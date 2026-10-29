కాటేసిన పామును చేతబట్టుకుని ఆస్పత్రికి వెళ్లిన వ్యక్తి.. వీడియో వైరల్
పాము అంటేనే ఆమడ దూరం పరిగెత్తే వారు చాలామంది. కానీ ఇక్కడ ఓ వ్యక్తి తనను కాటేసిన పామును చేతబట్టుకుని రోడ్డుపై నడుస్తూ.. అందరికీ షాకిచ్చాడు. గతంలో యూపీకి చెందిన దీపక్ అనే రిక్షా డ్రైవర్, పాము కాటు వేసిన తర్వాత, ఆ పామును చేతబట్టుకుని ప్రశాంతంగా ఒక జిల్లా ఆసుపత్రిలోకి నడుచుకుంటూ వెళ్ళాడు. అతని ధైర్యానికి స్థానికులు షాక్ అయ్యారు.
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ఇదే తరహాలో ఆస్పత్రికి సజీవంగా వున్న పామును తీసుకొచ్చాడు ఓ వ్యక్తి. తమిళనాడులోని కాట్టు మన్నార్ కోయిల్కు చెందిన ఈ వ్యక్తి.. ఏమాత్రం జంకూ బొంకూ లేకుండా తనను కాటేసిన ఆరు అడుగుల పామును చేతబట్టుకుని వచ్చాడు. సజీవంగా వున్న పామును ఏ మాత్రం భయం లేకుండా తీసుకురావడంపై నెటిజన్లు రకరకాలుగా స్పందిస్తున్నారు.
అయితే ఆ పాము విష రహితం కావడంతో అందరూ ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. ప్రస్తుతం ఆ వ్యక్తి ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నాడు. అతని ఆరోగ్యం నిలకడగా వుందని వైద్యులు తెలిపారు.
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