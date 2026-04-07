మంగళవారం, 7 ఏప్రియల్ 2026
  • Follow us
  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. జాతీయ వార్తలు
Written By సెల్వి
Last Updated : మంగళవారం, 7 ఏప్రియల్ 2026 (11:55 IST)

సీపీఐ కార్యాలయంలో ఉరేసుకున్న రైతు.. కారణం ఏంటో తెలుసా?

suicide
పోలింగ్ ప్రారంభం కావడానికి కేవలం 48 గంటల సమయం మాత్రమే మిగిలి ఉండగా, కేరళ రాజకీయ వర్గాల్లో ప్రకంపనలు సృష్టిస్తున్న ఒక దిగ్భ్రాంతికరమైన సంఘటన చోటుచేసుకుంది. పార్టీ ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న వైకోం నియోజకవర్గంలోని తలయళంలో ఉన్న సీపీఐ స్థానిక కమిటీ కార్యాలయంలో ఒక రైతు ఉరి వేసుకుని కనిపించాడు.
 
మృతుడు, స్థానిక రైతు మరియు వ్యవసాయ పరిశోధకుడైన చెల్లప్పన్ పులిక్కశేరి, గతంలో పార్టీ నాయకులపై తీవ్రమైన ఆరోపణలు చేయడంతో, అతని మరణం మరింత వివాదాస్పదమైంది. సీపీఐ జిల్లా, స్థానిక నాయకులు తన జీవనోపాధిని నాశనం చేశారని, తనను నిరంతరం వేధింపులకు గురిచేస్తున్నారని చెల్లప్పన్ బహిరంగంగా ఆరోపించాడు.
 
సోషల్ మీడియా పోస్టులు, ఒక వీడియో ద్వారా, అతను పార్టీ విధానాలను, కొందరు నాయకుల దురాగతాలను విమర్శించాడు. ప్రభావవంతమైన పార్టీ కార్యకర్తల జోక్యం కారణంగా తాను ఎంతో కష్టపడి పండించిన పంటలు, ఇతర ఆదాయ వనరులు నాశనమయ్యాయని అతను ఆరోపించాడు.
 
పలుమార్లు ప్రయత్నించినప్పటికీ, వ్యవసాయ మంత్రిని కలిసేందుకు తనకు అనుమతి నిరాకరించారని, ఎన్నికల తర్వాత ప్రతీకార చర్యల బెదిరింపులు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందని హెచ్చరించారని కూడా చెల్లప్పన్ ఆరోపించాడు. తాను నమ్మి, మద్దతు ఇచ్చిన నాయకులే తనను మోసం చేశారని చెల్లప్పన్ ఫిర్యాదు చేయడంతో, అతను తీవ్రమైన మానసిక క్షోభకు గురయ్యాడని స్నేహితులు, బంధువులు చెబుతున్నారు.
 
ఈ క్షోభే అతడిని పార్టీ కార్యాలయంలోనే ఈ తీవ్రమైన చర్యకు పాల్పడేలా చేసి ఉండవచ్చని ప్రాథమిక సూచనలు వెల్లడిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా వైకోం సీపీఐకి కంచుకోట కావడంతో దానికి ఉన్న రాజకీయ ప్రాముఖ్యత దృష్ట్యా ఈ పరిస్థితి మరింత తీవ్రమైంది.

Allu Arjun: #AA22xA6 గురించి సన్ పిక్చర్స్ ప్రకటనఏప్రిల్ 8న 44వ పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్న అల్లు అర్జున్ తాజా సినిమా #AA22xA6 గురించి సన్ పిక్చర్స్ ప్రకటన వెలువడించింది. రేపు 11 గంటలకు హుషారైన అప్ డేట్ రాబోతుందని తెలియజేసింది. మరోవైపు దర్శకుడు అట్లీ కూడా తన సినిమా ప్రోగ్రెస్ గురించి అప్పుడు చెబుతానంటూ సోషల్ మీడియాలో వెలువరించాడు. తన 22వ సినిమా (AA22) టైటిల్‌ను అధికారికంగా ప్రకటించనున్నారు.

