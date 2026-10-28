సమస్యకు చట్టపరమైన పరిష్కారం కనుగొనవచ్చు.. నిర్మలా సీతారామన్
ఎస్ఐఆర్ సమస్యకు ప్రజలు చట్టపరమైన పరిష్కారం కనుగొనవచ్చని, లేదా ప్రతిపక్షాల వలె వీధుల్లోకి వచ్చి నిరసన తెలియజేయవచ్చని కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ అన్నారు. తిరుచ్చిలో ఎస్ఐఆర్ సమస్యపై మీడియాతో మాట్లాడుతూ, దేశవ్యాప్తంగా వచ్చిన ఫిర్యాదుల ఆధారంగా సుప్రీంకోర్టు స్థాయిలో విచారణ జరుగుతోందని ఆమె తెలిపారు. ఈ విచారణలో పాల్గొని, ప్రభుత్వ వాదనలను వినిపించి, కోర్టు ద్వారా న్యాయం కోరవచ్చు.
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ప్రత్యామ్నాయంగా, ప్రతిపక్ష పార్టీగా వీధుల్లోకి వచ్చి నిరసన తెలియజేయవచ్చు. ప్రస్తుతం సరిగ్గా అదే జరుగుతోందని ఆమె అన్నారు. కరెన్సీ విలువ గురించి ప్రస్తావిస్తూ, ఒక దేశ కరెన్సీ విలువను మీరు గానీ, నేను గానీ నిర్ణయించలేమని... దాని విలువ దేశంలోని ప్రస్తుత పరిస్థితులపై ఆధారపడి ఉంటుందని, అది దానంతట అదే సహజ స్థితికి చేరుకోవాలని ఆమె అన్నారు. రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (ఆర్బిఐ) దానిని భారీగా హెచ్చుతగ్గులకు గురికాకుండా సమతుల్యంగా ఉంచడానికి ప్రయత్నిస్తుందని, అయితే అదే సమయంలో, అది ఒక నిర్దిష్ట స్థిర స్థాయిలో ఉండాలని ఆర్బిఐ నిర్దేశించదని మంత్రి తెలిపారు.
ధరల పెరుగుదలను నియంత్రించే బాధ్యత ఒక నిర్దిష్ట మంత్రుల బృందానికి ఉంది. బియ్యంతో సహా వివిధ ఆహార పదార్థాల ధరల పెరుగుదలను నియంత్రించడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం నిరంతర చర్యలు తీసుకుంటోంది. రైతులు తమ వ్యవసాయ ఉత్పత్తులకు సరసమైన ధర పొందేందుకు మేము మార్గాలను కూడా కల్పిస్తున్నాము. బియ్యంతో సహా నిత్యావసర వస్తువుల ధరలు ఆకాశాన్నంటనీయకుండా కేంద్ర ప్రభుత్వం చూసుకుంటుందని ఆమె హామీ ఇచ్చారు.