తమిళనాడులో డీఎంకే - బెంగాల్లో కమల వికాసం: టుడేస్ చాణక్య
ఇటీవల ఐదు రాష్ట్రాలకు అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరిగాయి. మే నెల 4వ తేదీన ఓట్ల లెక్కింపు జరుగనుంది. ఎన్నికలు పోలింగ్ తర్వాత వెల్లడైన ఎగ్జిట్ పోల్ ఫలితాలను వెల్లడయ్యాయి. ఇందులో తమిళనాడులో డీఎంకే, వెస్ట్ బెంగాల్ రాష్ట్రంలో బీజేపీ, కేరళలో కాంగ్రెస్ పార్టీ సారథ్యంలోని కూటమి, పుదుచ్చేరిలో ఎన్డీయే కూటమి, అస్సాంలో బీజేపీ హ్యాట్రిక్ విజయం సాధిస్తాయని పేర్కొంటున్నాయి. గురువారం వెల్లడైన టుడేస్ చాణక్య ఫలితాలు కూడా ఇదే విషయాన్ని వెల్లడించాయి.
తమిళనాడు రాష్ట్ర శాసనసభకు జరిగిన 234 స్థానాలకుగానూ 125 స్థానాలు (11+/-) రావొచ్చని అంచనా వేసింది. అయితే, తమిళనాట కొత్తగా బరిలోకి దిగిన విజయ్ పార్టీ టీవీకేకు.. అన్నాడీఎంకే కూటమి కంటే ఎక్కువ స్థానాలు వస్తాయంటూ పేర్కొంది. ఆ పార్టీకి 63 స్థానాలు (11+/-) రావొచ్చని తెలిపింది. అన్నాడీఎంకే కూటమి 45 (11+/-) స్థానాలతో మూడో స్థానంలో నిలవొచ్చంది. ఓట్ల శాతం పరంగా చూస్తే డీఎంకే కూటమికి 39 శాతం, టీవీకేకు 30 శాతం, అన్నాడీఎంకే కూటమికి 27 శాతం ఓట్లు రావొచ్చని (3 శాతం అటూఇటుగా) అంచనా వేసింది.
ఉత్కంఠగా సాగిన పశ్చిమ బెంగాల్ పోరులో భారతీయ జనతా పార్టీకి విజయావకాశాలు ఉన్నాయని టుడేస్ చాణక్య సర్వే సంస్థ అభిప్రాయపడింది. 294 స్థానాలకు గానూ 192 స్థానాలు (11+/-) ఆ పార్టీకి రావొచ్చని అంచనా వేసింది. తృణమూల్ కాంగ్రెస్ కూటమికి 100 సీట్లు (11+/-) రావొచ్చని పేర్కొంది. ఇతరులకు 0-2 స్థానాలు రావొచ్చని పేర్కొంది. భాజపాకు 48 శాతం ఓటింగ్ (3 శాతం +/-), తృణమూల్కు 38 శాతం (3 శాతం +/-), ఇతరులకు 14 శాతం (3 శాతం +/-) ఓటింగ్ రావొచ్చని టుడేస్ చాణక్య అభిప్రాయపడింది.
ఇక కేరళలో అధికార ఎల్డీఎఫ్, యూడీఎఫ్ మధ్య గట్టి పోటీ ఉండబోతోందని టుడేస్ చాణక్య అంచనా వేసింది. అయితే, యూడీఎఫ్కే ఎడ్జ్ ఉందని అభిప్రాయపడింది. 140 స్థానాలకు గానూ 69 (9+/-) రావొచ్చని పేర్కొంది. అస్సాంలో 50 శాతం ఓట్లు, 102 సీట్లతో భారీ భాజపా భారీ విజయం అందుకోబోతోందని పేర్కొంది.