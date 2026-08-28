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  4. Floodwaters from Nepal-s Bhote Koshi have reached the Gandaki River in India; three bodies have washed ashore
Written By ఐ వెెంకట్ ఐ వెెంకట్
Last Modified: Friday, 28 August 2026 (20:48 IST)

నేపాల్ భోటేకోశి వరద భారతదేశం గండకీ నదికి చేరింది, కొట్టుకు వచ్చిన 3 మృతదేహాలు

NDRF persons in Gandaki River
Written By: ఐ వెెంకట్
Updated: Fri, 28 Aug 2026 (20:53 IST)
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నేపాల్-టిబెట్ సరిహద్దు ప్రాంత హిమగిరులలోని ఐసు కొండ బద్దలవ్వడంతో జలప్రళయం సంభవించి మెరుపు వరదగా మారి వందల మంది ప్రాణాలను కబళించిన ప్రవాహం ప్రస్తుతం భారతదేశంలోని గండకీ నదిలో వచ్చి చేరుతోంది. ఉత్తరప్రదేశ్ రోని మహారాజ్ గంజ్ జిల్లాలో గండకీనది ప్రవాహంలో గుర్తు తెలియని 3 మృతదేహాలను స్థానికులు గుర్తించారు. మృతదేహాలను సశస్త్ర సీమా బల్ బయటకు తీసింది.
 
మృతదేహాల్లో ఇద్దరు మహిళలవి వున్నాయి. ఇదిలావుండగా మరోసారి భోటేకోశి, త్రిశూల్ నదులకు భారీ వరద వచ్చే అవకాశం వున్నట్లు చైనా బాంబు లాంటి వార్త చెప్పింది. సహాయచర్యలను నిలిపివేయమని సూచించింది. దీనితో వరద ప్రభావిత ప్రాంతంలో సహాయక చర్యలకు తీవ్ర విఘాతం కలుగుతోంది. కడపటి వార్తలందేసరికి నేపాల్ వరదల్లో 350 మందికి పైగా మృతి చెందినట్లు అధికారులు చెబుతున్నారు. మరో 1300 మంది దాకా గల్లంతవ్వగా వారిలో 300 మంది భారతీయులున్నారు. సారన్, ముజఫర్ జిల్లాల్లో NDRF, SDRF బృందాలు అలర్టుగా వున్నాయి.
About Writer
ఐ వెెంకట్
నేషనల్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ(NIFT) హైదరాబాదులో సిపిఎఫ్‌సి కోర్సు చేసారు. జర్నలిజంలో రెండు దశాబ్దాలకు పైగా అనుభవం. కవితలు, కథలు రాస్తుంటారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలలో పనిచేసారు..... మరింత చదవండి
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