కూనో జాతీయ పార్కులో ఐదు కూనలకు జన్మనిచ్చిన ఆశా చిరుత
కూనో జాతీయ పార్కులో ఆశా అనే చిరుత ఐదు కూనలకు జన్మనిచ్చిందని, దీంతో భారతదేశంలో చిరుతల సంఖ్య 35కి చేరిందని మధ్యప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి మోహన్ యాదవ్ శనివారం మాట్లాడుతూ తెలిపారు. దశాబ్దాల క్రితం భారతదేశంలో అంతరించిపోయిన ప్రపంచంలోనే అత్యంత వేగవంతమైన జంతువుల జనాభాను పునరుద్ధరించే ప్రతిష్టాత్మక ప్రాజెక్ట్లో భాగంగా ఆశాను నమీబియా నుండి భారతదేశానికి తరలించారు.
ఈ ఆశా ప్రస్తుతం ఐదు ఆరోగ్యకరమైన కూనలకు జన్మనివ్వడంతో భారతదేశ చిరుత సంరక్షణ ప్రయాణాన్ని మరింత బలోపేతం చేస్తుంది. దీనితో, భారతదేశంలో జన్మించిన కూనల సంఖ్య 24కి పెరిగింది.
మొత్తం చిరుతల జనాభా 35కి చేరుకుందని యాదవ్ తెలిపారు. ఇంకా మధ్యప్రదేశ్ అటవీ శాఖను ప్రశంసిస్తూ, ఈ విజయం అటవీ సిబ్బంది, పశువైద్యుల అవిశ్రాంత అంకితభావానికి నిదర్శనమని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఈ రాష్ట్రం వన్యప్రాణుల సంరక్షణకు కేంద్రంగా ఆవిర్భవిస్తోందని అని మోహన్ యాదవ్ అన్నారు.