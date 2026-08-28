ఉద్యోగం కోల్పోయి డిష్వాషింగ్ పనిలో చేరిన 29 యేళ్ల వ్యక్తి... డబ్బు కోసం కాదట...
కార్పొరేట్ ఉద్యోగం లేక ఖాళీగా ఉండటం అతడిని తీవ్రంగా వేధించింది. కార్పొరేట్ ఉద్యోగం కోల్పోయి 28 యేళ్ల వ్యక్తి చివరకు గంటకు 11 డాలర్లు (సుమారు రూ.1049) వచ్చే డిష్వాషింగ్ పనిలో చేరాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. డబ్బు కోసం ఈ పని చేయడం లేదని తాను ఉపయోగపడుతున్నాననే భావన కోసమే ఈ ఉద్యోగాన్ని ఎంచుకున్నట్టు సోషల్ మీడియాలో వెల్లడించారు.
ఏప్రిల్ నెలలో అతడిని ఉద్యోగం నుంచి తొలగించారు. అయితే, కంపెనీ నుంచి తొమ్మిది నెలల జీతానికి సమానమైన మంచి సెవరెన్స్ ప్యాకేజీ లభించింది. ఆ తర్వాత కొత్త ఉద్యోగం కోసం తీవ్రంగా ప్రయత్నించాడు. నాలుగు నెలలో 200కు పైగా ఉద్యోగాలకు దరఖాస్తు చేశాడు. 15కు పైగా ఇంటర్వ్యూలకు హాజరయ్యాడు. అయినా ఒక్క ఉద్యోగం కూడా ఖరారు కాలేదు.
ఉద్యోగం లేకపోవడంతో రోజువారీ జీవితం గందరగోళంగా మారిందని చెప్పాడు. తనకు తాను పనికిరానివాడిననే భావన మొదలైందన్నాడు. కార్పొరేట్ ఉద్యోగం తనకు నచ్చకపోయినా, ఏదో ఒక ఉద్యోగం చేయాలనే ఆలోచన నుంచి బయటపడలేకపోయానని తెలిపారు. అయితే, ఆర్థిక ఇబ్బందులు లేవని తెలిపారు. పొదువుగా జీవించడం వల్ల ఐదేళ్ల పాటు ఖర్చులు భరించలేక అత్యవసర నిధి తన వద్ద ఉందని వెల్లడించారు. అయినా ఖాళీగా ఉండటం వల్ల కలిగే ఆందోళనను తట్టుకోలేక డిష్ వాషింగ్ పని ఎంచుకున్నానని చెప్పాడు.