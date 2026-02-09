బర్త్ డే సెలబ్రేషన్ కోసం లిఫ్టులో హైడ్రోజన్ బెలూన్లు, బాంబుల్లా పేలాయి, వీడియో
బర్త్ డే సెలబ్రేషన్స్ అనేవి ఇప్పుడు చాలామంది ఎంతో ఘనంగా చేసుకుంటున్నారు. కొందరైతే హైడ్రోజన్ బెలూన్లతో పుట్టినరోజు వేదిక వద్ద అలంకరించుకుంటూ వుంటారు. ఐతే అవి ఎంత ప్రమాదకరమో చాలామందికి తెలియదు. మహారాష్ట్రలోని ముంబై సమీపంలో వున్న గోరేగావ్ ప్రాంతంలో అమోల్ టవర్ లోని ఓ ఫ్లాటులో పుట్టినరోజు వేడుక నిర్వహించేందుకు హైడ్రోజన్ బెలూన్లను ఆర్డర్ చేసారు.
ఆ బెలూన్లను తీసుకుని డెలివరీ బోయ్ లిఫ్టులోకి వాటిని తీసుకుని వచ్చాడు. అప్పుడే లిఫ్టు లోపలికి ఓ విద్యార్థిని మరో వ్యక్తి ప్రవేశించారు. వారితోపాటు బెలూన్లు తీసుకుని డెలివరీ బోయ్ లిఫ్టులోకి ఎంటరయ్యాడు. లిఫ్ట్ డోర్స్ క్లోజ్ అవుతుండగా హైడ్రోజన్ బెలూన్లన్నీ ఒక్కసారిగా బాంబుల్లా పేలిపోయాయి. దీనితో అందులో వున్న ముగ్గురు వ్యక్తులు తీవ్ర గాయాలపాలయ్యారు.
ఈ దృశ్యాలన్నీ సీసీ కెమేరాలో రికార్డయ్యింది. గాయపడిన వారిని సమీప ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఎలాంటి జాగ్రత్తలు పాటించకుండా హైడ్రోజన్ బెలూన్లను పంపిన షాపు యజమానిపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసారు.