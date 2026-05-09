విజయ్ సీఎం అయినా దిగిపోవాల్సిందే, త్రిష లేకుండా వుంటే విజయ్ జాతకం వేరే: వేణుస్వామి
తమిళనాడు రాష్ట్రంలో రాజకీయ అనిశ్చితి అలాగే సాగుతోంది. విజయ్ ముఖ్యమంత్రి అయ్యేందుకు మార్గం సుగమం అవుతుందని అనుకుంటుండగా చిన్నపార్టీలు తలోరకంగా స్పందిస్తున్నాయి. ఈ నేపధ్యంలో ప్రముఖ ఆస్ట్రాలజర్ వేణుస్వామి తమిళనాడు, పశ్చిమ బెంగాల్ రాష్ట్రాల గురించి ప్రత్యేకంగా తన భవిష్యవాణి వినిపించారు.
తమిళనాడు గురించి ఆయన చెబుతూ... విజయ్ ముఖ్యమంత్రి అయినప్పటికీ ఆరు నెలలు లేదా సంవత్సరం తిరగకుండానే ఆయన సీఎం కుర్చీ నుంచి దిగిపోవాల్సి వస్తుంది. ఎన్నికలు జరుగుతాయి. త్రిష లేకుండా వున్నట్లయితే విజయ్ జాతకం వేరేగా వుండేది. వాళ్లిద్దరూ జాతకాలు ఏకనాడి కలిగి వుండటంతో ఇట్లాంటివి జరుగుతున్నాయి.
పశ్చిమబెంగాల్ రాష్ట్రంలో భాజపా అధికారంలోకి వచ్చినప్పటికీ అక్కడ కూడా రాష్ట్రపతి పరిపాలన రావచ్చు. ఎందుకంటే మమతా బెనర్జీ జాతకంలో శని సంచరిస్తున్నాడు. కనుక ఆ రాష్ట్రంలో పరిస్థితులు చాలా ఉద్రిక్తంగా వుండే అవకాశాలు ఎక్కువ. తీవ్రవాద సమస్యలు రావచ్చు. ఘర్షణలు చెలరేగి చివరికి రాష్ట్రపతి పరిపాలన వరకూ పరిస్థితి వెళ్లవచ్చు అంటూ జోస్యం చెప్పారు.