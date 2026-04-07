సీపీఐ కార్యాలయంలో ఉరేసుకున్న రైతు.. కారణం ఏంటో తెలుసా?
పోలింగ్ ప్రారంభం కావడానికి కేవలం 48 గంటల సమయం మాత్రమే మిగిలి ఉండగా, కేరళ రాజకీయ వర్గాల్లో ప్రకంపనలు సృష్టిస్తున్న ఒక దిగ్భ్రాంతికరమైన సంఘటన చోటుచేసుకుంది. పార్టీ ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న వైకోం నియోజకవర్గంలోని తలయళంలో ఉన్న సీపీఐ స్థానిక కమిటీ కార్యాలయంలో ఒక రైతు ఉరి వేసుకుని కనిపించాడు.
మృతుడు, స్థానిక రైతు మరియు వ్యవసాయ పరిశోధకుడైన చెల్లప్పన్ పులిక్కశేరి, గతంలో పార్టీ నాయకులపై తీవ్రమైన ఆరోపణలు చేయడంతో, అతని మరణం మరింత వివాదాస్పదమైంది. సీపీఐ జిల్లా, స్థానిక నాయకులు తన జీవనోపాధిని నాశనం చేశారని, తనను నిరంతరం వేధింపులకు గురిచేస్తున్నారని చెల్లప్పన్ బహిరంగంగా ఆరోపించాడు.
సోషల్ మీడియా పోస్టులు, ఒక వీడియో ద్వారా, అతను పార్టీ విధానాలను, కొందరు నాయకుల దురాగతాలను విమర్శించాడు. ప్రభావవంతమైన పార్టీ కార్యకర్తల జోక్యం కారణంగా తాను ఎంతో కష్టపడి పండించిన పంటలు, ఇతర ఆదాయ వనరులు నాశనమయ్యాయని అతను ఆరోపించాడు.
పలుమార్లు ప్రయత్నించినప్పటికీ, వ్యవసాయ మంత్రిని కలిసేందుకు తనకు అనుమతి నిరాకరించారని, ఎన్నికల తర్వాత ప్రతీకార చర్యల బెదిరింపులు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందని హెచ్చరించారని కూడా చెల్లప్పన్ ఆరోపించాడు. తాను నమ్మి, మద్దతు ఇచ్చిన నాయకులే తనను మోసం చేశారని చెల్లప్పన్ ఫిర్యాదు చేయడంతో, అతను తీవ్రమైన మానసిక క్షోభకు గురయ్యాడని స్నేహితులు, బంధువులు చెబుతున్నారు.
ఈ క్షోభే అతడిని పార్టీ కార్యాలయంలోనే ఈ తీవ్రమైన చర్యకు పాల్పడేలా చేసి ఉండవచ్చని ప్రాథమిక సూచనలు వెల్లడిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా వైకోం సీపీఐకి కంచుకోట కావడంతో దానికి ఉన్న రాజకీయ ప్రాముఖ్యత దృష్ట్యా ఈ పరిస్థితి మరింత తీవ్రమైంది.