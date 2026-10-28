  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. జాతీయ వార్తలు
  4. Find Legal Recourse to SIR Issue, Says FM Nirmala Sitharaman
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Wednesday, 28 October 2026 (11:29 IST)

సమస్యకు చట్టపరమైన పరిష్కారం కనుగొనవచ్చు.. నిర్మలా సీతారామన్

SIR
Written By: సెల్వి
Updated: Wed, 28 Oct 2026 (11:29 IST)
google-news
SIR
ఎస్ఐఆర్ సమస్యకు ప్రజలు చట్టపరమైన పరిష్కారం కనుగొనవచ్చని, లేదా ప్రతిపక్షాల వలె వీధుల్లోకి వచ్చి నిరసన తెలియజేయవచ్చని కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ అన్నారు. తిరుచ్చిలో ఎస్ఐఆర్ సమస్యపై మీడియాతో మాట్లాడుతూ, దేశవ్యాప్తంగా వచ్చిన ఫిర్యాదుల ఆధారంగా సుప్రీంకోర్టు స్థాయిలో విచారణ జరుగుతోందని ఆమె తెలిపారు. ఈ విచారణలో పాల్గొని, ప్రభుత్వ వాదనలను వినిపించి, కోర్టు ద్వారా న్యాయం కోరవచ్చు. 
 
ప్రత్యామ్నాయంగా, ప్రతిపక్ష పార్టీగా వీధుల్లోకి వచ్చి నిరసన తెలియజేయవచ్చు. ప్రస్తుతం సరిగ్గా అదే జరుగుతోందని ఆమె అన్నారు. కరెన్సీ విలువ గురించి ప్రస్తావిస్తూ, ఒక దేశ కరెన్సీ విలువను మీరు గానీ, నేను గానీ నిర్ణయించలేమని... దాని విలువ దేశంలోని ప్రస్తుత పరిస్థితులపై ఆధారపడి ఉంటుందని, అది దానంతట అదే సహజ స్థితికి చేరుకోవాలని ఆమె అన్నారు. రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (ఆర్‌బిఐ) దానిని భారీగా హెచ్చుతగ్గులకు గురికాకుండా సమతుల్యంగా ఉంచడానికి ప్రయత్నిస్తుందని, అయితే అదే సమయంలో, అది ఒక నిర్దిష్ట స్థిర స్థాయిలో ఉండాలని ఆర్‌బిఐ నిర్దేశించదని మంత్రి తెలిపారు. 
 
ధరల పెరుగుదలను నియంత్రించే బాధ్యత ఒక నిర్దిష్ట మంత్రుల బృందానికి ఉంది. బియ్యంతో సహా వివిధ ఆహార పదార్థాల ధరల పెరుగుదలను నియంత్రించడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం నిరంతర చర్యలు తీసుకుంటోంది. రైతులు తమ వ్యవసాయ ఉత్పత్తులకు సరసమైన ధర పొందేందుకు మేము మార్గాలను కూడా కల్పిస్తున్నాము. బియ్యంతో సహా నిత్యావసర వస్తువుల ధరలు ఆకాశాన్నంటనీయకుండా కేంద్ర ప్రభుత్వం చూసుకుంటుందని ఆమె హామీ ఇచ్చారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
తర్వాతి కథనం
Cyclone Arnab: ఏపీని వణికించిన అర్నాబ్.. భారీ వర్షాలు, వేర్లతో కూలిన వృక్షాలు

పెద్దిలో జరిగిన ఆ తప్పును భవిష్యత్‌లో పునరావృతం కానివ్వను : జాన్వీ కపూర్

పెద్దిలో జరిగిన ఆ తప్పును భవిష్యత్‌లో పునరావృతం కానివ్వను : జాన్వీ కపూర్పెద్ది చిత్రంలో జరిగిన ఆ తప్పును భవిష్యత్‌లో పునరావృతం కానివ్వను అని బాలీవుడ్ నటి జాన్వీ కపూర్ అంటున్నారు. రామ్ చరణ్ హీరోగా బుచ్చిబాబు సాన దర్శకత్వంలో వచ్చిన ఈ చిత్రంలో జాన్వీ కపూర్ హీరోయిన్. అయితే, ఈ మూవీలో మహిళల పాత్రను అసభ్యకరంగా చూపించారని, లైంగిక దాడిని ప్రోత్సహించేలా కథనం ఉందని అంగీకరించారు. ఈ సినిమాకు సంబంధించిన విమర్శలు తన మనస్సాక్షిని తీవ్రంగా బాధిస్తున్నాయని ఆమె పశ్చాత్తాపం వ్యక్తం చేశారు.

Keerthy Suresh: అక్కా ప్రమోషన్‌లో కీర్తి సురేష్.. కథలు రాస్తుందట.. ఇక డైరక్షనే తరువాయి..

