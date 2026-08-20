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  4. Ex-Congress MP Sajjan Kumar, Convicted In 1984 Anti-Sikh Riots Case, Dies
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Thursday, 20 August 2026 (16:08 IST)

జైలులోనే మృతి చెందిన సిక్కు అల్లర్ల కేసులో దోషి సజ్జన్ కుమార్

sajjan kumar
Written By: ఠాగూర్
Published: Thu, 20 Aug 2026 (16:08 IST)
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సిక్కు అల్లర్ల కేసులో దోషిగా తేలిన కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత, మాజీ మంత్రి సజ్జన్ కుమార్ మృతి చెందారు. ఆయన వయసు 80 యేళ్లు. ఈ అల్లర్ల కేసులో దోషిగా తేలి తీహార్ జైలులో జీవిత కారాగారశిక్షను అనుభవిస్తున్న సజ్జన్ కుమార్... తీవ్ర అస్వస్థతకు గురయ్యారు. దీంతో ఆయనను గురువారం ఉదయం హుటాహుటిన సఫ్దర్ జంగ్ ఆస్పత్రికి తరలించారు. అయితే, సజ్జన్ కుమార్ అప్పటికే మృతి చెందినట్టు వైద్యులు ధృవీకరించారు. మరణానికి గల కారణాలను వైద్యులు ఇంకా నిర్ధరించలేదు. అనారోగ్యంతో కన్నుమూసినట్లు ప్రాథమిక సమాచారం.
 
మాజీ ప్రధాని ఇందిరాగాంధీ హత్యానంతరం ఢిల్లీలో 1984 నవంబరు 1న సిక్కు వ్యతిరేక అల్లర్లు (1984 సిక్కు వ్యతిరేక అల్లర్లు) జరిగాయి. నానావతి కమిషన్‌ నివేదిక ప్రకారం.. ఈ అల్లర్లలో 2,700 మందికి పైగా మరణించారు. ఇందుకు సంబంధించి సజ్జన్‌ కుమార్‌పై మొత్తం మూడు కేసులు నమోదయ్యాయి. ఇందులో రెండు కేసుల్లో సజ్జన్‌ దోషిగా తేలగా.. మరో కేసులో న్యాయస్థానం నిర్దోషిగా ప్రకటించింది.
 
ఐదుగురు సిక్కులను చంపి, గురుద్వారాకు నిప్పు పెట్టిన కేసులో 2018లో ఢిల్లీ హైకోర్టు ఆయనకు జీవితఖైదు విధించింది. దీన్ని సవాల్‌ చేస్తూ ఆయన వేసిన పిటిషన్‌ సుప్రీంకోర్టులో పెండింగులో ఉంది. ఇక, సర్దార్‌ జస్వంత్‌ సింగ్‌, ఆయన కుమారుడు తరుణ్‌దీప్‌ సింగ్‌ను చంపిన కేసులోనూ 2025 పిబ్రవరిలో ఢిల్లీ హైకోర్టు ఆయనను దోషిగా తేల్చి జీవితఖైదు విధించింది. కాంగ్రెస్‌ పార్టీ సీనియర్‌ నేత అయిన సజ్జన్‌.. ఔటర్ ఢిల్లీ స్థానం నుంచి మూడు సార్లు లోక్‌సభకు ఎన్నికయ్యారు. జీవితఖైదు పడిన తర్వాత పార్టీ సభ్యత్వానికి రాజీనామా చేశారు. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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