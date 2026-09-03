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  4. First baby girl in 200 years, Maharastra family welcomes her in chariot
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Thursday, 3 September 2026 (17:24 IST)

First baby girl in 200 years: 200 సంవత్సరాల తర్వాత ఆడబిడ్డ.. పండగ చేసుకున్నారు..

baby birth
Written By: సెల్వి
Updated: Thu, 3 Sep 2026 (17:24 IST)
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మహారాష్ట్రలోని బీడ్ జిల్లాకు చెందిన దహిఫలే కుటుంబం, తమ ఇంట్లో నాలుగు తరాల తర్వాత ఒక ఆడపిల్ల పుట్టడాన్ని పురస్కరించుకుని, ఆ శిశువుకు రథ ఊరేగింపుతో ఘన స్వాగతం పలికి ఆ సందర్భాన్ని ఒక గొప్ప వేడుకగా మార్చింది.
 
ఆసుపత్రి నుండి డిశ్చార్జ్ అయిన తర్వాత, గార్గి అనే పేరు పెట్టిన ఆ చిన్నారిని మరియు ఆమె తల్లిని డప్పులు, తాళాలు, నృత్యాలతో కూడిన రథంపై ఇంటికి తీసుకువచ్చారు. గత రెండు శతాబ్దాలుగా తమ కుటుంబంలో ఆడపిల్ల పుట్టలేదని ఆ కుటుంబ సభ్యులు తెలిపారు.
 
కుటుంబంలో ఆడపిల్ల పుట్టిన వేడుకల్లో భాగం కావడం తన అదృష్టమని భావిస్తూ, ఆ చిన్నారి తాత మాట్లాడుతూ.. కుటుంబంలో ఆడపిల్ల పుట్టడం గొప్ప అదృష్టం. చాలా ఏళ్లుగా మాకు ఆడపిల్ల లేదన్న వెలితి ఉండేది, ఈ రోజు ఆ కోరిక నెరవేరిందన్నారు. 
 
గార్గి అమ్మమ్మ సురేఖ దహిఫలే, ఆ చిన్నారిని సంపదకు అధిదేవత అయిన లక్ష్మీ దేవిగా అభివర్ణించారు. ఆ చిన్నారికి ఘన స్వాగతం పలకాలని తాము ఆసుపత్రిలోనే నిర్ణయించుకున్నామని ఆమె తెలిపారు. ఇంతకుముందు, రాజస్థాన్‌లోని పిప్లాంట్రి గ్రామంలో కూడా ఆడపిల్ల పుట్టినప్పుడు ఇలాంటి వేడుకను నిర్వహించడం కనిపించింది. అక్కడ ప్రతి ఆడపిల్ల జననం సందర్భంగా 111 మొక్కలు నాటుతారు. ఈ సంప్రదాయాన్ని ఆ గ్రామ మాజీ సర్పంచ్ శ్యామ్ సుందర్ పాలివాల్ తన కుమార్తె మరణం తర్వాత ప్రారంభించారు.
 
మగపిల్లాడు కావాలని కోరుకునే సమాజపు దీర్ఘకాలిక ధోరణికి భిన్నంగా ఈ ఆచారం నిలిచింది. ముఖ్యంగా రాజస్థాన్‌లో లింగ నిష్పత్తిలో అసమానతలు, ఆడ శిశుహత్యల కేసులు ఎక్కువగా ఉన్న నేపథ్యంలో ఈ మార్పు ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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