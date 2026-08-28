  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. జాతీయ వార్తలు
  4. Feeling useless : Laid-off corporate employee takes dishwashing job, earns Rs 1,000 an hour
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Friday, 28 August 2026 (18:29 IST)

ఉద్యోగం కోల్పోయి డిష్‌వాషింగ్ పనిలో చేరిన 29 యేళ్ల వ్యక్తి... డబ్బు కోసం కాదట...

dishwash
Written By: ఠాగూర్
Updated: Fri, 28 Aug 2026 (18:29 IST)
google-news
కార్పొరేట్ ఉద్యోగం లేక ఖాళీగా ఉండటం అతడిని తీవ్రంగా వేధించింది. కార్పొరేట్ ఉద్యోగం కోల్పోయి 28 యేళ్ల వ్యక్తి చివరకు గంటకు 11 డాలర్లు (సుమారు రూ.1049) వచ్చే డిష్‌వాషింగ్ పనిలో చేరాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. డబ్బు కోసం ఈ పని చేయడం లేదని తాను ఉపయోగపడుతున్నాననే భావన కోసమే ఈ ఉద్యోగాన్ని ఎంచుకున్నట్టు సోషల్ మీడియాలో వెల్లడించారు. 
 
ఏప్రిల్ నెలలో అతడిని ఉద్యోగం నుంచి తొలగించారు. అయితే, కంపెనీ నుంచి తొమ్మిది నెలల జీతానికి సమానమైన మంచి సెవరెన్స్ ప్యాకేజీ లభించింది. ఆ తర్వాత కొత్త ఉద్యోగం కోసం తీవ్రంగా ప్రయత్నించాడు. నాలుగు నెలలో 200కు పైగా ఉద్యోగాలకు దరఖాస్తు చేశాడు. 15కు పైగా ఇంటర్వ్యూలకు హాజరయ్యాడు. అయినా ఒక్క ఉద్యోగం కూడా ఖరారు కాలేదు. 
 
ఉద్యోగం లేకపోవడంతో రోజువారీ జీవితం గందరగోళంగా మారిందని చెప్పాడు. తనకు తాను పనికిరానివాడిననే భావన మొదలైందన్నాడు. కార్పొరేట్  ఉద్యోగం తనకు నచ్చకపోయినా, ఏదో ఒక ఉద్యోగం చేయాలనే ఆలోచన నుంచి బయటపడలేకపోయానని తెలిపారు. అయితే, ఆర్థిక ఇబ్బందులు లేవని తెలిపారు. పొదువుగా జీవించడం వల్ల ఐదేళ్ల పాటు ఖర్చులు భరించలేక అత్యవసర నిధి తన వద్ద ఉందని వెల్లడించారు. అయినా ఖాళీగా ఉండటం వల్ల కలిగే ఆందోళనను తట్టుకోలేక డిష్ వాషింగ్‌ పని ఎంచుకున్నానని చెప్పాడు. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
తర్వాతి కథనం
ఓయ్ బాబూ.. వీళ్లు నన్ను చంపేస్తారు, ప్లీజ్ ఇక్కడ్నుంచి తీసుకెళ్లు: గర్భిణి అన్నట్లుగానే చంపేసారు, వీడియో

పూరి జగన్నాథ్ ఆవిష్కరించిన చకోర- లూనార్ లవ్ బర్డ్ మూవీ మోషన్ పోస్టర్

పూరి జగన్నాథ్ ఆవిష్కరించిన చకోర- లూనార్ లవ్ బర్డ్ మూవీ మోషన్ పోస్టర్శ్రవణ్, మలైకా టి వాసుపల్ జంటగా నటిస్తున్న సినిమా "చకోర- లూనార్ లవ్ బర్డ్". ఈ చిత్రాన్ని వీఐపీ వింటేజ్ ఐకానిక్ పిక్చర్స్ సారథ్యంలో హై జాయ్ కమర్షియల్స్ బ్యానర్ పై డా.చింతాడ హేమారావు నిర్మిస్తున్నారు. "చకోర- లూనార్ లవ్ బర్డ్" సినిమాతో ప్రముఖ దర్శకుడు పూరి జగన్నాథ్ దగ్గర ఫస్ట్ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ గా పనిచేసిన మంగా శ్రీనివాస్ నూతన దర్శకుడిగా పరిచయమవుతున్నారు. అక్టోబర్ 8న ఈ సినిమా గ్రాండ్ థియేటర్ రిలీజ్ కి రాబోతోంది.

