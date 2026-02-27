డీఎంకేలో చేరిన జయలలిత నమ్మినబంటు మాజీ సీఎం పనీర్ సెల్వం
తమిళనాడు రాజకీయాల్లో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. తమిళనాడు మాజీ ముఖ్యమంత్రి, ఏఐఏడీఎంకే సీనియర్ నాయకుడు ఓ పన్నీర్ సెల్వం (ఓపీఎస్) చెన్నైలోని పార్టీ ప్రధాన కార్యాలయం అన్నా అరివాలయంలో ముఖ్యమంత్రి ఎంకే. స్టాలిన్ సమక్షంలో అధికారికంగా డీఎంకేలో చేరారు.
అన్నాడీఎంకేలో తీవ్రమైన అంతర్గత అధికార పోరాటం మధ్య పన్నీర్ సెల్వం ఆ పార్టీ నుంచి బహిష్కరించబడ్డారు. దీంతో పన్నీర్ సెల్వం డీఎంకే పార్టీ తీర్థం పుచ్చుకున్నారు. మధ్యలో ఏఐఏడీఎంకే వాలంటీర్ల హక్కుల పునరుద్ధరణ కమిటీని ప్రారంభించి స్వతంత్రంగా పనిచేయడం ప్రారంభించారు.
ఏఐఏడీఎంకే వర్గంలోకి తిరిగి ప్రవేశించడానికి అనేక ప్రయత్నాలు చేసినప్పటికీ, ఆయన ప్రయత్నాలను పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి ఎడప్పాడి కె. పళనిస్వామి (ఈపీఎస్) తీవ్రంగా తిరస్కరించారు, పన్నీర్ సెల్వంను తిరిగి పార్టీలోకి చేర్చుకునే అవకాశం లేదని బహిరంగంగా స్పష్టం చేశారు. దీంతో డీఎంకేకు పనీర్ సెల్వం దగ్గరయ్యారు. గత సంవత్సరం జూలై 31న, పాదయాత్ర సందర్భంగా, పన్నీర్ సెల్వం ముఖ్యమంత్రి స్టాలిన్ను కలిశారు.
ఈ సమావేశం రాజకీయ పునర్వ్యవస్థీకరణపై ఊహాగానాలకు దారితీసింది. ఆ తర్వాత, ఫిబ్రవరి 20న జరిగిన తాత్కాలిక బడ్జెట్ సమావేశాల చివరి రోజున, పన్నీర్సెల్వం మళ్ళీ ముఖ్యమంత్రిని కలిశారు. ఇది రాబోయే మార్పు గురించి పుకార్లకు మరింత ఆజ్యం పోసింది.
వారాల తరబడి ఊహాగానాలకు ముగింపు పలుకుతూ, పన్నీర్సెల్వం తన మద్దతుదారులతో కలిసి అన్నా అరివాలయంకు చేరుకుని అధికారికంగా డిఎంకె సభ్యుడిగా చేరారు. సీఎం స్టాలిన్ ఆయనకు స్వాగతం పలికారు.