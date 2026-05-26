సంబంధిత వార్తలు
- బోరుబావిలో పడిపోయిన మనవడిని రక్షించబోయి ప్రాణాలు కోల్పోయిన తాతయ్య, వీడియో
- ఇంధన కొరత - ధరల పెరుగుదల... విమాన సర్వీసులు నిలిపివేసిన స్పిరిట్ ఎయిర్లైన్
- కుక్కల బారినపడిన మచ్చల జింక - కాపాడి చంపి వండుకుని ఆరగించిన గ్రామస్థులు
- మంజుమల్ బాయ్స్ సీన్ రిపీట్.. 150 అడుగుల లోతైన లోయలో పడిన పర్యాటకుడిని..?
- ఇరాన్ యుద్ధ నౌకను అలా కాపాడిన భారత్ శ్రీలంక నావీ.. ఏం జరిగింది?
ప్రమాదంలో గాయపడిన మహిళా కానిస్టేబుల్ను రక్షించిన బీహార్ మాజీ డిప్యూటీ సీఎం తేజస్వి యాదవ్
విధి నిర్వహణలో పోలీసు వాహనంలో ప్రయాణిస్తున్న మహిళా కానిస్టేబుల్ రోడ్డు ప్రమాదానికి గురయ్యారు. ఆమె ప్రయాణిస్తున్న వాహనం నుజ్జునుజ్జయ్యింది. దీనితో ఆర్జేడీ నాయకుడు తేజస్వి యాదవ్, రోడ్డు ప్రమాదంలో గాయపడిన ఆ మహిళా కానిస్టేబుల్కు స్వయంగా సహాయం చేసి, ఆమెను అంబులెన్స్లోకి ఎక్కించడంలో తోడ్పడ్డారు.
దిక్కుతోచని స్థితిలో నొప్పితో పడి ఉన్న ఒక మహిళా పోలీస్ అధికారిని రక్షించి ఆమెను అంబులెన్సులో ఎక్కించిన తేజస్వి యాదవ్ మాట్లాడుతూ... మన సోదరి త్వరగా కోలుకుని తిరిగి తన విధుల్లోకి రావాలని నా ప్రార్థన అని అన్నారు.
आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सड़क हादसे में घायल महिला कांस्टेबल को खुद सहारा देकर एम्बुलेंस तक पहुँचाया।— Dr.Tabassum Parveen (@Tabassum__2) May 26, 2026
राजनीति से ऊपर उठकर
जब कोई इंसानियत निभाता है,
तो वही तस्वीर लोगों के दिल छू जाती है।
एक तरफ टूटी हुई गाड़ी…
दूसरी तरफ दर्द में बेसुध पड़ी महिला पुलिसकर्मी…
और बीच में… pic.twitter.com/8u8ZewXDXI
'దేశీ ప్రిన్సెస్'లా మెరిసిపోతున్న జాన్వీ కపూర్
బాలీవుడ్ నటి జాన్వీ కపూర్ 'దేశీ ప్రిన్సెస్'లా మెరిసిపోతోంది. రామ్ చరణ్ హీరోగా నటించిన "పెద్ది" చిత్రంలో జాన్వీ కపూర్ హీరోయిన్గా నటించారు. జూన్ 4వ తేదీన విడుదలకానున్న ఈ చిత్రం ప్రమోషన్ కార్యక్రమాలు జోరుగా సాగుతున్నాయి. అయితే, తాజాగా బెంగుళూరులో తన తాజా చిత్రం 'పెద్ది' ప్రమోషన్లలో భాగంగా, ఆమె ధరించిన ఒక ప్రత్యేక డ్రెస్ ఇపుడు సోషల్ మీడియాలో సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేస్తోంది. సంప్రదాయ బెనారసీ వస్త్రానికి ఆధునిక హంగులు జోడించి రూపొందించిన గౌనులో జాన్వీ అచ్చం దేశీ ప్రిన్సెస్లా మెరిసిపోయారు.
Nani: 150 మిలియన్+ వ్యూస్ తో నాని ది ప్యారడైజ్ ఆయా షేర్ సాంగ్
నేచురల్ స్టార్ నాని, దర్శకుడు శ్రీకాంత్ ఓదెల కాంబినేషన్లో భారీ విజయాన్ని అందుకున్న 'దసరా' తర్వాత తెరకెక్కుతున్న పాన్ ఇండియా చిత్రం ‘ది ప్యారడైజ్’. ఎస్ఎల్వీ సినిమాస్ బ్యానర్పై సుధాకర్ చెరుకూరి నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్ర సంగీత ప్రయాణానికి శ్రీకారం చుట్టిన తొలి సింగిల్ ‘ఆయా షేర్’ విడుదలైనప్పటి నుంచి సంచలనాలు సృష్టిస్తోంది.
Devi Sri Prasad: ఎల్లమ్మ చేయడానికి స్ఫూర్తిని ఇచ్చిన గ్రామం వెదురుపాక: దేవిశ్రీ ప్రసాద్
Karthi: ఈ ఏడాది చిత్రాల సందడితో 49వ పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్న కార్తి
ప్రిన్స్ పిక్చర్స్ 'సర్దార్ 2' యొక్క ఉత్సాహభరితమైన పోస్టర్ను విడుదల చేయగా, వాల్ పోస్టర్ సినిమా 'హిట్: ది ఫోర్త్ కేస్' కోసం అతనికి 'ఏసిపి వీరప్పన్' అని పేరు పెట్టింది, మరియు డ్రీమ్ వారియర్ పిక్చర్స్ 1960ల నాటి రామేశ్వరం నేపథ్యంలో సాగే 'మార్షల్' యొక్క వాస్తవిక రూపాన్ని ఆవిష్కరించింది. ఈ సందర్భంగా సంబరాలు వెల్లువెత్తాయి.
కెమెరాతో కథ చెప్పాలి, రీ-రికార్డింగ్కి కూడా కథలో స్పేస్ ఉండాలి : కెమెరామెన్ రత్నవేలు
మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ రూరల్ యాక్షన్ డ్రామా 'పెద్ది'. బుచ్చి బాబు సానా దర్శకత్వంలో మైత్రి మూవీ మేకర్స్, సుకుమార్ రైటింగ్స్ సమర్పణలో వృద్ధి సినిమాస్ బ్యానర్పై వెంకట సతీష్ కిలారు భారీ స్థాయిలో నిర్మిస్తున్నారు. ఇప్పటికే చార్ట్ బస్టర్ పాటలు, అద్భుతమైన ట్రైలర్ తో సినిమాపై అంచనాలు భారీ స్థాయికి చేరుకున్నాయి. ఈ చిత్రం జూన్ 4న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. ఈ సందర్భంగా డీవోపీ రత్నవేలు విలేకరుల సమావేశంలో సినిమా విశేషాలు పంచుకున్నారు.