Dacoit: అమీర్ ఖాన్ మేనకోడలు... కెమెరామేన్ కళ్లకు కనిపించిన ఎద అందాలు.. వీడియో వైరల్అడివి శేష్ డాకాయిట్ ట్రైలర్ విడుదల కార్యక్రమం కేవలం సినిమా కారణంగానే కాకుండా, అమిర్ ఖాన్ మేనకోడలైన జైన్ మేరీ ఖాన్ అనే కొత్త ముఖం కనిపించడం వల్ల కూడా ఒక పెద్ద చర్చనీయాంశంగా మారింది. జైన్ సాంప్రదాయ చీరలో ఈ కార్యక్రమానికి హాజరై, వెంటనే అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది. మృణాల్ ఠాకూర్, అనురాగ్ కశ్యప్, అతుల్ కులకర్ణిలతో సహా చిత్ర బృందం హాజరైనప్పటికీ, ఈ కార్యక్రమంలో జైన్ గురించే ఎక్కువగా చర్చ జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి సంబంధించిన ఒక వైరల్ క్లిప్ సోషల్ మీడియాలో విస్తృతంగా వ్యాపించడంతో, జైన్ మేరీ ఖాన్ ఇప్పుడు ఒక ప్రధాన ట్రెండింగ్ అంశంగా మారింది.

Suriya: గురు శిష్యుల సంబంధంగా సూర్య చిత్రం విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్గత నెలలో సూర్య నటించిన విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్ చిత్రం టీజర్ ను విడుదల చేశారు. అందులో సూర్య, మమితా బైజు పాత్రలు హైలైట్ గా అయ్యాయి. 40 ఏళ్ళ వయస్సులో వున్న సూర్య ను మమితా బైజు ప్రేమిస్తున్నట్లు వెంటపడుతున్నట్లు దానికి సూర్య వ్యతిరేకిస్తున్నట్లు నీ ఏజ్ ఎంటీ. నా ఏజ్ ఏంటీ అనే డైలాగ్ లు సూర్య అభిమానులను, ప్రేక్షకులను సర్ ప్రైజ్ చేశాయి. అయితే వీరిద్దరి మధ్య వున్న రిలేషన్ గురు శిష్యుల సంబంధంగా చిత్ర దర్శకుడు వెంకీ అట్లూరి తెలియజేస్తున్నారు.

ఊరి మట్టినే ఆయుధంగా మలచి పోరాడిన వ్యక్తి కథగా పళ్లిచట్టంబిమలయాళ స్టార్ హీరో టొవినో థామస్ నటిస్తున్న భారీ బడ్జెట్ మూవీ "పళ్లిచట్టంబి". ఈ చిత్రాన్ని వరల్డ్ వైడ్ ఫిలింస్, సి క్యూబ్ బ్రోస్ ఎంటర్ టైన్ మెంట్స్ బ్యానర్స్ పై నౌఫల్, బ్రిజీష్, చాణుక్య చైతన్య చరణ్ నిర్మిస్తున్నారు. డిజో జోస్ ఆంటోనీ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ సినిమాలో కయదు లోహర్ హీరోయిన్ గా నటిస్తోంది.ఈ నెల 10న హిందీ, తమిళ, తెలుగు, మలయాళ, కన్నడ ఐదు భాషల్లో గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు రాబోతోంది.

సినీ కెరీర్‌కు స్వస్తి చెప్పనున్న హీరోయిన్ త్రిష?సీనియర్ నటి, చెన్నై చంద్రం త్రిష తన సనీ కెరీర్‌కు స్వస్తి చెప్పనుందా? తమిళ చిత్రపరిశ్రమకు చెందిన ఓ సినీ నిర్మాత, నటుడు చిత్రా లక్ష్మణ్ మాత్రం ఔననే సమాధానం చెబుతున్నారు. చెన్నైలో ఓ ట్యూబర్ అడిగిన ప్రశ్నకు ఆయన పై విధంగా సమాధానమిచ్చారు.

