రొడ్యూసర్స్ నవీన్ యెర్నేని, వై రవిశంకర్ హ్యూజ్ బడ్జెట్ తో నిర్మిస్తున్నారు. ఈ రోజు హీరో విజయ్ దేవరకొండ పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఆయనకు విశెస్ చెబుతూ "రణబాలి" మూవీ నుంచి స్పెషల్ మేకింగ్ గ్లింప్స్ రిలీజ్ చేశారు.

థియేటర్లలో విజయవంతమైన ప్రదర్శన అనంతరం ఓటీటీలోకి వచ్చిన ఈ సినిమా ఇప్పుడు డిజిటల్ స్పేస్‌లో కూడా భారీ విజయాన్ని అందుకుంది. ప్రస్తుతం తెలుగు, తమిళ, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో స్ట్రీమింగ్ అవుతున్న ఈ చిత్రానికి సోషల్ మీడియాలో అద్భుతమైన స్పందన లభిస్తోంది.