Vivek Athreya : రవితేజ, వివేక్ ఆత్రేయ కాంబినేషన్‌లో కొత్త సినిమా

Vivek Athreya : రవితేజ, వివేక్ ఆత్రేయ కాంబినేషన్‌లో కొత్త సినిమా‘ఇరుముడి’తో అద్భుతమైన విజయాన్ని అందుకున్న మాస్ మహారాజా రవితేజ మరో ఆసక్తికరమైన ప్రాజెక్ట్‌కు సిద్ధమవుతున్నారు. ‘సరిపోదా శనివారం’తో బ్లాక్‌బస్టర్ అందుకున్న వివేక్ ఆత్రేయతో రవితేజ నటించబోతున్నారు. ఈరోజు ఇరుముడి విజయాన్ని పురస్కరించుకుని నిర్వహించిన ప్రత్యేక వేడుకలో దర్శకుడు వివేక్ ఆత్రేయ, నిర్మాతలు లక్ష్మణ్, శ్రీని.. రవితేజను కలిసి బ్లాక్‌బస్టర్ విజయానికి అభినందనలు తెలిపారు.

Sharva: పల్లెటూరి కుర్రాడి గా భోగి చిత్రంలో తోబుట్టువులతో శర్వా

Sharva: పల్లెటూరి కుర్రాడి గా భోగి చిత్రంలో తోబుట్టువులతో శర్వాఈ స్పెషల్ పోస్టర్‌లో పల్లెటూరి వాతావరణం, ఆత్మీయమైన కుటుంబ అనుబంధాలు ఆకట్టుకునేలా కనిపిస్తున్నాయి. శర్వా తన తోబుట్టువులతో కలిసి కూర్చుని తాటికాయలను కొట్టి అందరికీ పంచుతూ కనిపించడం ప్రత్యేకంగా నిలిచింది. తోబుట్టువుల మధ్య ప్రేమ, అనుబంధంతో పాటు పల్లె జీవనశైలిని ప్రతిబింబించేలా ఈ పోస్టర్‌ను అందంగా డిజైన్ చేశారు.

Dulquer: కొచ్చిలో దుల్కర్ సల్మాన్ చిత్రం ఐయామ్ గేమ్ ఆడియో, ప్రీ-రిలీజ్

Dulquer: కొచ్చిలో దుల్కర్ సల్మాన్ చిత్రం ఐయామ్ గేమ్ ఆడియో, ప్రీ-రిలీజ్అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ దుల్కర్ సల్మాన్ తో నిర్మిస్తున్న చిత్రం ఐయామ్ గేమ్. ఈ సినిమాలో దుల్కన్ పాడిన లూజర్ పాటను ఈరోజు విడుదల చేశారు. కాగా,‘ఐయామ్ గేమ్’ ఆడియో లాంచ్, ప్రీ-రిలీజ్ ఈవెంట్ ఆగస్టు 29న సాయంత్రం 6 గంటల నుంచి కక్కనాడలోని కిన్‌ఫ్రా ఇంటర్నేషనల్ ఎగ్జిబిషన్ సెంటర్‌లో జరగనుంది.

Chiranjeevi : జి.వి. నారాయణరావు అంత్యక్రియలకు హాజరైన మెగాస్టార్ చిరంజీవి

Chiranjeevi : జి.వి. నారాయణరావు అంత్యక్రియలకు హాజరైన మెగాస్టార్ చిరంజీవిబుధవారం నాడు మరణించిన ప్రముఖ నటుడు, నిర్మాత జి.వి. నారాయణరావు పార్థివ దేహానికి మెగాస్టార్ చిరంజీవి నివాళులు అర్పించారు. జూబ్లీహిల్స్ మహాప్రస్థానంలో జరిగిన అంత్యక్రియలకు హాజరైన చిరంజీవి, నారాయణరావు తో తనకున్న అనుబంధాన్ని, ఆత్మీయ జ్ఞాపకాలను గుర్తుచేసుకున్నారు.