విదేశీ పర్యటనకు పట్టుబట్టిన భార్య.. నో చెప్పిన భర్త.. ఉరేసుకుని ఆత్మహత్య
సెలవుల్లో విదేశీ పర్యటనకు సంబంధించిన విషయంలో ఏర్పడిన వివాదం విషాదాన్ని మిగిల్చింది. సెలవుల్లో విదేశీ ట్రిప్పుకు వెళ్లాలని పట్టుబట్టిన మహిళకు కుటుంబంతో వివాదం జరిగింది. దీంతో మనస్తాపానికి గురైన మహిళ ఆత్మహత్యకు పాల్పడింది. ఈ ఘటన మైసూరులోని సరస్వతిపురంలో చోటుచేసుకుంది.
మృతురాలు సంధ్య తన భర్త రంగనాథ్తో విదేశీ పర్యటన ప్రణాళికల గురించి గొడవ పడ్డారని తెలుస్తోంది. తమ కొడుకు పరీక్షలు ఉన్నాయని పేర్కొంటూ రంగనాథ్ తక్షణ పర్యటనకు అభ్యంతరం తెలిపాడని వర్గాలు తెలిపాయి. వాదన తర్వాత, అతను కొద్దిసేపు ఇంటి నుండి వెళ్లిపోయాడని తెలుస్తోంది.
అతను లేని సమయంలో, సంధ్య తన గదిలో ఉరి వేసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. 25 సంవత్సరాల క్రితం వివాహం చేసుకున్న ఈ జంటకు విదేశాల్లో చదువుతున్న కుమార్తె సృష్టి, టీనేజ్ కుమారుడు కౌశిక్ ఉన్నారు. ఈ సంఘటన జరిగిన వెంటనే, తన తండ్రి, సోదరుడిపై శ్రీష్టి తీవ్రమైన ఆరోపణలు చేసింది. వారు తన తల్లిని మానసికంగా వేధిస్తున్నారని ఆరోపించింది.
తన తండ్రి తరచుగా తన తల్లి స్వభావాన్ని అనుమానించేవాడని, ఆర్థిక విషయాలపై వాదించేవాడని ఆమె పేర్కొంది. తన తల్లి ఈ దారుణమైన చర్య తీసుకోవడానికి ఇద్దరు వ్యక్తులే కారణమని ఆమె ఆరోపించింది. ఇంకా కఠినమైన చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేసింది.
దీనికి విరుద్ధంగా, కౌశిక్ ఆరోపణలను తోసిపుచ్చాడు. తన తండ్రి పరీక్షల కారణంగా ప్రయాణాన్ని వాయిదా వేయమని మాత్రమే సూచించాడని తెలిపాడు. ఇక సంధ్య సోదరుడి ఫిర్యాదు ఆధారంగా పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు జరుపుతున్నారు.