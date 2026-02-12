డబ్బు చేతిలో లేదనే సరికి హోటల్ గదిలో అనుమతి ఇచ్చింది.. చివరికి అలా తాకాడు..
దేశీయ విమానయాన సంస్థలో పనిచేస్తున్న 28 ఏళ్ల మహిళా క్యాబిన్ సూపర్వైజర్, ఒక సహోద్యోగి తాను బుక్ చేసుకున్న హోటల్ గదిలో ఉండటానికి అనుమతించిన తర్వాత అనుచితంగా ప్రవర్తించడంతో పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకున్నారు.
సెక్టార్ 29 పోలీస్ స్టేషన్లో ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేయబడిందని, అధికారులు కేసు వాస్తవాలను ధృవీకరిస్తున్నారని, త్వరలో చర్యలు తీసుకుంటామని వారు తెలిపారు. ఆ మహిళ ఫిర్యాదు చేసినట్లు వారు తెలిపారు. శనివారం తన సహోద్యోగితో కలిసి ఢిల్లీ నుండి డెహ్రాడూన్కు ప్రయాణిస్తున్నట్లు ఆ మహిళ తెలిపింది. బులంద్షహర్ సమీపంలో వసతి దొరకకపోవడంతో, వారు ఢిల్లీకి తిరిగి రావాలని నిర్ణయించుకున్నారు కానీ గురుగ్రామ్లో ఆగిపోయారు.
సెక్టార్ 29లో తన కోసం ఒక హోటల్ గదిని బుక్ చేసుకున్నానని, కానీ తన సహోద్యోగి తన వద్ద తగినంత డబ్బు లేదని చెప్పినప్పుడు దానిని పంచుకోవడానికి అనుమతించానని ఆ మహిళ తెలిపింది. అయితే, ఆమె నిద్రపోయిన తర్వాత అతను ఆమెను అనుచితంగా తాకాడని ఫిర్యాదులో పేర్కొంది. దర్యాప్తు కొనసాగుతోందని సీనియర్ పోలీసు అధికారి తెలిపారు.