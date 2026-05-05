25 ఏళ్లపాటు విజయ్ వెనుక వెన్నుదన్నుగా... కానీ చివరికి ఆ భార్యకు మిగిలిందేమిటి?
తమిళనాడు కాబోయే సీఎం టీవీకె విజయ్. రాజకీయంగా అయితే సక్సెస్ అయ్యారు కానీ తన వెనుకే 25 ఏళ్లపాటు కష్టసుఖాల్లో పాలుపంచుకుని ఇద్దరు బిడ్డలకు తల్లైన భార్యతో మాత్రం విభేదాలు తలెత్తడం తమిళనాడులో తీవ్ర చర్చనీయాంశమైంది. విజయ్ ఇప్పుడు తన తల్లిదండ్రులు ఇతర కుటుంబ సభ్యులతో ఆనందంగా గెలుపును పంచుకుంటున్నారు కానీ ఆయనతో వెన్నంటే వున్న భార్య సంగీత, పిల్లలు లేకపోవడం ఒకింత లోపంగా కనబడుతోంది. దీనిపై నెటిజన్లు భిన్నాభిప్రాయాలను వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
నటుడు, టీవీకె (TVK) అధినేత విజయ్, ఆయన భార్య సంగీత మధ్య గత కొంతకాలంగా విభేదాలు ఉన్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. వీరి వ్యవహారం కోర్టు వరకు వెళ్ళింది. సంగీత గారు 2025 చివరలో చెంగల్పట్టు ఫ్యామిలీ కోర్టులో విడాకుల కోసం పిటిషన్ దాఖలు చేసినట్లు తెలుస్తోంది. సుమారు 25 ఏళ్ల వివాహ బంధం తర్వాత ఆమె ఈ నిర్ణయం తీసుకోవడం చర్చనీయాంశమైంది.
విడాకుల పిటిషన్లో సంగీత గారు తన భర్త ఒక నటితో వివాహేతర సంబంధం పెట్టుకున్నారని, దానివల్ల తాను మానసిక వేదనకు గురయ్యానని పేర్కొన్నట్లు సమాచారం. ఈ విషయంలో విజయ్ గారిని వ్యక్తిగతంగా ఏప్రిల్ 2026లో కోర్టుకు హాజరు కావాలని నోటీసులు కూడా అందాయి. ఏప్రిల్ 20, 2026 జరిగిన విచారణలో, ఈ కేసును జూన్ 15, 2026కు వాయిదా వేశారు. ఆ రోజు దంపతులిద్దరూ వీడియో కాల్ ద్వారా హాజరు కావాలని కోర్టు సూచించింది.
విజయ్, సంగీత దంపతులకు ఇద్దరు సంతానం. కుమారుడు జైసన్ సంజయ్ ప్రస్తుతం కెనడాలో సినిమా రంగానికి సంబంధించిన కోర్సు పూర్తి చేసి, దర్శకుడిగా మారే ప్రయత్నాల్లో ఉన్నారు. లైకా ప్రొడక్షన్స్ సంస్థలో ఒక సినిమాకు దర్శకత్వం వహించడానికి ఆయన ఇప్పటికే ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నారు.
కుమార్తె దివ్యా సాషా ప్రస్తుతం విదేశాలలో తన చదువును కొనసాగిస్తోంది. పిల్లలు ఇద్దరూ ప్రస్తుతం పెద్దవారయ్యారు. సంజయ్కు 25, సాషాకు 20 ఏళ్లు. తల్లిదండ్రుల మధ్య ఉన్న విభేదాల వల్ల పిల్లలు మానసిక ఒత్తిడికి గురవుతున్నారని, అందుకే సంగీత గారు త్వరగా విడాకులు కావాలని కోరుకుంటున్నట్లు కొన్ని కథనాలు చెబుతున్నాయి. అయితే, పిల్లల భవిష్యత్తు, కెరీర్ విషయంలో విజయ్ పూర్తి మద్దతుగా ఉన్నారని సమాచారం.
విజయ్ ఇప్పుడు సీఎం కాబోతున్నారు, మరోవైపు జూన్ నెలలో విడాకులకు సంబంధించి కేసు విచారణకు రానుంది. అప్పటికి ఎలాంటి మలుపులు వస్తాయో చూడాలి.