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ఇద్దరు అక్కాచెల్లెళ్లు.. 15 ఏళ్ల బాలికకు తొలిబిడ్డకు అనారోగ్యం.. మళ్లీ గర్భవతి
ఒకే కుటుంబానికి చెందిన ఇద్దరు మైనర్ బాలికలకు సంబంధించిన పోక్సో కేసులపై పోలీసులు దర్యాప్తు ప్రారంభించినట్లు అధికారులు శనివారం తెలిపారు. వీరిలో ఒకరు (15 ఏళ్ల బాలిక) గతంలోనే ఒక బిడ్డకు జన్మనివ్వగా, ఇప్పుడు మళ్లీ గర్భవతిగా ఉన్నట్లు గుర్తించారు. హుబ్బళ్లి-ధార్వాడ్ పోలీస్ కమిషనరేట్ పరిధిలోని ఓల్డ్ హుబ్బళ్లి పోలీస్ స్టేషన్లో ఈ కేసు నమోదైంది.
రైల్వే స్టేషన్ సమీపంలోని నిర్మానుష్య ప్రాంతానికి నిందితుడు బలవంతంగా తీసుకెళ్లి, 15 ఏళ్ల బాలికపై లైంగిక దాడికి పాల్పడ్డాడని ధార్వాడ్ జిల్లా బాలల సంరక్షణ విభాగం అధికారి ఫిర్యాదు చేయడంతో ఈ ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. ఆ లైంగిక దాడి తర్వాత ఆమె గర్భం దాల్చి, ఒక బిడ్డకు జన్మనిచ్చింది. ఆ తర్వాత, పుట్టిన బిడ్డను ఆమె తల్లిదండ్రులు గుర్తు తెలియని వ్యక్తికి అప్పగించారని ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు.
ఈ విషయాన్ని పోలీసులు ధృవీకరిస్తున్నారు. ఈ ఏడాది మే నెలలో, అదే నిందితుడు ఆమెపై మళ్లీ లైంగిక దాడికి పాల్పడ్డాడని, దీనివల్ల ఏడాది వ్యవధిలోనే ఆమె రెండోసారి గర్భం దాల్చిందని ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఈ ఆరోపణలతో పాటు, ఆమె రెండుసార్లు గర్భం దాల్చడానికి దారితీసిన పరిస్థితులపై పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
హుబ్బళ్లి-ధార్వాడ్ పోలీస్ కమిషనర్ ఎన్. శశి కుమార్ ఇక్కడ విలేకరులతో మాట్లాడుతూ, గతంలోనే ఒక బిడ్డకు జన్మనిచ్చిన 15 ఏళ్ల బాలిక మళ్లీ గర్భవతిగా తేలడంతో, గురువారం నాడు ఓల్డ్ హుబ్బళ్లి పోలీస్ స్టేషన్లో పోక్సో కేసు నమోదు చేసినట్లు తెలిపారు. ఆ ఇద్దరు బాలికలు ఇద్దరు అక్కాచెల్లెళ్ల కుమార్తెలని దర్యాప్తులో తేలింది.
ప్రస్తుతం బాలికలిద్దరూ వైద్యుల పర్యవేక్షణలో ఉన్నారని, ప్రస్తుతం వారి ప్రాణాలకు ఎలాంటి ముప్పు లేదని కమిషనర్ తెలిపారు. ఇప్పటికే దీనిపై ఆ బాలికల కుటుంబ సభ్యులకు నోటీసులు జారీ చేశామని, దీనిపై విచారణ జరుగుతోందని ఆయన చెప్పారు.
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