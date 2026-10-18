పోలీస్ తనిఖీలను తప్పించుకోబోయి భార్యను కిందపడేసిన భర్త (వీడియో)
ఉత్తరాఖండ్ రాష్ట్రంలో ఓ ఆసక్తికర ఘటన జరిగింది. పోలీసు తనిఖీలను తప్పించుకోబోయిన ఓ భర్త... తన భార్యను కిందపడేశాడు. అయినప్పటికీ పట్టించుకోకుండా రయ్మంటూ దూసుకెళ్లాడు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఒకటి ఇపుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే,
రుద్రపూర్లోని త్రిశూల్ చౌక్ వద్ద శనివారం పోలీసులు వాహనాల తనిఖీ చేపట్టారు. అదేసమయంలో వేగంగా వస్తున్న ఓ బైకర్ పోలీసులను చూసి అక్కడ నుంచి తప్పించుకునేందుకు అకస్మాత్తుగా వాహనాన్ని మళ్లించాడు. బైకును ఒక్కసారిగా వేగంగా మలుపు తిప్పడంతో వెనుక కూర్చొన్న భార్య కిందపడిపోయినప్పటికీ ఆమెను ఏమాత్రం పట్టించుకోకుండా అతడు అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయాడు. అయినప్పటికీ ఆ వ్యక్తి బైకు ఆపకుండా అక్కడి నుంచి వేగంగా పరారయ్యాడు.
వెంటనే స్పందించిన పోలీసులు ఆమెకు సహాయం చేశారు. కిందపడిన మహిళను పైకిలేపి, ఆమె ఆరోగ్య పరిస్థితిని ఆరా తీశారు. అనంతరం ప్రాథమిక చికిత్స అందించారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.
Biker Flees Police Check in Rudrapur as Woman Falls Off; Traffic Police Rush to Help #Rudrapur #Uttarakhand #TrafficPolice #RoadSafety #TeluguNews https://t.co/PApdEn5QQr— Chattam TV (@TvChattam) October 17, 2026