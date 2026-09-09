నోయిడాలో ఫ్లాట్లో ఒంటరిగా ఉన్న ఢిల్లీ మాజీ సీఎస్ ఆత్మహత్య - ఎందుకో తెలుసా?
ఢిల్లీలో విషాదకర ఘటన చోటుచేసుకుంది. ఢిల్లీ ప్రభుత్వ మాజీ ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి రాకేశ్ మెహతా (74) ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు. నోయిడాలోని ఫ్లాట్లో ఒంటరిగా ఉంటూ వచ్చిన ఆయన బలవన్మరణానికి పాల్పడటం ఇపుడు చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఆయన సతీమణి కూడా ఓ రిటైర్డ్ ఐఏఎస్ అధికారిణి కావడం గమనార్హం.
నోయిడాలోని సెక్టార్-82లోని కేంద్రీయ విహార్-2 సొసైటీలో ఉన్న తన ఫ్లాట్లో ఆయన ఉరివేసుకుని ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డారు. మృతదేహం వద్ద లభ్యమైన సూసైడ్ నోట్లో.. తాను గత కొంతకాలంగా ఎదుర్కొంటున్న తీవ్రమైన ఆరోగ్య సమస్యలు, మానసిక ఆందోళన కారణంగానే ఈ నిర్ణయంతీసుకున్నట్టు ఆయన పేర్కొన్నారు పోలీసులు తెలిపారు.
రాకేశ్ మెహతా 1975 బ్యాచ్కి చెందిన ఐఏఎస్ అధికారి. మాజీ ముఖ్యమంత్రి దివంగత షీలా దీక్షిత్ ప్రభుత్వ కాలంలో ఆయన 2007 నుంచి మూడేళ్ళపాటు ఢిల్లీ ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శిగా సేవలందించారు. ఎంసీడీ కమిషనర్గా పని చేయడంతో పాటు 2010లో ఢిల్లీ వేదికగా జరిగిన కామన్వెల్త్ గేమ్స్ నిర్వహణలోనూ, ఢిల్లీ రవాణా, విద్యుత్ రంగాల్లో విప్లవాత్మక మార్పుల్లో ఆయన కీలక భూమిక పోషించారు.
గత ఐదేళ్ళుగా ఆయన ఈ నోయిడాలో ఫ్లాట్లో ఒంటరిగా నివసిస్తున్నారు. ఆయన భార్య రిటైర్డ్ ఐఏఎస్ అధికారిణి డెహ్రాడూన్లో నివసిస్తుండగా, వారి కుమార్తె మాత్రం లండన్లో ఉంంటున్నారు. కుటుంబ సభ్యులు ఫోన్ చేసిన స్పందిచకపోవడంతో అపార్టుమెంట్ సెక్యూరిటీ వెళ్లి చూడగా ఆయన ఉరేసుకుని కనిపించారు. దీనిపై సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు.. మృతదేహాన్ని స్వాధీనం చేసుకుని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం శవాన్ని ఆస్పత్రికి తరలించారు. దీనిపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు జరుపుతున్నారు.