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  4. Even ministers' dogs get better facilities: Abhijeet Dipke on condition of government schools
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Friday, 21 August 2026 (08:13 IST)

విద్యార్థుల కంటే మంత్రుల గృహాల్లోని కుక్కలకే మెరుగైన సౌకర్యాలు : కాక్రోచ్ పార్టీ నేత దీప్కే

Abhijeet Dipke
Written By: ఠాగూర్
Updated: Fri, 21 Aug 2026 (08:13 IST)
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దేశంలోని చదువుకునే విద్యార్థుల కంటే మంత్రులు, ఇతర ప్రజా ప్రతినిధులైన కుక్కలకే మెరుగైన సౌకర్యాలు, వసతులు ఉన్నాయని కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ కన్వీనర్ అభిజీత్ దీప్కే సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. మంత్రుల నివాసాల్లోని పెంపుడు జంతువలకు ఉన్న సౌకర్యాలు కూడా ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో విద్యనభ్యసించే విద్యార్థులకు కరవయ్యాయని ఆయన ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. మహారాష్ట్రలోని ప్రభుత్వ పాఠశాలల దయనీయ స్థితిగుతలపై ఆయన తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. రాష్ట్రంలో విద్యా వ్యవస్థను మెరుగుపరచడంతో విఫలమైన విద్యాశాఖామంత్రి దాదా భూసే తక్షణమే రాజీనామా చేయాలని ఆయన డిమాండ్ చేసారు. 
 
కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ గత వారం చేపట్టిన స్కూల్ ఠీక్ కరో (పాఠశాలను బాగు చేయండి) ప్రచారంలో భాగంగా, దీప్కీ గురువారం లాతూర్ జిల్లా ఉజన గ్రామంలోని జిల్లా పరిష్త్ పాఠశాలలను సందర్శించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ, రాష్ట్రంలోని అధికశాతం పాఠశాలల్లో తరగతి గదులు, బెంచీలు, మరుగుదొడ్లు వంటి కనీస వసతులు కూడా మృగ్యమయ్యాయని ఆరోపించారు. కొన్ని చోట్ల విద్యార్థుల పరిస్థితి జంతువల కంటే హీనంగా ఉందని ఆయన ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు తమ పిల్లలను ప్రభుత్వ పాఠశాలలకు పంపినపుడే సామాన్య విద్యార్థులు ఎదుర్కొంటున్న కష్టాలు వారికి అర్థమవుతాయని అన్నారు. అలా జరిగినపుడే ప్రభుత్వ పాఠశాలల రూపు రేఖలు మారే అవకాశం ఉందని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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