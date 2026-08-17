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  4. Flu Outbreak in Bengaluru School, Over 500 Students, 21 Staff Fall Ill
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Monday, 17 August 2026 (16:48 IST)

Flu Outbreak : పాఠశాలలో 500 మందికి పైగా విద్యార్థులు, 21 మంది సిబ్బందికి ఫ్లూ

Fever
Written By: సెల్వి
Updated: Mon, 17 Aug 2026 (16:48 IST)
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బెంగళూరులోని రిచర్డ్స్ టౌన్‌లో ఫ్లూ వ్యాప్తి కారణంగా ఒక పాఠశాలను రెండు రోజుల పాటు మూసివేశారు. ఈ పాఠశాలలో 500 మందికి పైగా విద్యార్థులు, 21 మంది సిబ్బంది జ్వరం, జలుబు, దగ్గు, ఒళ్లు నొప్పుల వంటి లక్షణాలతో అనారోగ్యానికి గురయ్యారు.
 
అనారోగ్యం పాలైన విద్యార్థులలో ఇద్దరికి H1N1 సోకినట్లు నిర్ధారణ అయింది. పాఠశాల చుట్టూ ఉన్న స్ట్రీట్ ఫుడ్, ఇతర వ్యాపారుల వల్ల పేరుకుపోయిన చెత్తాచెదారం కారణంగా నెలకొన్న అపరిశుభ్ర పరిస్థితులే ఈ వ్యాప్తికి కారణమని క్లారెన్స్ హైస్కూల్ యాజమాన్యం ఆరోపిస్తోంది. 
 
ఈ సమస్యపై తాము పదేపదే మున్సిపల్ అధికారులకు ఫిర్యాదు చేసినప్పటికీ, పాఠశాల పరిసరాల్లో పరిశుభ్రతను కల్పించేందుకు ఇప్పటివరకు ఎటువంటి చర్యలూ తీసుకోలేదని పాఠశాల యాజమాన్యం పేర్కొంది.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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