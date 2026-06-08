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  4. Family Dispute, Then Stabbing Spree: Karnataka Boy Kills Father, Sister
Written By సెల్వి
Last Updated : Monday, 8 June 2026 (13:44 IST)

అర్థరాత్రి పూట ఆన్‌లైన్ గేమ్స్- వద్దన్న పాపానికి కత్తితో దాడి.. సోదరి, తండ్రి మృతి

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BY: సెల్వి
Publish: Mon, 8 Jun 2026 (13:39 IST) Updated: Mon, 8 Jun 2026 (13:44 IST)
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మొబైల్ గేమ్స్, ఆన్ లైన్ గేమ్స్ వల్ల మైనర్లు మానసికంగా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటారని హెచ్చరిస్తున్నారు వైద్యులు. గేమ్స్ వల్ల మైనర్లు ఉన్మాదులుగా మారిపోతున్నారు. ఇందుకు ఈ ఘటనే నిదర్శనం. ఆన్‌లైన్ గేమ్స్ ఆడవద్దని చెప్పిన తల్లిదండ్రులపై ఓ బాలుడు దాడి చేశాడు. 
 
ఈ ఘటన కర్ణాటకలో వెలుగుచూసింది. కొప్పళ జిల్లా గంగావతి పట్టణంలో మొబైల్ గేమ్స్‌కు పూర్తిగా బానిసైన ఒక 16 ఏళ్ల బాలుడు సైకోలా ప్రవర్తించాడు. రాత్రిపూట గేమ్ ఆడవద్దని హెచ్చరించిన తల్లిదండ్రులపై దాడి చేశాడు. ఇంట్లో ఉన్న కత్తిని తీసుకుని కన్నతల్లి, తండ్రి, సొంత అక్కపై విచక్షణారహితంగా దాడికి తెగబడ్డాడు. 
 
ఆపై తానేం చేస్తున్నాడో తెలియని మైకంలో, తన సొంత గొంతును కూడా కోసుకుని ఆత్మహత్యా ప్రయత్నం చేశాడు. ఈ ఘటనలో తండ్రి వెంకట నాయుడు (48), అక్క ప్రగతి (20) తీవ్ర రక్తస్రావంతో ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఇక ఈ ఘటనలో తీవ్రంగా గాయపడిన తల్లి సౌజన్య, గొంతు కోసుకుని అపస్మారక స్థితిలోకి వెళ్లిన నిందితుడైన కొడుకును స్థానికులు, పోలీసులు కలిసి తక్షణమే ఆసుపత్రికి తరలించారు. 
 
ప్రస్తుతం వారిద్దరూ మృత్యువుతో పోరాడుతూ ఆసుపత్రిలో అత్యవసర చికిత్స పొందుతున్నారు. ఈ దారుణ ఘటనపై స్థానిక పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు.
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సెల్వి

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