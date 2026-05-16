పుచ్చకాయలు తిన్న తండ్రీకొడుకులు, తండ్రి మృతి, కొడుకు పరిస్థితి విషమం
మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని షియాపూర్లో పుచ్చకాయలు తిన్న తండ్రీకొడుకులు తీవ్ర అస్వస్థతకు లోనయ్యారు. వారి ఆరోగ్య పరిస్థితి విషమించి తండ్రి మృతి చెందగా కొడుకు పరిస్థితి విషమంగా వుంది. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి. 43 ఏళ్ల ఇంద్రకుమార్, 21 ఏళ్ల వినోద్ తండ్రీకొడుకులు. ఎండలకు కాస్త బడలికగా వుండటంతో పుచ్చకాయలు కొనుక్కుని ఇద్దరూ తిన్నారు. అనంతరం ఇంటికి వచ్చిన వీరిద్దరూ తీవ్ర అస్వస్థతకు గురయ్యారు. దీనితో శుక్రవారం ఉదయం వీరిని సమీపంలోని ఆసుపత్రికి తరలించారు.
ఐతే మార్గమధ్యంలోనే తండ్రి ఇంద్రకుమార్ కన్నుమూశాడు. కుమారుడు వినోద్ ఆరోగ్య పరిస్థితి కూడా విషమంగా వున్నట్లు వైద్యులు తెలిపారు. ఐతే ఇంద్రకుమార్ మృతికి కారణం పుచ్చకాయా కాదా అనే విషయం పోస్టుమార్టం రిపోర్ట్ వచ్చాక చెప్పగలమని వైద్యులు తెలిపారు. కాగా కుటుంబ సభ్యులు మాత్రం ఇంద్రకుమార్ మరణానికి ముమ్మాటికీ పుచ్చకాయ కారణం అయి వుంటుందని చెబుతున్నారు. వీటిపై రసాయనాలు వాడటం వల్ల, వాటిని తినడంతో వీరిపై విష ప్రభావం చూపి అస్వస్థతకు లోనై వుంటారని స్థానికులు చెబుతున్నారు. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
ప్రకృతి గొప్పతనాన్ని తెలియజెప్పే కాన్సెప్ట్ తో జంగిల్ బుగి రియాల్టీ షో
క్రాస్ స్టేట్ రియాల్టీ షో జంగిల్ బుగి కర్టెన్ రైజర్ ఈవెంట్ శుక్రవారం హైదరాబాద్ లో ఘనంగా జరిగింది. ఈ రియాల్టీ షోలో తెలుగు లయన్స్, హిందీ హాక్స్, తమిళ్ టైగర్స్, మావెరిక్స్, కన్నడ పాంతర్స్...ఇలా ఐదు టీమ్స్ పాల్గొననున్నాయి. ఈ నెల 17,18వ తేదీల్లో హైదరాబాద్ లో ప్రసాద్ ల్యాబ్స్ వేదికగా జరిగే ఆడిషన్స్ నుంచి వివిధ దశల వడబోత తర్వాత పోటీదారులను ఎంపికచేయనున్నారు.
విడాకులు మంజూరయ్యే వరకు నటనకు దూరం : హీరో రవి మోహన్ (Video)
తనకు విడాకులు మంజూరయ్యే వరకు తాను నటనకు దూరంగా ఉంటానని, అప్పటివరకు తన సినిమాలు బిగ్ స్క్రీన్పై విడుదల కాబోవని హీరో రవి స్పష్టం చేశారు. తన భార్య ఆర్తితో ఏర్పడిన మనస్పర్థల కారణంగా విడాకుల కోసం న్యాయపోరాటం చేస్తున్న విషయం తెల్సిందే. ఈ నేపథ్యంలో రవి మోహన్ జీవితంలోకి బెంగుళూరుకు చెందిన ప్రముఖ సింగర్ కెనీషా ఫ్రాన్సిస్ ప్రవేశించారు. ఆమెతో సన్నిహితంగా మెలుగుకూ వచ్చారు. అయితే, కెనీషాను లక్ష్యంగా చేసుకుని కొందరు సైబర్పుల్లింగ్ చేశారు. ఈ వేధింపులను తట్టుకోలేని కెనీషా... హీరో రవి మోహన్తో పాటు చెన్నై నుంచి వెళ్లిపోతున్నట్టు శుక్రవారం ప్రకటించారు.
చిన్ననాటి జ్ఞాపకాలను గుర్తుచేసే సమ్మర్ హాలిడేస్
కథా బలమున్న చిత్రాలను ప్రేక్షకులకు అందిస్తూ సక్సెస్ ఫుల్ ప్రొడ్యూసర్ గా, డిస్ట్రిబ్యూటర్ గా పేరు తెచ్చుకున్నారు ధీరజ్ మొగిలినేని. ఆయన తన ధీరజ్ మొగిలినేని ఎంటర్ టైన్ మెంట్స్ బ్యానర్ పై "సమ్మర్ హాలిడేస్" అనే చిల్డ్రన్ మూవీని త్వరలో ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకొస్తున్నారు. "సమ్మర్ హాలిడేస్" సినిమాను మన చిన్ననాటి జ్ఞాపకాలను గుర్తుచేసే ఒక అందమైన కథతో దర్శకుడు శ్రీకర్ రూపొందిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంలో మాస్టర్ రోహన్, మాస్టర్ అరుణ్ కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు.
Prasanth Varma: తేజ సజ్జ హనుమాన్ చిత్రం 3డిలో రీరిలీజ్ కాబోతోంది
ప్రశాంత్ వర్మ దర్శకత్వంలో తేజ సజ్జ నటించిన 'హనుమాన్' చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద సంచలనం సృష్టించి, ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ. 300 కోట్లకు పైగా వసూళ్లను రాబట్టింది. ఈ సూపర్ హీరో ఫాంటసీ ఎంటర్టైనర్ హిందీలోనూ ఘన విజయాన్ని నమోదు చేసింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా చరిత్ర సృష్టించిన ఈ జాతీయ పురస్కార విజేత చిత్రం, అద్భుతమైన 3D సినిమాటిక్ అనుభవంతో తిరిగి వెండితెరపైకి రాబోతోంది. తాజాగా పోస్టర్ రిలీజ్ చేసింది చిత్ర యూనిట్. ఈ చిత్రం 3D వెర్షన్ జూన్ 25, 2026న థియేటర్లలో విడుదల కానుంది.
'జయం' రవితో కెనీషా ఫ్రాన్సిస్ బ్రేకప్ - ఫెమినిజం గెలిచింది.. ఆనందం ఓడిపోయింది..
కోలీవుడ్ హీరో జయం రవి అలియాస్ రవి మోహన్ జీవితం నుంచి ప్రముఖ గాయని కెనీషా ఫ్రాన్సిస్ తప్పకుంటున్నట్టు తెలుస్తోంది. ఫెమినిజం గెలిచింది. ఆనందం ఓడిపోయింది అంటూ కెనీషా ఓ ట్వీట్ చేశారు. అలాగే, సోషల్ మీడియా వేదికల నుంచే కాకుండా ఏకంగా చెన్నై నుంచి వెళ్లిపోతున్నట్టు ప్రకటించారు. గత కొన్ని రోజులుగా రవి మోహన్ సతీమణి ఆర్తి రవి, సింగర్ కెనీషాల చుట్టూ ఉన్న వివాదం సోషల్ మీడియాలో హోరెత్తుతున్న విషయం తెల్సిందే. ఈ నేపథ్యంలో గాయని కెనీషా ఒక సుదీర్ఘ వివరణ చేస్తూ ట్వీట్ చేశారు.