Keerthy Suresh: అక్కా ప్రమోషన్‌లో కీర్తి సురేష్.. కథలు రాస్తుందట.. ఇక డైరక్షనే తరువాయి..టాలీవుడ్ హీరోయిన్ కీర్తి సురేష్ చాలా సంవత్సరాలుగా నటీమణిగా అందరికీ పరిచయం. ప్రస్తుతం ఆమె నిశ్శబ్దంగా తన సొంత కథలపై పనిచేస్తోంది. తన రాబోయే నెట్‌ఫ్లిక్స్ ప్రాజెక్ట్ అక్కా ప్రమోషన్ సందర్భంగా, తాను గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా కథలు రాస్తున్నానని, వాటి నుండి ఏదైనా ఒక స్పష్టమైన ఫలితం వస్తుందని ఆశిస్తున్నానని ఆ నటి వెల్లడించింది.

Nivetha Pethuraj: ఆ కథ తెలియదు.. తెలియకుండానే నటించాను.. నివేదా పేతురాజ్

Nivetha Pethuraj: ఆ కథ తెలియదు.. తెలియకుండానే నటించాను.. నివేదా పేతురాజ్ఆదర్శ కుటుంబం సినిమా ప్రీ-రిలీజ్ ఈవెంట్‌లో నివేదా పేతురాజ్ చేసిన ఒక సాధారణ వ్యాఖ్య చర్చనీయాంశమైంది. తనకు సినిమా పూర్తి కథ తెలియదని, ప్రేక్షకులందరితో పాటే మొదటి రోజు సినిమా చూస్తానని ఆమె పేర్కొన్నారు. దీనిపై కొందరు, కథ తెలియకుండా ఒక నటి ఎలా సినిమాలో నటించగలదని ప్రశ్నించారు. అయితే, నివేదా చెప్పిన అసలు ఉద్దేశాన్ని వారు సరిగ్గా అర్థం చేసుకోలేదనిపిస్తోంది. ఆమె మొత్తం సినిమా కథ గురించి మాట్లాడుతున్నారు. తన పాత్ర గురించి కాదు. నటీనటులకు స్క్రీన్‌ప్లేలోని ప్రతి పేజీని ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉండదు. అనేక పాత్రలు, సమాంతర కథాంశాలు ఉన్న చిత్రాల్లో, నటులకు తమ పాత్రలకు అవసరమైన భాగాలను మాత్రమే ఇచ్చి, వాటికి అనుగుణంగా పని చేయమని చెబుతుంటారు.

ఆ దుస్తులేంటి నజ్రియా.. భర్త ఫహద్ ఫాసిల్‌తో విడాకులు తీసుకుంటుందా?

ఆ దుస్తులేంటి నజ్రియా.. భర్త ఫహద్ ఫాసిల్‌తో విడాకులు తీసుకుంటుందా?సోషల్ మీడియా సినీ ప్రముఖులు, క్రికెట్ స్టార్ల పట్ల కఠినంగా వ్యవహరిస్తుంది. పుకార్లు, ఊహాగానాలు తరచుగా వేగంగా వ్యాపిస్తాయి. ప్రముఖ మలయాళ నటి నజ్రియా నజీమ్, ఇటీవల బహిరంగంగా కనిపించిన తీరు కారణంగా ఇప్పుడు అనవసరమైన ఆన్‌లైన్ చర్చను ఎదుర్కొంటున్నారు. ఈ నటి ఇటీవల దుబాయ్‌లో తన రాబోయే చిత్రం సీన్ ప్రచార కార్యక్రమానికి హాజరయ్యారు, అక్కడ ఆమె ఆకర్షణీయమైన దుస్తులలో కనిపించారు. ఆమె రూపం అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది. కొంతమంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు ఆమె ప్రమోట్ చేస్తున్న సినిమా కంటే ఆమె దుస్తులపైనే ఎక్కువ దృష్టి పెట్టారు.

Sita Controversy: నయనతారకున్న అంకితభావం.. సాయిపల్లవికి ఎక్కడ?

Sita Controversy: నయనతారకున్న అంకితభావం.. సాయిపల్లవికి ఎక్కడ?పాత తరం సంగీత దర్శకుడు సాలూరి వాసు రావు, రామాయణంలో సీత పాత్రకు సాయి పల్లవిని ఎంపిక చేయడాన్ని తీవ్రంగా విమర్శించారు. దేవుడిపై పరిమిత విశ్వాసం మాత్రమే ఉందని ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న ఒక నటి దైవిక పాత్రను పోషించడం సరైనదేనా అని ఆయన ప్రశ్నించారు. సినిమాలు, మీడియాలో హిందూ దేవతల చిత్రణ గురించి మాట్లాడుతూ, విశ్వాసాన్ని గుడ్డిగా నమ్మనప్పుడు సాయి పల్లవి ఆ పాత్రను ఎందుకు అంగీకరించిందని వాసు రావు ప్రశ్నించారు.