Watch More Videos

హెచ్చరిక: అందరి దృష్టిని ఆకర్షించేలా తన లేటెస్ట్ కలెక్షన్‌ను రూపొందించిన మోచీభారతదేశంలోని ప్రముఖ ఫ్యాషన్-ఫార్వర్డ్ ఫుట్‌వేర్ బ్రాండ్‌ అనగానే అందరికి గుర్తుకు వచ్చేది మోచీ. ఇప్పటికే తన అద్భుతమైన మోడల్స్‌తో యూత్‌ని ఆకట్టుకున్న మోచీ.. ఇప్పుడు తాజాగా ఈ సీజన్ కోసం సరికొత్త కలెక్షన్‌ను ఆవిష్కరించింది. తమ ఫుట్‌వేర్‌తో అందరి దృష్టిని ఆకర్షించాలనుకునే వారి కోసం రూపొందించిన ఈ తాజా కలెక్షన్... చూడగానే మిమ్మల్ని అమితంగా ఆకట్టుకుంది. అంతేకాకుండా ఇది ఒక బోల్డ్, ఎక్స్‌‌ప్రెసి‌వ్ కలెక్షన్. నేటి తరం వినియోగదారుల కోసం రూపొందించబడిన ఈ కలెక్షన్, ట్రెండీగా ఉంటూనే సౌకర్యాన్ని సజావుగా అందిస్తుంది. తద్వారా స్టైల్ స్టేట్‌మెంట్-మేకింగ్ స్టైల్స్‌తో మన వ్యక్తిత్వాన్ని పర్‌ఫెక్ట్‌గా చాటిచెప్తుంది.

మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులు తినకూడని పండ్లు, ఏంటవి?డయాబెటిస్. ఒకసారి వస్తే దాన్ని పూర్తిగా తగ్గించడం కష్టమని అంటారు. ఐతే క్రమబద్ధమైన ఆహారపుటలవాట్లు, వ్యాయామం చేస్తుంటే దాన్ని అదుపులో పెట్టుకోవచ్చు. అలాగే కొన్ని రకాల పండ్లకు దూరంగా వుంటే శరీరంలో చక్కెర స్థాయిలు కూడా అదుపులో వుంటాయి. మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులు తినకూడని పండ్లు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ఒక మామిడికాయలో 46 గ్రాముల చక్కెర వుంటుంది కనుక దాన్ని తినరాదు. కప్పు ద్రాక్షపండ్లలో 23 గ్రాముల షుగర్ వుంటుంది కనుక దూరం పెట్టాలి. ఒక కప్పు చెర్రీ పండ్లలో 18 గ్రాముల చక్కెర వుంటుంది కాబట్టి తినకపోవడం మంచిది.

హైదరాబాద్‌లో ట్రామా- ఎమర్జెన్సీ మెడిసిన్‌పై జాతీయ సదస్సును ప్రారంభించిన రాష్ట్ర గవర్నర్ శ్రీ శివ ప్రతాప్ శుక్లాహైదరాబాద్‌లోని మెడికవర్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఎమర్జెన్సీ అండ్ ట్రామా సైన్సెస్ ఆధ్వర్యంలో ట్రామా, కాన్ఫ్లిక్ట్ మెడిసిన్‌పై జాతీయ స్థాయి సదస్సు ఘనంగా ప్రారంభమైంది. ఈ కార్యక్రమాన్ని రాష్ట్ర గవర్నర్ శివ ప్రతాప్ శుక్లా ప్రారంభించారు. ఈ సదస్సులో దేశవ్యాప్తంగా, విదేశాల నుంచి విచ్చేసిన ఎమర్జెన్సీ వైద్య నిపుణులు, ట్రామా స్పెషలిస్టులు, విపత్తు నిర్వహణ నిపుణులు పాల్గొని, ప్రమాదాల సమయంలో అత్యవసర వైద్య సేవలను మరింత సమర్థవంతంగా అందించే విధానాలపై లోతైన చర్చలు జరిపారు. ముఖ్యంగా ప్రమాదం జరిగిన తర్వాత తొలి గంటగా పరిగణించే "గోల్డెన్ అవర్"లో తీసుకోవాల్సిన చర్యల ప్రాధాన్యంపై విశేషంగా చర్చించారు.

యూరిక్ యాసిడ్ స్థాయిలను తగ్గించే ఫుడ్స్యూరిక్ యాసిడ్. ఇపుడీ అనారోగ్య సమస్య చాలామందిని వేధిస్తున్నది. యూరిక్ యాసిడ్ స్థాయిలు పెరగకుండా వుండాలంటే ఈ క్రింది 8 డ్రైఫ్రూట్స్ ఆహారంలో భాగంగా చేసుకుంటే మేలు కలుగుతుంది. శరీరానికి ఉపయోగపడే ఆ డ్రై ఫ్రూట్స్ ఏమిటో తెలుసుకుందాము. చెర్రీ పండ్లలో యాంటిఆక్సిడెంట్స్, యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ గుణాలున్నందువల్ల ఇవి మేలు చేస్తాయి. జీడిపప్పు మంచి కొవ్వును పెంచి ఎల్డిఎల్ కొవ్వును తగ్గిస
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com