Final Supermoon of 2025: 2025లో చివరి పౌర్ణమి డిసెంబర్ 4.. సూపర్ మూన్ ఇదే లాస్ట్
2025లో చివరి పౌర్ణమి డిసెంబర్ 4న కనిపిస్తుంది. ఇది ఈ ఏడాది సంభవించే సూపర్ మూన్. ఇది సంవత్సరంలో అత్యంత ఎదురుచూస్తున్న ఖగోళ క్షణాలలో ఒకటిగా నిలిచింది. ప్రకాశవంతం ఈ సూపర్ మూన్ ఆకాశంలో కనిపించనుంది. ఈ సూపర్మూన్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న స్కైవాచర్లకు కనువిందు కానుంది. 18.6 సంవత్సరాలకు ఒకసారి మాత్రమే సంభవించే ఈ సూపర్ మూన్ను వీక్షించేందుకు ఖగోళ శాస్త్రవేత్తలు ఎదురుచూస్తున్నారు.
ఇలాంటి తదుపరి సంఘటన 2042 వరకు జరగదు. ఈ సంవత్సరం సూపర్మూన్ను ప్రత్యేకంగా చేస్తుంది. చంద్రుని కక్ష్య వంపుతో చంద్రుని నిశ్చలత ముడిపడి ఉంటుంది. వంపు గరిష్ట స్థాయికి చేరుకున్నప్పుడు, చంద్రుడు సాధారణం కంటే పెద్దదిగా, ప్రకాశవంతంగా, ఆధిపత్యంగా కనిపిస్తాడు. చాలా మంది పరిశీలకులు జీవితకాలంలో ఒకటి లేదా రెండుసార్లు మాత్రమే అనుభవించే దృశ్యం.
2025 సంవత్సరంలో ఆకాశంలో ఎక్కువ సంఖ్యలో సూపర్ మూన్స్ దర్శనమిచ్చాయి. మొత్తం ఏడాదిలో 8 సూపర్ మూన్స్ కనిపించగా,అక్టోబర్, నవంబర్ నెలల్లో వరుసగా అవి ఆకాశంలో మెరిశాయి. ఇప్పుడు అదే క్రమంలో డిసెంబర్లో కూడా మరో సూపర్ మూన్ వీక్షకులను ఆకట్టుకోనుంది.
సాధారణంగా చంద్రుడు భూమికి అత్యంత సమీపంగా వచ్చిన సమయంలో పౌర్ణమి తిథి పడితే, చంద్రుడు సాధారణం కంటే కొద్దిగా పెద్దగా, ప్రకాశవంతంగా దర్శనమిస్తాడు. దీనినే సూపర్ మూన్ అంటారు. ఈ ఏడాదికి సంబంధించిన ఆఖరి సూపర్ మూన్ డిసెంబర్ 4న ఆకాశంలో మెరవనుంది.
ఇదే పౌర్ణమిని కోల్డ్ మూన్, లాంగ్ నైట్ మూన్ అని కూడా పిలుస్తారు. డిసెంబరు 4న కనిపించబోయేది నిజమైన అద్భుత సూపర్ మూన్గా చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా సాయంత్రం వేళ చంద్రోదయ సమయంలో చంద్రుడు చాలా పెద్దగా కనిపించడం విశేషం. ఈ దృశ్యాన్ని మూన్ ఇల్యూషన్ అని అంటారు.