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  4. Former CM Banerjee's niece found hanging at her home in Bengal's Rampurhat
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Tuesday, 1 September 2026 (19:37 IST)

ఉరేసుకుని ఆత్మహత్యకు పాల్పడిన మమతా బెనర్జీ మేనకోడలు.. ఏమైంది?

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Written By: సెల్వి
Updated: Tue, 1 Sep 2026 (19:37 IST)
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పశ్చిమ బెంగాల్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ బంధువు, మేనకోడలు ఒకరు మంగళవారం ఆత్మహత్య చేసుకున్నట్లు సమాచారం. బీర్భూమ్ జిల్లాలోని రాంపూర్హట్‌లో, మమతా బెనర్జీ కజిన్ నిహార్ ముఖోపాధ్యాయ కుమార్తె అయిన బ్రిస్టి ముఖోపాధ్యాయ ఉరివేసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకున్నారని పోలీసులు తెలిపారు.
 
పోలీసుల వివరాల ప్రకారం, మంగళవారం ఉదయం రాంపూర్హట్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని కుసుంబ గ్రామంలో ఉన్న ఆమె ఇంటి రెండవ అంతస్తులో బ్రిస్టి ముఖోపాధ్యాయ ఉరివేసుకుని కనిపించారు. పోలీసులు ఆమె మృతదేహాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. కుటుంబ సభ్యులు వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. 
 
సమాచారం అందుకున్న రాంపూర్హట్ పోలీస్ స్టేషన్ అధికారులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని, బ్రిస్టి ముఖోపాధ్యాయ మృతదేహాన్ని తమ ఆధీనంలోకి తీసుకున్నారు. పోస్టుమార్టం కోసం మృతదేహాన్ని రాంపూర్హట్ ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజ్ మరియు ఆసుపత్రికి తరలించారు. బ్రిస్టి ముఖోపాధ్యాయ ఎందుకు అంతటి తీవ్రమైన నిర్ణయం తీసుకున్నారనే విషయం ఇంకా స్పష్టంగా తెలియరాలేదు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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