కౌలాలంపూర్-చెన్నై కార్గో విమానం ఇంజిన్లో మంటలు.. ఎవరికి ఏమైంది?
కౌలాలంపూర్-చెన్నై కార్గో విమానం ఇంజిన్లో ఒకదానిలో మంటలు చెలరేగాయి. కానీ విమానం చెన్నైలో ల్యాండ్ అయిన తర్వాత మంటలను ఆపివేయడంతో ఎవరికీ గాయాలు కాలేదని అధికారిక వర్గాలు తెలిపాయి. విమానం మలేషియా నగరం కులలంపూర్ నుండి వస్తోంది.
ల్యాండింగ్ సమయంలో కార్గో విమానం నాల్గవ ఇంజిన్లో మంటలు చెలరేగాయి. పైలట్లు ఇక్కడి సంబంధిత అధికారులను అప్రమత్తం చేశారు. అత్యవసర ల్యాండింగ్ చేయనప్పటికీ, పైలట్లు విమానాన్ని సురక్షితంగా ల్యాండ్ చేశారని వారు తెలిపారు.
క్యారియర్ నగర విమానాశ్రయంలో ల్యాండ్ అయిన వెంటనే సిద్ధంగా ఉన్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది మంటలను ఆర్పివేసినట్లు వర్గాలు తెలిపాయి.