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ఈశాన్య రాష్ట్రాల్లో భారీ వర్షాలు... రైలు సర్వీసులు రద్దు.. 22 వేల మంది వరద బాధితులు
ఈశాన్య రాష్ట్రాల్లో కురుస్తున్న భారీ వర్షాల కారణంగా వరదలు సంభవించాయి. అస్సాంలో 22,000 మందికి పైగా ప్రజలు తమ ఇళ్లను, ఆస్తులను కోల్పోయి తీవ్ర ఇబ్బందుల్లో ఉన్నారు. అనేక రైలు సర్వీసులు రద్దు చేశారు. ఉత్తరాది రాష్ట్రాల్లో రుతుపవన వర్షాలు తీవ్రమవుతున్నాయి.
ముఖ్యంగా అస్సాం, అరుణాచల్ ప్రదేశ్, సిక్కిం, మేఘాలయ వంటి ఈశాన్య రాష్ట్రాల్లో గత వారం రోజులుగా భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. అస్సాంలోని ధేమాజీ, నల్బారి, దిబ్రూగఢ్, చిరాంగ్, లఖింపూర్, కోక్రాఝర్ జిల్లాల్లో వరదలు సంభవించాయి. ఈ జిల్లాల్లో 22,000 మందికి పైగా ప్రజలు తమ ఇళ్లను, ఆస్తులను కోల్పోయారు. 1,690 హెక్టార్లలో పండించిన పంట దెబ్బతింది.
అస్సాంలోని ఆర్చిపతార్, సిమెన్ సప్పారి రైల్వే స్టేషన్ల మధ్య ఉన్న అరూప్ వంతెన వరదల్లో కొట్టుకుపోయింది. దీని కారణంగా అక్కడ రైలు సర్వీసులు పూర్తిగా నిలిపివేశారు. అలాగే, భారీ వర్షాలు, వరదల కారణంగా ఈశాన్య రాష్ట్రాల్లో పలు రైలు సర్వీసులు రద్దు చేశారు. రాష్ట్రంలోని వరద పరిస్థితిపై అస్సాం ముఖ్యమంత్రి హిమంత బిస్వా శర్మ, కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షాలు ఆదివారం టెలిఫోన్లో సమీక్షించారు.
ముఖ్యమంత్రి హిమంత బిస్వా శర్మ సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేస్తూ, “భారీ వర్షాల వల్ల అస్సాంలోని ధేమాజీ జిల్లా తీవ్రంగా ప్రభావితమైంది. ఈ విషయమై కేంద్ర మంత్రి అమిత్ షా నాతో ఫోన్లో మాట్లాడారు. అస్సాంకు అవసరమైన అన్ని సహాయ సహకారాలు అందిస్తామని ఆయన హామీ ఇచ్చారు,” అని తెలిపారు.
భారీ వర్షాల కారణంగా అరుణాచల్ ప్రదేశ్, మేఘాలయ, సిక్కిం వంటి రాష్ట్రాల్లో కొండచరియలు విరిగిపడి, రోడ్డు రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది. అరుణాచల్ ప్రదేశ్లోని కే పయనార్ జిల్లాలో ఆకస్మిక వరదలో నలుగురు కొట్టుకుపోయారు. వారి కోసం గాలింపు చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి. పరిస్థితి తీవ్రంగా ఉంది. చిక్కుకుపోయిన 30 మంది ప్రయాణికులను హెలికాప్టర్ ద్వారా రక్షించారు.
రాబోయే కొద్ది రోజుల్లో ఈశాన్య రాష్ట్రాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. దీని కారణంగా, జాతీయ విపత్తు ప్రతిస్పందన దళం (ఎన్డిఆర్ఎఫ్) మరియు ఆయా రాష్ట్రాల విపత్తు సహాయక బృందాలను వరద ప్రభావిత ప్రాంతాలకు పంపించారు.
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